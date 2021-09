All For Blue: Μαζεύοντας πάνω από ένα τόνο σκουπιδιών από τον βυθό της Δήλου

Την ίδια ώρα, η παιδική ομάδα Μυκόνου της All For Blue και η Green Team του Ομίλου Τσέτη πραγματοποίησαν με μεγάλο ενθουσιασμό και ενέργεια τον παράκτιο καθαρισμό γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, αφαιρώντας πλαστικές σακούλες, φυσίγγια, λάστιχα, υποδήματα, πλαστικά μπουκάλια και αρκετές μάσκες.

Πάνω από ένα τόνο απορρίμματα (1.176κιλά) αφαίρεσε από τον βυθό στο Ιερό νησί της Δήλου η ομάδα της All For Blue organization σε μια συμβολική περιβαλλοντική αποστολή, την #KeepDelosBlue , η οποία υλοποιήθηκε με την καθιερωμένη πλέον και σημαντική υποστήριξη του Ομίλου Φαρμακευτικών επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ: Uni-pharma και InterMed) και τη συνδρομή των αθλητών ελεύθερης κατάδυσης.

Από την πλευρά της, η ιδρύτρια της All For Blue, Κατερίνα Τοπούζογλου δήλωσε «Το Ιερό Νησί της Δήλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι η ανταπόκριση από όλους ήταν τόσο μεγάλη και ουσιαστική. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού και ο όγκος των απορριμμάτων που συλλέξαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Μέρες σαν κι αυτή μας δίνουν πολύ μεγάλο κουράγιο να συνεχίσουμε τις δράσεις καθαρισμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της All For Blue σε όλη την Ελλάδα, και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας», τόνισε και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν για την πραγματοποίηση του καθαρισμού.