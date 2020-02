Η απεικόνιση της γυναίκας δημοσιογράφου στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο

«Η εικόνα της γυναίκας δημοσιογράφου στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα μυθιστορήματα έχει παραμείνει αρκετά σταθερή με την πάροδο των χρόνων, από την εποχή του βωβών ταινιών μέχρι τον 21ο αιώνα. Ακόμα και πριν τον διάλογο στις ταινίες, έγινε σαφές ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι ήταν άψογες για τον κινηματογράφο», λέει στη HuffPost ο Τζο Σάλτζμαν, καθηγητής στη σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Ανενμπεργκ και διευθυντής του προγράμματος «Η εικόνα του δημοσιογράφου στην ποπ κουλτούρα» (“The Image of the Journalist in Popular Culture –IJPC”) στο ερευνητικό κέντρο Norman Lear του Πανεπιστημίου της νότιας Καλιφόρνια.

«Το σινεμά προσέφερε στις ηθοποιούς τους πιο σημαντικούς ρόλους και έτσι δημιουργήθηκε το τέλειο πεδίο μάχης μεταξύ των φύλων: η υποτιμημένη δημοσιογράφος μπορούσε να αποδείξει ότι ήταν το ίδιο ικανή με ένα άνδρα δημοσιογράφο και αυτός υποστήριζε καμαρωτά ότι καμία δεν θα μπορούσε να τον ανταγωνιστεί. Η “sob sister” (γράφει κοινωνικά θέματα συναισθηματικής φύσεως ή/και απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις αναγνωστών) εξελίχθηκε σε δημοφιλή ηρωίδα στις εφημερίδες, δημοσιογράφο τηλεόρασης, ραδιοφώνου και σήμερα σε κυβερνογράφο», συμπληρώνει ο Σάλτζμαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή, από τους πρώτους χαρακτήρες της οθόνης μέχρι τη σημερινή μυθοπλασία, η γυναίκα δημοσιογράφος αντιμετωπίζει ένα συνεχές δίλημμα: πως θα ενσωματώσει τα «αρρενωπά χαρακτηριστικά» της δημοσιογραφίας που είναι απαραίτητα για την επιτυχία. Πρέπει να είναι επιθετική, αυτοδύναμη, περίεργη, σκληρή, φιλόδοξη, κυνική, αναιδής, αντιπαθής, ενώ ταυτόχρονα να εξακολουθεί να είναι η γυναίκα που θέλει η κοινωνία: συμπαθητική, συμπονετική, μητρική, με φροντίδα και αγάπη για τους άλλους. «Οι γυναίκες δημοσιογράφοι και συντάκτριες στη μυθοπλασία έχουν παλέψει για να ξεπεράσουν αυτήν την αντίφαση κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και εξακολουθούν να δίνουν αυτή τη μάχη μέχρι σήμερα».

Ο Σάλτζμαν ισχυρίζεται ότι οι θεατές αγαπούσαν πάντα τις δημοσιογράφους. «Είναι οι τέλειες ηρωϊδες της ποπ κουλτούρας, συνήθως έχουν ατέλειες αλλά πάντα αντιμετωπίζουν τους συναδέρφους τους αν χρειαστεί- συμπεριλαμβανομένων των ανδρών συντακτών και ανταποκριτών - με στόχο να αποκαλύψουν τα γεγονότα στο κοινό. Αναμένονταν να εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον», λέει ο Σάλτζμαν. Και συνεχίζει: «Οι γυναίκες δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να πουν ψέμματα, να εξαπατήσουν, να παραμορφώσουν, να δωροδοκήσουν, να προδώσουν, να χρησιμοποιήσουν το φύλο τους ή να παραβιάσουν οποιοδήποτε κώδικα δεοντολογίας αρκεί να εκθέσουν τη διαφθορά, να διαλευκάνουν μια δολοφονία, να πιάσουν έναν κλέφτη ή να σώσουν έναν αθώο».

Οι γυναίκες εργάζονταν ως δημοσιογράφοι από την εποχή της αποικιοκρατίας. Ηταν ένα από τα μοναδικά επαγγέλματα του 19ου αιώνα που αποτελούσε μια σεβαστή επιδίωξη για τις γυναίκες της μεσαίας τάξης - παρόλο που οι άνδρες αντιστέκονταν τακτικά στην απόφαση, σπάνια καταλάμβαναν κορυφαίες θέσεις και κατά κανόνα τις κρατούσαν για λίγα μόνο χρόνια. «Τον 19ο αιώνα, η δημοσιογραφία ήταν ένας τρόπος επιβίωσης για την ανύπαντρη γυναίκα, την χήρα που έμεινε μόνη με τα παιδιά της, ή την διαζευγμένη με παιδιά. Οι εναλλακτικές ήταν δασκάλα σε σχολείο, νταντά, οικιακή βοηθός, μοδίστρα ή η εγκατάλειψη κάθε αξιοπρέπειας και ενασχόληση με την ηθοποιία ή την πορνεία», λέει ο Σάλτζμαν.

Η δημοσιογραφία έδωσε στις γυναίκες την ευκαιρία να μένουν στο σπίτι, να γράφουν με ψευδώνυμο και να κερδίζουν αρκετά χρήματα ώστε να στηρίξουν οικονομικά τον εαυτό και την οικογένειά τους. «Στον κινηματογράφο, ήταν ένα επάγγελμα που τους παρείχε όχι μόνο ένα μισθό, αλλά και την ευκαιρία να κάνουν την ίδια συναρπαστική και ικανοποιητική δουλειά όπως οι άνδρες. Δυστυχώς, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή παρουσιάζεται μια γυναίκα δημοσιογράφος στη μυθοπλασία, στα πέντε τελευταία λεπτά της ταινίας ή του μυθιστορήματος, λαχταράει να γίνει σύζυγος και μητέρα. Αυτό ήταν που οι γυναίκες θεατές, ενώ απολάμβαναν την ανεξαρτησία και την πρόκληση της γυναίκας στον κυρίαρχο κόσμο των ανδρών, ήθελαν να κάνει η τηλεοπτική δημοσιογράφος: να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά». Αυτή ήταν η απαίτηση της κοινωνίας από τις γυναίκες-επαγγελματίες κατά τον μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα.

Η Γκλέντα Φαρέλ στην σειρά ταινιών «Torchy Blane», η βραβευμένη με Πούλιτζερ Μπέιμπ Μπένετ στην ταινία «Mr. Deeds Goes to Town», η αρθρογράφος Αν Μίτσελ στην ταινία «Meet John Doe» και η πολιτική δημοσιογράφος Τες Χάρντινγκ στην ταινία «Woman of the Year», είναι δυνατές και ανεξάρτητες γυναίκες που βάζουν την αληθινή αγάπη πάνω από τη δημοσιογραφία. Η Χίλντι Τζόνσον στην ταινία «His Girl Friday» δεν παραιτείται από τη δουλειά της, αλλά επανενώνεται με τον ανήθικο σύζυγό της που είναι συντάκτης. Η Λοις Λέιν της «Daily Planet» μπορεί να παραμένει πιστή στο επάγγελμά της μέσα από 80 χρόνια κόμικς, ραδιοφώνου, τηλεοπτικών σειρών, ταινιών και μυθιστορημάτων, αλλά οι πρόσφατες ενσαρκώσεις της την έχουν παντρεμένη με τον Σούπερμαν - Κλαρκ Κεντ. Αλλες δυο γυναίκες δημοσιογράφοι σε κόμικς – η Μπρέντα Σταρ και η Τζέιν Αρντεν - ήταν πολύ δημοφιλείς και λειτουργούσαν ως πρότυπα για τα μικρά κορίτσια.

Τηλεόραση

Με την εξέλιξη της τηλεόρασης αρκετά χρόνια μετά την εφεύρεσή της και την ανάπτυξη περιεχομένου ανά τις δεκαετίες, το μέσο ψυχαγωγίας χάρισε στο κοινό πολλούς γυναικείους χαρακτήρες με τους οποίους ταυτίστηκαν οι θεατές. Από την Μαίρη Ρίτσαρντς την δεκαετία του ’70 μέχρι την Αλεξ Λέβι του 2019, ποιες ήταν οι τηλεοπτικές γυναίκες δημοσιογράφοι και ποια η επιρροή τους;

«The Mary Tyler Moore Show» (1970-1977)