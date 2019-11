Μπρους Γκρίνγουντ: Οι ιατρικές σειρές βασίζονται και στον φόβο μας ότι είμαστε ευάλωτοι

Photo by FOX Image Collection via Getty Images Ο Μπρους Γκρίνγουντ ως δρ.Μπελ στην ιατρική τηλεοπτική σειρά του FOX, «The Resident».

«Σχεδόν όλα τα επεισόδια προσπαθούν να παρουσιάσουν με λεπτομέρεια μια ιατρική υπόθεση ή κάποιο πρόβλημα που συνδέεται και με θέματα διαχείρισης χρημάτων στο νοσοκομείο», μου λέει στο τηλέφωνο ο Μπρους Γκρίνγουντ για την κεντρική ιδέα της ιατρικής σειράς «The Resident», στην οποία υποδύεται εδώ και τρία χρόνια τον δρα. Ράντολφ Μπελ, διευθύνοντα σύμβουλο και επικεφαλής χειρουργείου του νοσοκομείου Chastain Memorial. Το τηλεοπτικό πρότζεκτ της Εϊμι Χόλντεν Τζόουνς ("Mystic Pizza", "The Slumber Party Massacre"), έκανε πρεμιέρα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX τον Ιανουάριο του 2018, φιλοδοξώντας να παρουσιάσει στους θεατές μια διαφορετική ματιά σε σειρές του είδους που έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες δεκαετίες όπως οι: «E.R», «House MD», «Grey's Anatomy», «Scrubs». Μια ομάδα γιατρών στο Chastain Memorial στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιμετωπίζει επαγγελματικές, προσωπικές προκλήσεις και ηθικά διλήμματα σε καθημερινή βάση. Η πρώτη σεζόν εστιάζει στον Ντέβον Πραβές (Μανίς Ντεγιάλ), έναν νεαρό γιατρό που ξεκινάει πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη του Κόνραντ Χόκινς (Ματ Ζούκρι), ενός σκληροπυρηνικού αλλά ευφυέστατου ειδικευόμενου γιατρού, πρόθυμου να παραβεί μερικούς κανόνες προκειμένου να θεραπεύσει τους ασθενείς. Στα πρώτα λεπτά του πιλότου, η σειρά μας συστήνει τον Μπελ να ηγείται της επέμβασης αφαίρεσης σκωληκοειδίτιδας. Γρήγορα όμως το χειρουργείο παίρνει άσχημη τροπή, καθώς ένα τρέμουλο στα χέρια του Μπελ οδηγεί στο τρύπημα αρτηρίας και προκαλεί τον θάνατό του ασθενούς. Στη συνέχεια ο Μπελ εκβιάζει τους γιατρούς που βρίσκονταν μαζί του ώστε να τον καλύψουν σε αυτό το μοιραίο λάθος. Στα πρώτα επεισόδια, ο CEO του νοσοκομείου μοιάζει απόμακρος, αυστηρός στους γιατρούς και με «δίψα» για κέρδη στην επειχείρησή του. Στην τρίτη σεζόν και αφού το νοσοκομείο βρίσκεται σε κρίση, ο Μπελ υπογράφει συμφωνία με την πολυκλινική Red Rock Mountain Memorial, ώστε να σώσει τις οικονομίες, όμως μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, θα έρθει αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Η σειρά με περισσότερα από 20 επεισόδια την σεζόν, επικεντρώνεται στις θετικές και αρνητικές πτυχές του συστήματος υγείας των ΗΠΑ, χωρίς να υποβαθμίζει το ιατρικό επάγγελμα και το προσωπικό των νοσοκομείων. Από τα λάθη των γιατρών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και την μετέπειτα κάλυψή τους, μέχρι το κέρδος στα νοσοκομεία που προέχει της υγείας των ασθενών, το «The Resident» είναι εν μέρει σήριαλ (serialized) με πλοκές που συνεχίζονται και τόξα (arcs) χαρακτήρων που εξελίσσονται από επεισόδιο σε επεισόδιο, αλλά και διαδικαστικό (procedural), στην συγκεκριμένη περίπτωση με υποθέσεις ασθενών που είτε είναι αντιμετωπίσιμες ή όχι λίγο πριν τους τίτλους τέλους. Επιπλέον, ερευνά θέματα όπως η διαφθορά, το ιατρικό σφάλμα και η αντιμετώπιση ασθενών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και εθνικότητες. Φυσικά, όπως σε κάθε σειρά συγκεκριμένου είδους, έτσι και στο «The Resident», μια από τις συζητήσεις που προκύπτουν μεταξύ θεατών και επαγγελματιών του κλάδου, αφορά το πόσο ακριβή είναι τα ιατρικά περιστατικά, ο τρόπος που προσεγγίζονται από τους γιατρούς, αν υπάρχει υπερβολή στον τρόπο διάγνωσης ή πρόκειται απλά για μυθοπλασία. Ο Γκρίνγουντ είναι γνωστός στο Χόλιγουντ για τη συμμετοχή του σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και ρόλους όπως αυτοί του Αμερικανού προέδρου Τζον Φ. Κένεντι στο πολιτικό θρίλερ «Δεκατρείς μέρες», του Κάπτεν Κρίστοφερ Πάικ στο «Star Trek» και «Star Trek Into Darkness» του Τζ. Τζ. Άμπραμς, του Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Batman: Under the Red Hood», του Ρόμπερτ Μακναμάρα στο υποψήφιο για Οσκαρ «Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, του Τζακ Ντάνφι στο υποψήφιο για Οσκαρ «Τρούμαν Καπότε», αλλά και χαρακτήρες σε σειρές όπως το «Mad Men» και το «St.Elsewhere».

Youtube Έχουν ήδη προβληθεί επτά επεισόδια της τρίτης σεζόν του «The Resident» και αρχίζουν να διαμορφώνονται η κύρια πλοκή και οι δευτερεύουσες ιστορίες που θα μας απασχολήσουν μέχρι την προβολή του τελευταίου επεισοδίου. Ο Γκρίνγουντ μιλά στη HuffPost Greece για την εξέλιξη του χαρακτήρα του από εγωιστή CEO σε άνθρωπο που νοιάζεται για το νοσοκομείο και τους ασθενείς του, την αναστάτωση που θα προκαλέσει η συγχώνευση των δυο νοσοκομείων και τις νέες πλοκές που θα παρακολουθήσουμε, τη δημοτικότητα των ιατρικών σειρών και τις ομοιότητες του σεναρίου με το υγειονομικό σύστημα στην Αμερική του Τραμπ και την επιρροή του στη συγγραφή των σεναρίων.

FOX via Getty Images Από αριστερά: Η Τζέιν Λιβς και ο Μπρους Γκρίνγουντ στο πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, «From the Ashes».

Καλησπέρα σας κ. Γκρίνγουντ... Καλησπέρα. Πρέπει να σου πω ότι έχω επισκεφτεί την Ελλάδα, σε νεαρή ηλικία. Πήρα το λεωφορείο από το Άμστερνταμ και μέσω Γιουγκοσλαβίας έφτασα στην Αθήνα, όπου και παρέμεινα μερικές μέρες και στη συνέχεια πήγα στον Πόρο. Έμεινα για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο νησί και μετά ξεκίνησα να δουλεύω ως μέλος του πληρώματος ενός παλιού ιστιοπλοϊκού μήκους περίπου 25 μέτρων. Διασχίσαμε για ένα ολόκληρο καλοκαίρι το ελληνικό πέλαγος και φτάσαμε μέχρι την Κρήτη. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία, έχω τόσες πολλές και όμορφες αναμνήσεις από τη χώρα. Φανταστικά, χαίρομαι που το ακούω. Ας ξεκινήσουμε με το «The Resident». Ο δρ. Μπελ έχει αλλάξει από τότε που τον γνωρίσαμε στο πιλοτικό επεισόδιο. Πώς θα περιγράφατε την εξέλιξη του χαρακτήρα του κατά τη διάρκεια των σεζόν; Φοβάμαι ότι είναι ασταθής και εντελώς απρόβλεπτος ο χαρακτήρας του. Και δεν γνωρίζω αν σκόπιμα προσπαθούν να παρουσιάσουν μια μεταβατική του περίοδο, ένα «τόξο» όπου φαίνεται ότι κάπου βρίσκει την καλή του ψυχή και μετά την ξαναχάνει, ή αν γίνεται όλο και πιο ανθρώπινος ως μια φυσική εξέλιξη του χαρακτήρα του. Υποψιάζομαι ότι θα δούμε μια πιο ανθρώπινη πλευρά του, όμως στη συνέχεια ίσως ο εγωισμός του να επανέλθει. Στο τέλος της δεύτερης σεζόν, παρακολουθήσαμε τη συμφωνία του Μπελ με την Red Rock για να σώσει τα οικονομικά του Chastain Memorial και ήδη υπάρχουν κάποιες αλλαγές.Ο δρ. Κέιν (Μόρις Τσέστνατ), για παράδειγμα είναι μια νέα προσθήκη στη σειρά, όμως δεν συμφωνούν όλοι οι γιατροί με τις ιατρικές του πρακτικές. Τι να περιμένουμε από αυτή τη συγχώνευση και τη σχέση μεταξύ Μπελ και Κέιν; Παρόλο που είναι εμφανές το μεγάλο ταλέντο του Κέιν στο χειρουργείο, η αλαζονεία του το υποβαθμίζει και νομίζω ότι εκείνος κι εγώ θα ερχόμαστε όλο και περισσότερο σε διαφωνία. Μόλις ολοκληρώσαμε το γύρισμα ενός επεισοδίου όπου στο τέλος ο Μπελ μειώνει τον τόνο της αντιπαράθεσης και ουσιαστικά προσεγγίζει τον Κέιν. Το γεγονός όμως ότι ο Κέιν προσελκύει χρηματοδοτήσεις και είναι ο «ευνοούμενος» της Red Rock, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στο προσωπικό που αγωνίζεται ενάντια στο σύστημα. Έχει πολλά χρήματα και στην πραγματικότητα δεν νοιάζεται για το αν δημιουργεί προβλήματα στον Μπελ, οπότε έρχονται διασκεδαστικές αντιπαραθέσεις. Ελπίζουμε στο τέλος η σχέση τους να εξομαλυνθεί, αυτό όμως δεν το έχω δει ακόμα να συμβαίνει. Παρόλο που ο Μπελ προσπαθεί ήδη από τα μέσα της σεζόν, δεν φαίνεται να το καταφέρνει. Οπότε δεν είμαι σίγουρος για τον τρόπο με τον οποίο ο Μπελ θα επανακτήσει την επιρροή του, μέχρι στιγμής κάθε φορά που προσπαθεί να αποκτήσει δύναμη, ο Κέιν βγάζει ακόμα έναν άσσο από το μανίκι του.

FOX via Getty Images Από αριστερά: Ο Μόρις Τσέστνατ (Δρ.Κέιν) και ο Μπρους Γκρίνγουντ (Δρ. Μπελ) στο δεύτερο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του «The Resident», «Flesh of My Flesh».

Από το «E.R» και το «House», μέχρι το «Grey’s Anatomy» και το «The Resident»: πού οφείλεται η δημοτικότητα των ιατρικών σειρών κατά τη γνώμη σας; Νομίζω ότι οφείλεται στο δράμα που ενσωματώνουν τα σενάρια, όλα αφορούν στη ζωή και τον θάνατο. Πάντα θα υπάρχει ένας αθώος ασθενής που κινδυνεύει, αυτό είναι δεδομένο και έτσι το δράμα είναι έμφυτο. Επιπλέον οι ιατρικές σειρές βασίζονται και στους φόβους μας ότι είμαστε ευάλωτοι. Οι ασθένειες και τα ατυχήματα δεν συμβαίνουν σε όλους και σε κάθε επίπεδο. Οπότε δεν έχει σημασία ποιος παρακολουθεί τη σειρά, όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε εξίσου ευάλωτοι με κάποιον άλλον. Υπάρχει λοιπόν ένας «ισοσταθμιστής» όσον αφορά τη διαχείριση του φόβου. Η σειρά εστιάζει στα όσα συμβαίνουν μέσα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, τα ηθικά ερωτήματα, το «κέρδος έναντι των ασθενών». Πώς σχετίζονται όλα αυτά με τις πραγματικές συνθήκες στα νοσοκομεία στην Αμερική του Τραμπ; Σχεδόν όλα τα επεισόδια προσπαθούν να παρουσιάσουν με λεπτομέρεια μια ιατρική υπόθεση ή κάποιο πρόβλημα που συνδέεται και με θέματα διαχείρισης χρημάτων στο νοσοκομείο. Πολλές φορές δίνουμε ευθείς πληροφορίες στο κοινό, για παράδειγμα σχετικά με το πόσο συχνά δεν επαρκούν τα χρήματα και το γεγονός της ανεπαρκούς φροντίδας για τις γυναίκες διαφορετικής εθνικότητας στα νεογνικά και προγεννητικά τμήματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και πέρυσι γυρίσαμε και ένα επεισόδιο που επικεντρώνεται σε αυτό. Αρκετά συχνά η δημιουργός της σειράς Εϊμι, ο Τόντ Χάρθαν και οι άλλοι σεναριογράφοι θα εντοπίσουν κάποια μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται επανειλημμένα στη χώρα, και αφορά σε ένα διαδικαστικό ή σημαντικό γεγονός και θα το μεταφέρουν στη σειρά προσπαθώντας να παρουσιάσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας στην σειρά, εκτός από τον Δρα. Μπελ φυσικά, ο χαρακτήρας με τον οποίο σας αρέσει να αλληλεπιδράτε περισσότερο; Η αλήθεια είναι ότι περνάω πολύ καλά με την Τζέιν Λιβς που υποδύεται την Δρα. Κιτ Βος και είμαι τυχερός που έχουμε πολλές σκηνές μαζί. Δεν νομίζω όμως ότι θα ήταν πολιτικά ορθό να πω ποιος είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Όμως καλή η προσπάθειά σου (γέλια). Υποδύεστε τον δρα. Τζον στη ταινία «Dr.Sleep», το σίκουελ του «The Shining». Πώς ήταν η εμπειρία σας στα γυρίσματα; Ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία, δεν έχω δει την ταινία ακόμα αλλά ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν είναι φίλος μου, έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ δεν τον γνώριζα, αλλά περάσαμε όμορφα. Υποδύθηκα έναν διασκεδαστικό χαρακτήρα και μάλιστα στα γυρίσματα μου έδωσαν ένα σακάκι που φορούσα σήμερα το πρωί όταν βγήκα για να πάρω καφέ. Η εμπειρία ήταν ωραία γιατί ο Μάικ είναι ένας πολύ άνετος τύπος, απίστευτα προετοιμασμένος στη δουλειά και με τον Γιούαν ταιριάξαμε αμέσως. Δουλεύαμε και ταυτόχρονα διασκεδάζαμε. Έχετε συμμετάσχει σε έναν μεγάλο αριθμό ταινιών. Υπάρχουν προτιμήσεις σχετικά με τον τύπο των ταινιών που επιθυμείτε να εμπλέκεστε; Σε αυτό το σημείο δεν με ενδιαφέρει αν θα συμμετάσχω ή όχι σε μεγάλες παραγωγές. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής, μόλις τελειώσει η σειρά, θα προσπαθήσω απλώς να κάνω μικρά πρότζεκτ που με ενδιαφέρουν. Δεν νομίζω ότι θα κυνηγήσω κάτι μεγαλεπήβολο και λαμπερό. Θέλω μόνο αυτό που θα κάνω να έχει ενδιαφέρον. Μεταξύ των ρόλων που έχετε υποδυθεί, είναι κάποιος που πραγματικά επηρέασε τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τη ζωή; Πράγματι, έχω υποδυθεί πολλούς αληθινούς χαρακτήρες και έχω κάνει πολλές έρευνες για να τους αποδώσω σωστά. Επιπλέον, έχω ερευνήσει τον κλάδο της ιατρικής, λόγω του «The Resident». Νομίζω ότι αυτό με ώθησε στο να είμαι ίσως πιο ανοιχτόμυαλος. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις την εξέλιξη σου ως άτομο μέσα από το πρίσμα του πως η δουλειά έχει επηρεάσει αυτήν την εξέλιξη, ή πώς θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η εξέλιξη χωρίς τη δουλειά. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να απαντήσω έτσι ώστε να εξηγήσω ακριβώς πώς η δουλειά μου με επηρέασε ως άνθρωπο. Θα χρειαζόμουν ίσως κάποιο χρόνο για να το σκεφτώ.

Charles Sykes/Invision/AP Ο Μπρους Γκρίνγουντ σε εκδήλωση του δικτύου FOX για τα Upfronts το 2017.

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στην καριέρα σας στο άμεσο μέλλον; Θα γυρίσουμε άλλα 13 επεισόδια του «The Resident» και μετά θα δούμε αν θα συνεχιστεί για τέταρτη σεζόν. Ελπίζω να ξεκουραστώ μεταξύ των γυρισμάτων. Πιθανόν να ασχοληθώ με τη μουσική, να παίξω κιθάρα και να περάσω λίγο χρόνο με τη σύζυγό μου, γιατί η δουλειά μου είναι πολύ απαιτητική χρονικά και έτσι δεν βρισκόμαστε αρκετά. Θα «φορτίσω τις μπαταρίες μου» και θα εξαφανιστώ για λίγο από το χώρο. Θα δω τους φίλους μου, θα κάνω πεζοπορία, τέτοια πράγματα. Όμως πρόσφατα συμμετείχα σε μια σειρά παραγωγής του HBO που ονομάζεται «I know this much is true», μαζί με τον Μαρκ Ράφαλο και ένα μεγάλο καστ. Πρόκειται για μόλις έξι επεισόδια αλλά δεν γνωρίζω πότε θα προβληθεί. Πέρυσι συμμετείχα σε μια καναδική ταινία μικρής παραγωγής που ονομάζεται «Lie Expposed». Έχω λοιπόν κάποια επερχόμενα πρότζεκτ, αλλά δεν θέλω να βιαστώ όσον αφορά μια νέα δουλειά. Η δουλειά μου είναι πλήρους απασχόλησης, οπότε είναι ωραία η ευκαιρία να έχω τη δυνατότητα να κάνω ένα διάλειμμα.