Σάρα Γουέιν Κάλις: Εχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, σειρές που αφορούν σε μια κοινότητα

«Αγκαλιάζουμε δυνατά τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους κρατάμε μαζί μας για μια ζωή. Αποφασίζουμε ποια είναι η οικογένειά μας και αγαπάμε τα μέλη της σαν η ζωή μας να βασίζεται σε αυτή». Η παραπάνω ατάκα ακουγόταν στο τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, “Council of Dads”, το οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος Ιανουαρίου του 2020.

Η οικογένεια αποκτά νέο νόημα σε αυτή την αληθινή και συγκινητική σειρά, εμπνευσμένη εν μέρει από το ομώνυμο μπεστ σέλερ του Μπρους Φάιλερ. «Ηθελα να συμμετάσχω σε μια ιστορία που ήταν περισσότερο προσανατολισμένη προς την ψυχική επανάκαμψη», λέει στη HuffPost η Σάρα Γουέιν Κάλις, η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά στο ρόλο της Ρόμπιν Πέρι.

Η ζωή του Σκοτ Πέρι (Τομ Εβερετ Σκοτ) και της Ρόμπιν (Σάρα Γουέιν Κάλις), γονέων πέντε παιδιών, αλλάζει ριζικά όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο. Τότε, φοβισμένος από την είδηση, ζητά από τους πιο έμπιστους φίλους του να αναλάβουν το ρόλο των αναπληρωματικών μπαμπάδων που θα βοηθήσουν και θα υποστηρίξουν την οικογένειά του, στην περίπτωση που δεν θα βρίσκεται εν ζωή για να τη φροντίζει ο ίδιος. Αποκαλεί την ομάδα των φίλων του που αποτελείται από τους Αντονι (Κλάιβ Στάντεν), Λάρι (Μαικλ Ο’ Νιλ) και Ολιβερ (Τζ. Ογκουστ Ρίτσαρντς), «Συμβούλιο Πατέρων» (“Council of Dads”). Σύντομα διαπιστώνουν ότι υπάρχουν περισσότερες προκλήσεις από αυτές που έχουν βιώσει ο καθένας ξεχωριστά. Η Ρόμπιν βιώνει μεγάλη θλίψη και ψυχολογικές διακυμάνσεις με την τροπή που παίρνει η ζωή της, όμως βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και με τη βοήθεια του «Συμβουλίου», προσπαθεί για την ψυχική επανάκαμψη όχι μόνο της ίδιας, αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Η σειρά «φωτίζει» θεματικές όπως η απώλεια, η διαφορετικότητα και η δύναμη και στήριξη μιας μικρής κοινότητας σε δύσκολες στιγμές.

Το “Council of Dads” σε παραγωγή των Τόνι Φέλαν και Τζόαν Ρέιτερ, έκανε πρεμιέρα στην Αμερική στις 24 Μαρτίου, μετά το φινάλε της δημοφιλούς σειράς του ίδιου δικτύου, “This Is Us”. Όμως, παρόλο που το NBC στοιχημάτιζε σε επιτυχία του νέου οικογενειακού δράματος, κάτι ανάμεσα στο “This Is Us” και το “Parenthood” ως προς το ύφος, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι η σειρά δεν θα συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν. Το δέκατο και τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 2 Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Μετά τις συμμετοχές της σε σειρές όπως οι “Colony”, “The Walking Dead”, “Prison Break”, ταινίες όπως οι “Pay the Ghost”, “Black November”, “Into the Storm” και το ντεμπούτο της ως παραγωγός στην τηλεόραση, η Γουέιν Κάλις ανέλαβε το ρόλο της Ρόμπιν κυρίως επειδή δεν έμοιαζε με άλλους που είχε υποδυθεί στο παρελθόν και επιθυμούσε να πει μια διαφορετική ιστορία.

Λίγο πριν το φινάλε, η ηθοποιός μιλά για το “Council of Dads”, τη σημασία των σειρών που εστιάζουν στις σχέσεις της οικογένειας και τη διαμόρφωση των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών μετά την πανδημία.