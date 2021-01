Ακόμη ένα πρίκουελ του «Game Of Thrones» από το HBO

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το HBO ετοιμάζει ακόμη ένα πρίκουελ του Game of Thrones, το οποίο αφορά την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου «Tales of Dunk and Egg».

Το Variety αναφέρει ότι η νέα σειρά βρίσκεται στα πρώτα στάδια παραγωγής, ονόματα ηθοποιών δεν εχουν ανακοινωθεί, ενώ ούτε το ΗΒΟ ούτε ο συγγραφέας Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν έχουν μέχρι στιγμής κάνει δηλώσεις.

Οι ιστορίες του «Dunk and Egg» διαδραματίζονται 90 χρόνια πριν από το Game of Thrones, το οποίο βασίστηκε στο βιβλίο «A Song of Ice and Fire» (Το τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου) και αφηγούνται τις περιπέτειες του σερ Ντάνκαν του Ψηλού και του νεαρού Αίγκον Ταργκάριεν και μετέπειτα βασιλιά.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά αφήγησης των γεγονότων, στο νέο σίκουελ ενδέχεται να δούμε μερικούς από τους γνωστούς χαρακτήρες του GoT σε νεότερες ηλικίες, μεταξύ των οποίων τον Μέιστερ Αίμον της Νυχτερινής Φρουράς, τον Three-Eyed Raven (ρόλο που είχε ερμηνεύσει ο σπουδαίος ηθοποιός Μαξ φον Σίντοφ) και τον Τάιγουιν Λάνιστερ, ο οποίος ως παιδί ήταν στη αυλή του βασιλιά Αίγκον.