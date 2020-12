Το πρίκουελ του «Game Of Thrones» αρχίζει γυρίσματα το 2021

Το HBO εξέπληξε τους φαν της σειράς - φαινόμενο «Game Of Thrones» ανακοινώνοντας ότι η παραγωγή του πρίκουελ με τίτλο «House of the Dragon», θα αρχίσει το 2021.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα μία πρώτη γεύση του concept art, με την καλλιτεχνική απεικόνιση δύο δράκων και τη σημείωση στη λεζάντα «οι δράκοι έρχονται», χωρίς ωστόσο, να αποκαλύψει την ταυτότητα τους. Κατά τους φανατικούς θαυμαστές ωστόσο, οι δράκοι είναι ο Σάνφαϊρ, που ονομάζεται επίσης και Χρυσός και ο Καράξες ή αλλιώς, Ματωμένο Ερπετό.

Η νέα σειρά -για την οποία το HBO είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε τις οντισιόν των ηθοποιών για το καστ τον περασμένο Ιούλιο-, βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, «Fire & Blood» και αφηγείται μια ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν η οποία διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones».