Ξεκίνησαν οι οντισιόν για το πρίκουελ του «Game of Thrones»

Το HBO άρχισε τα πρώτα βήματα υλοποίησης του πρίκουελ της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones». Το δημοφιλές τηλεοπτικό δίκτυο ξεκίνησε τις οντισιόν ηθοποιών του επερχόμενου και πολυαναμενόμενου πρίκουελ με τίτλο «House of the Dragon», σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Entertainment Weekly.

Το πρότζεκτ βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, «Fire & Blood», πρόκειται για μια ιστορία του Οίκου Ταργκάριεν που διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν τα γεγονότα του «Game of Thrones». Δημιουργός της σειράς είναι ο Ράιαν Κόνταλ (“Colony”), μαζί με τον σκηνοθέτη μιας σειράς επεισοδίων του «GoT», Μιγκέλ Σαπότσνικ. Ο Σαπότσνικ θα σκηνοθετήσει τον πιλότο (πρώτο επεισόδιο) και άλλα στη συνέχεια. Το HBO έχει δεσμευτεί σε 10 επεισόδια για τη σειρά.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες αναλύσεις όσον αφορά τους χαρακτήρες της σειράς κι όμως πολλοί κάνουν υποθέσεις σχετικά με τους πιθανούς πρωταγωνιστές, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο του Μάρτιν. Το «Fire & Blood» καλύπτει 150 χρόνια και περιλαμβάνει την άνοδο και την πτώση πολλών ηγετών στο Γουέστερος, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιους χαρακτήρες και σε ποια χρονική περίοδο θα εστιάσει η σειρά. Ομως πηγές αναφέρουν στο EW ότι ο φημισμένος χορός των δράκων (Dance with Dragons) θα συμπεριληφθεί κάποια στιγμή στο πρίκουελ.

Το House of Dragons αντικαθιστά το προηγούμενο πρίκουελ που είχε ανακοινώσει το HBO με πρωταγωνίστρια την Ναόμι Γουότς, του οποίου το πρώτο επεισόδιο είχε γυριστεί το 2019, όμως τελικά δεν προχώρησε. Η κυκλοφορία του πρίκουελ αναμένεται για το 2022.

Πηγή: EW