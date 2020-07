Κορονοϊός στo «Grey's Anatomy» - Τα επεισόδια της πανδημίας

FOX via Getty Images Από αριστερά στα δεξιά: Η γκεστ σταρ Τσέλσι Γκίλιγκαν, η Τζέιν Λιβς, ο Ματ Ζούκρι, ο γκεστ σταρ Αντι Ράιντινγκς και η γκεστ σταρ Σκάρλετ Μπλουμ στο The Resident.

Ωστόσο, το «Grey’s Anatomy» δεν είναι η μοναδική σειρά που ασχολείται με την πανδημία. Στις αρχές Απριλίου του 2020, η ιατρική σειρά της Εϊμι Χόλντεν Τζόουνς «The Resident» που προβάλλεται στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX, έπρεπε να ολοκληρώσει την τρίτη σεζόν πιο νωρίς από το προγραμματισμένο φινάλε της σειράς με το επεισόδιο «Burn It All Down», λόγω της εξάπλωσης του ιού. Το επεισόδιο γυρίστηκε λίγο πριν τα πρώτα κρούσματα στην Αμερική, όμως οι συντελεστές έκαναν μια μικρή επεξεργασία αργότερα ώστε να συμπέσει με τις εξελίξεις στον κλάδο της υγείας. Ξεκινώντας από την αποκάλυψη του προηγούμενου επεισοδίου και την ύπαρξη ενός μήκυτα που εξαπλώνεται στο νοσοκομείο, στα πρώτα λεπτά του «Burn It All Down», ο γιατρός Ντέβον (Μανίς Ντεγιάλ) εξετάζεται για Κάντιντα. Στη συνέχεια συναντά έναν γιατρό στον διάδρομο ο οποίος φοράει ιατρική στολή και μάσκα. Ακολουθεί ο εξής διάλογος: «Δεν χρειάζεσαι μάσκα. Είναι Κάντιντα (Candida auris) και όχι κορονοϊός. ”Ταξιδεύει” στο δέρμα και τον ιατρικό εξοπλισμό. Δεν μεταφέρεται με τον αέρα και αυτή τη στιγμή τρομάζεις τους ανθρώπους. (...) Ολα είναι διαχειρίσιμα».

Οι συντελεστές του «The Resident» όπως και άλλων ιατρικών σειρών («The Good Doctor») δώρισαν τον εξοπλισμό (μάσκες, ιατρικές στολές) που χρησιμοποιούν στα γυρίσματα, σε νοσοκομεία της πόλης όπου γίνεται η τηλεοπτική παραγωγή.

Με πληροφορίες από το EW, το TellTaleTv