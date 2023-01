Αλίσια Σιλβερστόουν: Ποζάρει γυμνή σε καμπάνια της PETA ζητώντας μας να προτιμάμε vegan ρούχα

via Associated Press

via Associated Press

Ο λόγος, φυσικά, ήταν πολύ πιο σημαντικός, αφού η ηθοποιός φωτογραφήθηκε να φοράει μόνο ένα ζευγάρι faux δερμάτινες μπότες για να προωθήσει το έργο της PETA (People For the Ethical Treatment of Animals), του οργανισμού που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα των ζώων, αναφέρει το Womenshealthmag.