Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Παλαιό Φάληρο, όταν ντελιβεράς δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο δράστες, την ώρα που τους παρέδιδε την παραγγελία, στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν εκείνη την στιγμή.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει το θύμα της άγριας επίθεσης, οι δράστες τον χτύπησαν με σφυρί, του εκτόξευσαν ένα ξύλινο τραπέζι και τον χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Advertisement

Advertisement

«Ζω από τύχη. Έτρεχαν τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα να κάνω ήταν να αμυνθώ και να βρω μία διέξοδο», υποστηρίζει ο ντελιβεράς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας και όταν ο ντελιβεράς έφτασε στο σπίτι που ήταν να παραδώσει την παραγγελία, ο ένας εκ των δραστών προσποιήθηκε ότι του έπεσαν κάτω τα χρήματα, ζητώντας του να περάσει μέσα.

Τότε ήταν που άρχισε και το μαρτύριο για τον ντελιβερά, καθώς οι δύο δράστες τον χτυπούσαν με ότι έβρισκαν μπροστά τους. Το θύμα της επίθεσης καταγγέλει ότι οι δράστες του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, ενώ εκείνος στην προσπάθειά του να σωθεί φώναζε συνεχώς για βοήθεια.

Τις φωνές του εργαζόμενου άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο ντελιβεράς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες, που έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές, συνελήφθησαν.