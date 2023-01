Αλτσχάιμερ: Ο FDA ενέκρινε το νέο φάρμακο Lecanemab της Eisai

via Associated Press

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε την Παρασκευή το φάρμακο lecanemab που αναπτύχθηκε από την Eisai Co Ltd και τη Biogen Inc για ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ.