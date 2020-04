Ακραμ Καν και «Όρνιθες» στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση προσθέτει, από την Παρασκευή 17 Απριλίου, και άλλες σημαντικές στιγμές από το πλούσιο πρόγραμμά του σε Ελλάδα και Αμερική στο ψηφιακό κανάλι του στο YouTube.

Το κανάλι έχει προσελκύσει λάτρεις των τεχνών από 54 χώρες, από τη Βραζιλία έως τη Νότια Αφρική, από τη Νέα Ζηλανδία έως την Ουρουγουάη, από τον Καναδά έως το Βιετνάμ σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, φτιάχνοντας ένα εργαστήριο ιδεών, εικόνων, παραστάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεχή ροή και ανανέωση. Πέρα από τις παραστάσεις αρχείου Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και τις πανελλήνιες πρεμιέρες, αυτή την εβδομάδα προστίθενται και podcasts σπουδαίων διανοούμενων που προσπαθούν να μας βοηθήσουν να αποκωδικοποιήσουμε τον νέο τρόπο ζωής.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 21:00, δείτε σε live premiere το XENOS του Akram Khan, το τελευταίο σόλο στην καριέρα του σπουδαίου χορογράφου, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη τον Φεβρουάριο του 2018, με μια δημιουργική ομάδα πολλών αστέρων (διαθέσιμο έως 16 Μαΐου στις 21:00).

Την Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου, στις 21:00, προβάλλονται, πάλι σε live premiere, για πρώτη φορά από την Επίδαυρο, οι Όρνιθες του Νίκου Καραθάνου, όπως παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο του 2016, στην πρώτη «πτήση» τους στο ελληνικό κοινό, προτού ξεκινήσουν το συγκινητικό τους ταξίδι ανά τον κόσμο (θα είναι διαθέσιμο για μία εβδομάδα).

Από τις 17 Απριλίου θα είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι άλλη μια παράσταση από το Onassis Youth Festival 2019, η απολαυστική Καλοκαιρινή Βροχή, σε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν και Μυρτώς Μακρίδη (ομάδα Ντουθ), με τη συμμετοχή μαθητών από το 41ο Γυμνάσιο Αθηνών, ενώ στο Αρχείο Καβάφη προστίθεται η τρίτη ενότητα για την Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών.

Η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει τον Ακύλλα Καραζήση να διαβάζει αποσπάσματα από το «Έρωτος Αποτελέσματα…», έργο ανώνυμου συγγραφέα, το πρώτο έντεχνο πεζό δημιούργημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στην ομιλία «Έρωτος Αποτελέσματα, Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1792» της Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ελένης Κουρμαντζή.

Και τέλος, θα είναι διαθέσιμα δύο νέα podcasts. Στο ένα, ο διευθυντής του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA) και επί σειρά ετών οικοδεσπότης των διάσημων συνεντεύξεων στη New York Public Library, Paul Holdengräber, παρουσιάζει τη συνομιλία του με τη συγγραφέα Maira Kalman, στο πλαίσιο του “The Quarantine Tapes”, δηλαδή των 20λεπτων συζητήσεών του με διάφορους καλεσμένους για το πώς βιώνουν οι ίδιοι την παγκόσμια πανδημία και το social distancing. Στο δεύτερο, o φιλόσοφος, συγγραφέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, Simon Critchley, εξηγεί με το μοναδικό του στυλ τους τρόπους με τους οποίους η πανδημία του COVID-19 μπορεί να επανασυνδέει την ύπαρξή μας, στο podcast: Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance.

Akram Khan, XENOS

Live premiere: Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00 Διαθέσιμο έως 16 Μαΐου 2020 στις 21:00 Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Ο Άκραμ Καν, μαζί με πέντε μουσικούς επί σκηνής, μας ταξιδεύει στο σαγηνευτικό του σύμπαν: κατάκ, σύγχρονος χορός, ξεσηκωτικοί ρυθμοί και μουσικές του κόσμου. Ο XENOS έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη το 2018, σε συμπαραγωγή με σπουδαίους διεθνείς οργανισμούς. Ταξίδεψε σε sold-out παραστάσεις ανά τον κόσμο και έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Η τελευταία φορά που είχαμε την ευκαιρία να δούμε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους χορευτές και χορογράφους στον κόσμο να χορεύει σε μεγάλης διάρκειας παραγωγή, τώρα στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.