Ανακοινώθηκαν τα 56 επιλεχθέντα έργα της πρώτης διοργάνωσης των GRAIL AWARDS 2024

Τα βραβεία GRAIL έχουν ως στόχο να συγκεντρώσουν, να αξιολογήσουν και να προβάλλουν την ελληνική αρχιτεκτονική και σχεδιαστική αρτιότητα εντός κι εκτός συνόρων.

Σκοπεύουν να γίνουν το σημείο αναφοράς στο οποίο θα προσβλέπουν οι άνθρωποι της αρχιτεκτονικής κοινότητας, αλλά και οι εκπρόσωποι της αγοράς (εγχώριας και μη) κατά την έρευνα τους για επιτυχημένες συνεργασίες.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στο Ωδείο Αθηνών.

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Τα βραβεία θα παρουσιάσει ο Αντώνης Φουρλής (Journalist - Huffpost Greece Editor in Chief / ANT1 anchor & producer)

Η ομάδα πίσω από τα GRAIL αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή στόχευση και έκβαση του εγχειρήματος: δημιουργοί του νέου θεσμού είναι ο Βασίλης Μπαρτζώκας (Archisearch, Design Ambassador), ένας επαγγελματίας με πολυετή και βαθιά γνώση της αγοράς που υπάρχει γύρω από τα επαγγέλματα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ο Δημήτρης Φακίνος (δημιουργός των ΕΒΓΕ και διευθυντής των European Design Awards και του European Design Festival) ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι τις διαδικασίες επιτυχούς λειτουργίας των θεσμών βραβείων που συνδέονται με τη δημιουργική οικονομία.

Τα GRAIL “στήθηκαν” κατά κάποιον τρόπο οργανικά, από τις ενέργειες δύο ανθρώπων που τους συνδέει η κοινή αγάπη για το design σε όλες του τις εκφάνσεις.

Κριτική Επιτροπή: Δημήτρης Αντωνακάκης, Ελευθερία Ντεκώ, Λυδία Καλλιπολίτη, Tom Lindblom, Ivan Blasi, Μαριάνθη Τατάρη, Άρης Καφαντάρης, Πάνος Δραγώνας, Florencia Vetcher.

Χορηγοί

Platinum Sponsor: Europa Profil Aluminium SA

Lighting Exclusive Sponsor: Site Specific

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ:

FUEL, by Studiomateriality – CATEGORY Κατάστημα ένδυσης/υπόδησης

Οι Studiomateriality σχεδιάζουν το δεύτερο φυσικό κατάστημα της εταιρείας FÜEL στην Αθήνα, που ειδικεύεται σε συλλογές sportswear και street style fashion, ενσωματώνοντας στη σύνθεσή τους καθημερινές εικόνες και στοχεύοντας στην πρόκληση μιας αίσθησης νοσταλγίας στον επισκέπτη. Με ένα modular σύστημα μεταλλικών σωλήνων διαφόρων τυπολογιών, επιτρέπουν τη δημιουργία ποικίλων γεωμετριών και μορφών στο χώρο, εν είδει μιας εναλλακτικής φόρμας παιχνιδιού.

I1-45, by Atelier ÁME – CATEGORY Κατοικία έως 100 τμ

Το γραφείο Atelier ÁME ανακαινίζει ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου με βάση τις επιταγές της φιλοσοφίας του Tanizaki, η τέχνη και η αρχιτεκτονική μπορούν να κάνουν ακόμη και έναν μικρό υποφωτισμένο χώρο μοναδικό και ότι οι σκιές και οι εναλλαγές του φωτός μπορούν να κάνουν έναν χώρο να φαίνεται δελεαστικός στην μαγεία της στιγμής. Πρωταρχικό μέλημα κατά την διαδικασία σχεδιασμού και επίβλεψης της κατασκευής της, αποτέλεσε η επιθυμία να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν περισσότερο φυσικό φως να εισχωρήσει στην κατοικία, την εξασφάλιση συνθηκών ποιοτικής και άνετης διαβίωσης, καθώς και των χαρακτηριστικών και των παροχών εκείνων που καθιστούν ευχάριστη, ποιοτική, εργονομική και βιώσιμη την κατοίκηση σε έναν μικρό χώρο, παρακάμπτοντας την συνθήκη που τον καθιστά, υπόγειο σε μεγάλο βαθμό, στο πρόσωπο του κτιρίου με προσανατολισμό τον Βορρά.

TH 147 office space, by KN Group – CATEGORY Γραφείο 100 τμ και πάνω

Στον δεύτερο όροφο, του πρόσφατα ανακαινισμένου κτιρίου γραφείων ΗΞΗ, στην περιοχή του Μοσχάτου, στεγάζεται η νέα έδρα της εταιρίας Edenred. Η εταιρεία εμπιστεύτηκε την KN Group_Design that works για τη στρατηγική του εργασιακού της χώρου καθώς και τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίπλωση των νέων κεντρικών γραφείων της στην Αθήνα. Η ομάδα της ΚΝ υλοποίησε μία βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης LEED, σχεδίαση και κατασκευή. Επιλέχθηκαν υψηλής ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, έγινε επανάχρηση στοιχείων του υφιστάμενου κτιρίου τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ξανά με νέο σκοπό σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και εφαρμόστηκαν τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, με στόχο το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στους πόρους του πλανήτη.

Demountable Pavilions, by FLUX office – CATEGORY Χώρος πολιτισμού

Μια σειρά εφήμερων, προκατασκευασμένων και αφαιρούμενων περιπτέρων σχεδιάστηκαν από το γραφείο FLUX office και τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών στην πλατεία του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, με σκοπό την υποστήριξη των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Πέντε ανεξάρτητες κατασκευές φιλοξενούν τις απαιτούμενες λειτουργίες: Η κεντρική εξυπηρετεί τα παρασκήνια του Ωδείου, οριζόμενη από τα ίχνη των αρχαίων τειχών και παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο για τα καμαρίνια, γραφεία και αποθήκες. Οι άλλες τέσσερις κατασκευές μπορούν να θεωρηθούν “δορυφόροι” της κεντρικής, φιλοξενώντας το Εκδοτήριο Εισιτηρίων, το Πωλητήριο και δύο μπαρ.

ARI ▪ Historic apartment redesign, by Fluo architecture and design studio - CATEGORY Κατοικία 100 τμ και πάνω

Οι βυζαντινές, ευρωπαϊκές και αραβικές αναφορές της Θεσσαλονίκης, αλλά και της οδού Αριστοτέλους, όπως την φαντάστηκε ο Ερνέστος Εμπράρ μετά την πυρκαγιά του 1917, χαρακτηρίζουν και τα οικιστικά σύνολα γύρω από αυτήν. Οι διατεταγμένες ενιαίες προσόψεις της οδού-ορόσημο για την ταυτότητα της πόλης, αποτέλεσαν έμπνευση για το σχεδιασμό του διατηρητέου αυτού διαμερίσματος της μεταπολεμικής περιόδου από το γραφείο Fluo architecture and design studio. Οι πολυπολιτισμικές αναφορές βρίσκονται σε διάφορες λεπτομέρειες του σπιτιού, από τα υλικά μέχρι τα έργα τέχνης του διαμερίσματος. Όλα τα παραπάνω ισορροπούν σε μία φαινομενική αντίθεση, η οποία προσπαθεί να συγκεράσει τις δεκαετίες των διαφορετικών αρχιτεκτονικών στυλ και του design από την ανέγερση της οικοδομής έως σήμερα.

HAP ▪ Athenian Mosaic, by Fluo architecture and design studio - CATEGORY Κατοικία 100 τμ και πάνω

Το project αφορά στην αρχιτεκτονική μελέτη ενός διαμερίσματος στην Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα από το γραφείο Fluo architecture and design studio. Τοποθετείται σε ένα οικιστικό συγκρότημα του ’80 και στη σχεδιαστική πρόταση προσπάθησαν να διατηρήσουν τις μαξιμαλιστικές γραμμές της περιόδου εκείνης, εμπλουτίζοντάς τες με νέα υλικά και τεχνολογίες.

Teloneio Kardamyli, by Etsi Architects - CATEGORY Προσθήκη / Επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο

Αποκατάσταση του Τελωνείου στην Καρδαμύλη: ένα υβριδικό έργο, σύγχρονο Σπίτι σε Διατηρητέο Μνημείο από τους Etsi Architects. Η ιστορία του κτιρίου ως οχυρωμένου τελωνείου του 18ου αιώνα απαιτούσε μια προσεκτική αποκατάσταση, ιστορικά τεκμηριωμένης και εγκεκριμένης από την αρχαιολογία και ταυτόχρονα την ένταξη σύγχρονων εγκαταστάσεων για την λειτουργία μιας κατοικίας και την προστασία του κτιρίου από το αλάτι και τις καταιγίδες δίπλα στην θάλασσα. Στόχος ήταν η ενοποίηση και σύνδεση των αρχικά απομονωμένων χώρων των κτιρίων, συνδέοντας τα δύο κτίρια του συγκροτήματος, εισάγοντας μια εσωτερική σκάλα και τρυπώντας τους διαχωριστικούς πέτρινους τοίχους του ενός μέτρου.

WWF Greece Headquarters, by Αkarchitects - CATEGORY Μεγάλης κλίμακας

Ο οργανισμός WWF Ελλάς επέλεξε ως έδρα του ένα εμβληματικό κτίριο του αρχιτέκτονα Μιχάλη Σουβατζίδη κατασκευής 1992 στη συνοικία της Νεάπολης, προάγοντας την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας μέσα από την αποκατάσταση και την ενεργοποίηση των υφισταμένων κτιρίων. Το κτίριο, ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα με όψεις από εμφανές μπετόν, χειροποίητες τσιμεντένιες τουβλέτες και επιφάνειες από υαλότουβλα, στέγαζε τους εκθεσιακούς χώρους και τα γραφεία μίας γκαλερί. Η εσωστρεφής μονολιθική πρόσοψη κρύβει ένα δαιδαλώδες εσωτερικό σμιλεμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από σκυρόδεμα. Η αποστολή των Αkarchitects ήταν σαφής: με σεβασμό στο έργο του αρχιτέκτονα κλήθηκαν να βελτιστοποιήσουν τις γεωμετρίες, τις ροές, την κυκλοφορία και την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα με επιλεκτικές επεμβάσεις στα υφιστάμενα μορφολογικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα ελκυστικό και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις λειτουργικές ανάγκες του νέου του ενοίκου.

Conte Case, by VP Architectural Studio - CATEGORY Μη υλοποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη

Το συγκρότημα “Conte Case” από τους VP Architectural Studio αποτελείται από τρεις Ανεξάρτητες Παραθεριστικές Κατοικίες που εκτείνονται σε έναν ελαιώνα στην ύπαιθρο των Παξών, ένα από τα μικρότερα νησιά του Ιονίου στα δυτικά της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι τρεις ισόγειες κατοικίες ακολουθούν την φυσική κλίση του εδάφους με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις σε αυτό, ενταγμένες αρμονικά τόσο στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο της περιοχής, όσο και στο φυσικό τους περιβάλλον διατηρώντας το αναλλοίωτο. Οι νέοι κτιριακοί όγκοι δημιουργούν έναν μικρό οικισμό ανάμεσα στα ελαιόδεντρα, βρίσκοντας την θέση τους πάνω στα φυσικά επίπεδα που δημιουργούν οι υφιστάμενες ξερολιθιές. Η χρήση φυσικών υλικών και τεχνικών δόμησης είναι κομμάτι της φιλοσοφίας του συγκροτήματος βασισμένη στις αρχές της βιωσιμότητας, που χαρακτηρίζει το σύνολο της παραδοσιακής ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Floating cubes, by UMBRAL ARCHITECTURE - CATEGORY Μικρή μονάδα (Boutique ξενοδοχείο)

Το έργο αφορά στην κατασκευή πέντε εξοχικών κατοικιών που βρίσκονται στην Κάρπαθο από τους UMBRAL ARCHITECTURE. Βασική πρόθεση υπήρξε η διαίρεση του κτιρίου σε πέντε διακριτούς όγκους που προσπαθούν να εμπλακούν με το περιβάλλον τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις κατοικίες να θολώνουν τα όρια μεταξύ φυσικού-τεχνητού, ιδιωτικού-δημόσιου, εσωτερικού-εξωτερικού. Για να ενισχυθεί αυτή η πρόθεση, κάθε μεμονωμένη κατοικία έχει τρεις διαφορετικές ποιότητες χώρων που λειτουργούν ως κατώφλια μετάβασης από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Ο πρώτος χώρος είναι ο αυστηρά ιδιωτικός χώρος της κατοικίας που περιλαμβάνει τις απαραίτητες λειτουργίες (ύπνος - φαγητό - μπάνιο). Ο δεύτερος (αυλή) σχεδιάστηκε ως προέκταση του πρώτου και αποτελεί τη μετάβαση μεταξύ του ιδιωτικού τμήματος της κατοικίας και τον εξωτερικό χώρο. Ο τρίτος χώρος είναι αυτός γύρω από την κατοικία που περιλαμβάνει την πισίνα.

Amalias 40 Office Building, by A&M Architects - CATEGORY Μεγάλης κλίμακας

Σε έναν αποκλειστικά κλειστό διαγωνισμό, ZOIA, κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία κλήθηκαν να αναβιώσουν σχεδιαστικά ένα σημαντικό τοπόσημο του ΄70. Το κτίριο γραφείων στη λεωφόρο Αμαλίας 40, αποκτά πλέον ένα νέο αφήγημα, μέσα από τη δουλειά του γραφείου A&M Architects. Στοιχεία που διατηρούν την διαφάνεια και προστατεύουν τις θέες και φυγές προς το ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως ηλιοπροστασία, διαμορφώνουν μια δεύτερη επιδερμίδα στη νέα όψη του κτιρίου.

LIKNON, by K-Studio - CATEGORY Χώρος πολιτισμού

Φιλοδοξώντας να συνδέσει την εταιρεία METAXA με τις ρίζες της, το ΛΙΚΝΟΝ των K-Studio βρίσκεται μέσα σε έναν εκατονταετή αμπελώνα στη Σάμο, εκεί όπου καλλιεργείται το πιο χαρακτηριστικό συστατικό του ποτού, το γλυκό σταφύλι μοσχάτο. Το έργο αποτελεί ένα τοπόσημο στην κοιλάδα που εκτείνεται κάτω από το χωριό των Βουρλιωτών, και σκοπό έχει να αναδείξει τις απαρχές του Metaxa, οι οποίες είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα του νησιού, το οποίο φημίζεται για την μακρά παράδοση σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, και την οινοποιία. Στο ΛΙΚΝΟΝ πρωταγωνιστής είναι το αμπέλι, και η συμβατική αντίληψη του μουσειακού κτιρίου διαλύεται σε μια περιήγηση και εξερεύνηση γύρω από το φυσικό περιβάλλον του φυτού. Πρόκειται πιο πολύ για ένα τοπίο παρά για ένα κτίριο, που προσκαλεί τον επισκέπτη να περιπλανηθεί γύρω και κάτω από τις κληματαριές και τον τόπο όπου φύονται, τον οδηγεί σε υπόγειες πορείες προκειμένου να φτάσει στα βάθη της ιστορίας του brand, μέσω μιας διαδραστικής εμπειρίας και διαδοχικών ερεθισμάτων για όλες τις αισθήσεις. Η αρχιτεκτονική αυτού του τοπίου είναι μια επέκταση του συστήματος από λιθόκτιστες πεζούλες που διαβαθμίζονται κατα μήκος της πλαγιάς και δημιουργούν τα πλατώματα στα οποία καλλιεργούνται τα αμπέλια. Δανειζόμενη τη δυναμική και την ωμή ομορφιά των φυσικών και παραδοσιακών μέσων καλλιέργειας, η αρχιτεκτονική γλώσσα γίνεται ένα με την υφιστάμενη κοιλάδα.

Rhoēs, by Sinas Architects - CATEGORY Μη υλοποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη.

Οι Rhoēs από το γραφείο των Sinas Architects ενσωματώνουν αρμονικά την παραδοσιακή Κυκλαδίτικη γοητεία με τη σύγχρονη κομψότητα. Στοχεύοντας να συνδυάσει όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας κατοικίας με τη μεγιστοποίηση της θέας προς τη θάλασσα, το κτίριο χαρακτηρίζεται συνθετικά από την ενσωμάτωση του στο φυσικό τοπίο, αφήνοντας ορατή μόνο την κύρια όψη του.

Kavos, by BLUECYCLE - CATEGORY Σχεδιασμός επίπλου / αντικειμένου

Εμπνευσμένο από τους κάβους των πλοίων που δένουν στα λιμάνια, ο Kavos γίνεται ο προάγγελος της νέας σειράς βιώσιμων επίπλων της BlueCycle, σε συνεργασία με τους The New Raw. Τα πλαστικά απορρίμματα από τις θάλασσες αλλά και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα της Ελλάδας «μεταμορφώνονται» σε ένα τραπέζι υψηλής αισθητικής, με τη χρήση δύο τεχνικών. Το σώμα, κατασκευασμένο με τρισδιάστατη ρομποτική εκτύπωση, συνδυάζεται μοναδικά με μια χειροποίητη επιφάνεια μωσαϊκού, με ελάχιστη γεωμετρική έκφραση, προσφέροντας μια σύγχρονη άποψη για τον βιώσιμο σχεδιασμό.

Another, by studiomateriality - CATEGORY Λοιποί χώροι παροχής υπηρεσιών

Το ζητούμενο αυτού του έργου από τους Studiomateriality ήταν να δημιουργηθεί ένα μη τυπικό nail salon, στη λογική του να μην αποκλείει κανέναν. Έτσι, η σύνθεση του χώρου παρέμεινε για άλλη μια φορά πρωτότυπη, ώστε το Another με μια ματιά να μοιάζει με ένα τοπικό κατάστημα επισκευών.

Zinodotou Studio, by Georgios Apostolopoulos Architects - CATEGORY Γραφείο έως 100 τμ

Το γραφείο Georgios Apostolopoulos Architects αναβιώνει έναν πρώην αποθηκευτικό χώρο στην Αθήνα στο σχεδιαστικό του studio, δίνοντας πνοή σε ένα κτίριο του ’70 στη γειτονιά του Παγκρατίου. Στόχος της σύνθεσης υπήρξε να δημιουργηθεί ένας χώρος που δεν θα ήταν μόνο design studio, αλλά και ένα μέρος που θα ενέπνεε τη δημιουργικότητα σε ένα πολυχρηστικό σύνολο, αντανακλώντας το σχεδιαστικό ήθος του γραφείου και βρίσκοντας τη θέση του στην τοπική κοινότητα.

5-shelves-3-baths-1-railing, by en-route-architecture―- - CATEGORY Κατοικία 100 τμ και πάνω

Μία ανακαίνιση ενός αθηναϊκού διαμερίσματος από τους en-route-architecture―-, με πολύπλοκους χώρους σε διάφορα επίπεδα. Όλα τα σχεδιαστικά στοιχεία στοχεύουν στο να εκφράσουν μια χωρίς κόπο αίσθηση και φωτεινότητα που βρίσκεται κρυμμένη πίσω από τις καθημερινές σύγχρονες ανάγκες της κατοίκηση του χώρου.

M-STAT OFFICE, by MIXERING COMERCIAL SL / MINOS DIGENIS ARQUITECTOS - CATEGORY Γραφείο 100 τμ και πάνω

Ένας κενού χώρος 600 τ.μ. για να μετατραπεί στην έδρα της εταιρείας τεχνολογίας M-STAT από τους MIXERING COMERCIAL SL / MINOS DIGENIS ARQUITECTOS. Μία μεγάλη εταιρία υπηρεσιών στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Οι δύο βασικές ιδέες του έργου ήταν, αφενός, να χρησιμοποιηθεί το εταιρικό πορτοκαλί χρώμα ως κοινό νήμα. και από την άλλη, αφήνοντας τις εγκαταστάσεις εμφανή ως αναφορά στην τεχνολογική φύση της εταιρείας. Η ένωση αυτών των δύο εννοιών υλοποιήθηκε σε ένα χαμηλό ταβάνι σε ύψος 2,50μ που διασχίζεται από τα μηχανολογικές απαιτήσεις του γραφείου: καλώδια, αγωγοί και σωλήνες βαμμένοι σε πορτοκαλί χρώμα. Όσον αφορά το λειτουργικό πρόγραμμα, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων και τμήματα διαφοροποιημένα ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί, αλλά και με χώρους αναψυχής (τραπέζι Πινγκ πονγκ), άτυπα σημεία συνάντησης και ανοιχτή κουζίνα. όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να συναντηθούν για πρωινό το πρωί και μεσημεριανό γεύμα το μεσημέρι. Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό που ΄θέλει να μεταδώσει ιδέα είναι την δημιουργία ενός χώρου εργασία με οικία χαρακτηριστικά και επιλογή υλικών που παραπέμπουν σε μια ατμόσφαιρα πιο ζεστή. Για αυτό η επιλογή του ξύλου όπως επίσης η παρουσία του πρασίνου σε ένα αντικείμενο που παραπέμπει σε δημόσιο χώρο.

Uncle tan’s drinking house, by studiomateriality - CATEGORY Μπαρ/καφέ

Το bar Uncle tan’s drinking house, σχεδιασμένο από τους Studiomateriality , βρίσκεται στη μαρίνα Ζέας, δίπλα στο λιμάνι, ιδανικό street style σκηνικό. Το ανυπόμονο κόκκινο με τις υπομνήσεις νεανικού πράσινου, μπλε, μωβ και κίτρινου μέσω του φωτισμού, το υπογραμμίζουν.

Kora-bakery, by en-route-architecture―- - CATEGORY Κατάστημα τροφίμων & ποτών

Ο φούρνος Kora-bakeryστο Κολωνάκι από τους en-route-architecture―-, μεταμορφώνει την παραγωγή και κατανάλωση ψωμιού και αρτοσκευασμάτων σε μια παράσταση, όπου τα όρια ανάμεσα στους perform-ers και τους θεατές παραμένουν θολά. Η διαδικασία της παρασκευής διατηρείται μέσω ενός φαρδιού τοίχου περιστρεφόμενων μεταλλικών ραφιών, δημιουργώντας διαφορετικά σενάρια.

PROJECT SPACE, by FORMRELATED - CATEGORY Γκαλερί - χώρος έκθεσης

Το ‘Project Space’ από τους FORMRELATED, είναι ένας καινοτόμος χώρος για δημιουργούς και καλλιτέχνες που στεγάζεται σε διατηρητέο κτήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος είναι ο χώρος να λειτουργήσει σαν καμβάς για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν atelier της ζωγράφου Melina Georgouda αλλά και ως art space, φιλοξενώντας πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις και μορφές τέχνης. Ο χώρος βάφεται λευκός ώστε να λειτουργεί σαν υπόβαθρο για τις δραστηριότητες. Ο χώρος χωρίζεται σε τρεις ενότητες: της έκθεσης, του ιδιωτικού χώρου αλλά και των βοηθητικών χρήσεων.Το τμήμα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος προσφέρει ευελιξία στην οργάνωση του και μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις. Ξύλινες κατασκευές ¨κουτιά¨ από κόντρα πλακέ και καθρέφτες είναι τα δύο υλικά που ορίζουν τις χρήσεις χωρίς ένα αυστηρό όριο. Οι συνεχείς αντανακλάσεις πολλαπλασιάζουν τον χώρο της έκθεσης αλλά και ενισχύουν τα στοιχεία του διατηρητέου κτηρίου.

Metaphor Cultural Hub, by PILA STUDIO - CATEGORY Γκαλερί - χώρος έκθεσης

To Metaphor από τους PILA STUDIO, είναι ένα πολιτιστικό hub για την τέχνη, τη μόδα και το design, στην Αθήνα. Η πρόταση διακρίνεται από τη λογική της ευελιξίας, με στόχο ένα ευκίνητο πολυμορφικό περιβάλλον που να μπορεί να μεταμορφωθεί από ένα concept store σε μια γκαλερί και την ίδια στιγμή να διατηρεί τη μοναδική οπτική ταυτότητα που το ορίζει.

Office Space in the heart of Athens, by Akida Studio - CATEGORY Γραφείο 100 τμ και πάνω

Στον 6ο όροφο ενός κτιρίου στην πλατεία Ομονοίας, στον οποίο προηγουμένως στεγάζονταν περισσότερα από 20 ανεξάρτητα γραφεία, δημιουργήθηκε από τους Akida Studio ένας νέος ενιαίος εργασιακός χώρος για να φιλοξενήσει τα γραφεία της εταιρείας Moro Tech. Κύριος σχεδιαστικός στόχος ήταν η συνύπαρξη ποικίλων χώρων (συν)εργασίας και συνεύρεσης, οι οποίοι προωθούν την αρμονία, την ευελιξία, την αίσθηση της κοινότητας και την αποδοτικότητα. Το αποτέλεσμα συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την άνεση, εκφράζοντας την επιθυμία της εταιρίας για ενίσχυση της ταυτότητας, της κοινότητας, της ευελιξίας και της ευημερίας μέσα από τους σύγχρονους χώρους των γραφείων της.

In the company of animals, by BLUECYCLE - CATEGORY Σχεδιασμός επίπλου / αντικειμένου

In the company of animals ονομάζεται η νέα πολυμορφική σειρά επίπλων της BlueCycle, μια δημιουργία σε συνεργασία με τους The New Raw. Η βιωσιμότητα, το design και η τεχνολογία της ρομποτικής τρισδιάστατης εκτύπωσης συνδυάζονται σε ένα προϊόν υψηλής αισθητικής, εμπνευσμένο από τη σχέση του ανθρώπου με τo ζωικό βασίλειο. Κάθε μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, ως τραπέζι, σκαμπώ, κομοδίνο, ενώ συνδυαστικά λειτουργούν ως βιβλιοθήκη-ράφια. Κατασκευασμένη από τα πλαστικά απορρίμματα της ελληνικής αλιευτικής δραστηριότητας και πλήρως ανακυκλώσιμη, η σειρά In the company of animals μας μιλά για την αναγκαιότητα της ισορροπίας του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Example#1, by Oblique - CATEGORY Κατοικία έως 100 τμ

Ανακαίνιση διαμερίσματος 36 τ.μ, Αθήνα - Ελλάδα από τους Oblique Το έργο αφορά την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος 36 τ.μ, σε πολυκατοικία του 70’ στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Ο εξαιρετικά περιορισμένος χώρος αποτέλεσε αφορμή για ριζική αναδιοργάνωση της κάτοψης, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του χρήστη αλλά παράλληλα να αποφευχθεί η δημιουργία ενός τυπικού διαμερίσματος σε σμίκρυνση. Η παραπάνω προσέγγιση υποστηρίχθηκε μέσω μιας μεθοδολογίας που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του επίπλου, προσδίδοντας του χαρακτηριστικά παραγωγής χώρου. Έτσι, το έπιπλο δύναται να εργαλειοποιηθεί για διαφορετικές ερμηνείες του εσωτερικού. Αυτή η αντίληψη του «επίπλου ως αρχιτεκτονική» κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων κατοίκησης, ιδίως για τα εγχώρια δεδομένα όπου αποτελεί πλέον μια από τις βασικές ενασχολήσεις του κλάδου.

Syngrou Avenue Office Complex, by Divercity Architects - CATEGORY Συγκρότημα γραφείων

Το συγκρότημα γραφείων της Λεωφόρου Συγγρού από τους Divercity Architects και τους Bennetts Associates μια εξαιρετική προσθήκη στον αθηναϊκό ορίζοντα, επαναπροσδιορίζει την έννοια των χώρων γραφείων, συνδυάζοντας άψογα τον σύγχρονο σχεδιασμό με την πλούσια κληρονομιά της Αθήνας. Το έργο, συνολικής επιφάνειας 15.600 τ.μ., καταλαμβάνει μία εξέχουσα γωνιακή θέση στη συμβολή με την οδό Λαγουμιτζή, μεταξύ του κέντρου της Αθήνας και του παραλιακού μετώπου. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια 8 ορόφων, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου, με χώρους γραφείων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Τα κτίρια σχεδιάζονται ως μηχανισμοί θεάσεων του αστικού τοπίου, και μέσω της υλικότητας και των αναλογιών τους, προσδίδεται στο έργο μία χαρακτηριστική “Αθηναϊκή” ταυτότητα.Η επιλογή των υλικών έχει γίνει βάσει της εκτίμησης του κύκλου ζωής τους. Έχουν χρησιμοποιηθεί εντόπια υλικά και υλικά που περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό προϊόντα ανακύκλωσης, ενώ τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα. Ο πυρήνας κατακόρυφης κυκλοφορίας των κτιρίων και ο προσανατολισμός των όψεων σχεδιάζονται με στόχο τη βέλτιστη κατανομή του φυσικού φωτισμού, ενώ τα ανοιγόμενα παράθυρα επιτρέπουν τον άφθονο φυσικό αερισμό.

The Bar by Monogram, by inDetail Architecture - CATEGORY Μπαρ/καφέ

Η στιλπνότητα της λαμαρίνας συναντά την αδρότητα της πέτρας και τη ζεστασιά του ξύλου στο επίμηκες, μικροσκοπικό κόκτειλ μπαρ Monogram, που σχεδίασε το γραφείο InDetail Architecture στο ιστορικό κέντρο των Χανίων, το οποίο κάτω από την χαρακτηριστική λίθινη οροφή του μοιάζει να στεγάζει τη σοφία χρόνων

Hidden Ladies, by inDetail Architecture - CATEGORY Μικρή μονάδα (Boutique ξενοδοχείο)

Κήπος . Μέσον . Αγορά || Νέδοντος οραματισμοί, by Κωνσταντίνο Γουρνά & Παναγιώτα Μούσα - CATEGORY Φοιτητική αρχιτεκτονική εργασία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει προβληματικές και προτείνει λύσεις που εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική του αστικού σχεδιασμού, επιλέγοντας ως πεδίο έρευνας την πόλη της Καλαμάτας. Η πρόταση που την συνοδεύει περιλαμβάνει εστιασμένες παρεμβάσεις που εντάσσονται σε μια τριμερή, αλλά ενιαία λογική ανασχεδιασμού, η οποία καλείται να επαναπροσδιορίσει το αστικό τμήμα του ποταμού Νέδοντα, που διασχίζει την πόλη στον άξονα βορρά – νότου. Τόσο η κοίτη όσο και τα παρόχθια μέτωπα του ποταμού – χειμάρρου προσεγγίζονται ως τμήματα ενός άξονα που, εκτός από τους οραματισμούς που τον αντιμετωπίζουν αμιγώς με τρόπο υλικοτεχνικό, σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει τοπόσημο και μέσο συρραφής των εκατέρωθεν συνοικιών, προσφέροντας παράλληλα διαδρομές και θέες προς τα εναλλασσόμενα – ανά εποχή – υδάτινα τοπία του.

The Inside Out House in Gonatsa, by Etsi Architects - CATEGORY Μονοκατοικία

Γκονάτσα: Ισορροπία Ιδιωτικότητας και Αρμονίας με το Φυσικό Περιβάλλον. Σε ένα ξηρό οικόπεδο στην Δυτική Μάνη, με νοτιοδυτικό προσανατολισμό , αυτό το σπίτι των 120 τμ, σχεδιάστηκε από τους Etsi Architects με συμμετρία ως προς τους άξονες με ανοίγματα σε όλες τις πλευρές και με σκοπό την οπτική ενοποίηση του μέσα με το έξω . Τονίζει την ιδιωτικότητα και την αλληλεπίδραση με τον εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιώντας ανθεκτικά υλικά και λιτή αισθητική. Η ενσωμάτωση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο επιτυγχάνεται επίσης με τη χρήση του ίδιου μωσαϊκού δαπέδου, δημιουργία των αρχιτεκτόνων. Το σπίτι ενσωματώνεται ομαλά στο βραχώδες οικόπεδο, επιδιώκοντας τη διατήρηση της φυσικής μορφολογίας και αντανακλώντας την αισθητική των ιδιοκτητών με το λιτό σχεδιασμό του.

Vamvakou, by Etsi Architects - CATEGORY Προσθήκη / Επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο

Στο απομακρυσμένο χωριό Βαμβακού της Λακωνίας, τέσσερα πέτρινα κτίρια του αρχών του 20ού αιώνα μεταμορφώθηκαν από τους Etsi Architects σε ένα μικρό ξενώνα, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ”Αναβίωση της Βαμβακού”. Τα τρία ανεξάρτητα σπίτια, που είχαν παραμεληθεί, αποκαταστάθηκαν στην αρχική τους μορφή, δημιουργώντας μια μικρή γειτονιά με ανοιχτές αυλές και 6 ιδιαίτερα δωμάτια για φιλοξενία. Ο σχεδιασμός στρέφεται γύρω από την ιδέα ενός κεντρικού χώρου υποδοχής και τραπεζαρίας, με ζωντανούς εξωτερικούς χώρους και ανεξάρτητα δωμάτια για τους επισκέπτες, προσβάσιμα μέσω ενός ενοποιημένου συστήματος αυλών. Υιοθετήθηκαν φυσικά τοπικά υλικά και τεχνικές, όπως οι ξύλινες στέγες με καλαμωτές, τα ασβεστοκονιάματα και οι πετρόκτιστοι τοίχοι, αποτίοντας φόρο τιμής στην αρχιτεκτονική του χωριού και στον παραδοσιακά βιώσιμο χαρακτήρα του.

The Monastery House, by Etsi Architects - CATEGORY Μονοκατοικία

Μοναστηριακή κατοικία στη Μάνη: συνδυασμός πολλών αντιθέτων από τους Etsi Architects . Στην απόκρημνη Μάνη, ένα εξοχικό σπίτι για μια πολυγενεακή οικογένεια, εμπνευσμένο από τα μοναστήρια της Ελλάδας. Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια ήταν καθοριστικά στοιχεία στον σχεδιασμό, με ξεχωριστές κατασκευές μέσα σε ένα τοιχισμένο συγκρότημα. Η λύση συνδυάζει μοντέρνα και παραδοσιακά στοιχεία, σύγχρονες απαιτήσεις με περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και ένταξη στο τοπίο με οριοθέτηση των εξωτερικών χώρων. Η εξωτερική επικοινωνία των χώρων προσφέρει ανοιχτή θέα και μείωση του όγκου. Το αποτέλεσμα είναι μια κατοικία που φαίνεται σαν να έχει αναδυθεί από το ορεινό τοπίο, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ ανοικτού χώρου και ασφαλούς καταφυγίου. Η οικία αποτελεί έναν μοναδικό χώρο για την οικογένεια και την πρακτική των βουδιστικών τους πεποιθήσεων.

IANNIS XENAKIS: SONIC ODYSSEYS, by FLUX office - CATEGORY Περιοδική έκθεση

Η σύλληψη και ο χωρικός σχεδιασμός της έκθεσης Iannis Xenakis στο ΕΜΣΤ από τους FLUX office αντλεί την έμπνευσή του από το εργαστηριακό περιβάλλον των αρχιτεκτονικών γραφείων, των στούντιο ηχογράφησης και των χώρων μουσικών προβών της εποχής του καλλιτέχνη. Ο σχεδιασμός της έκθεσης δημιουργεί έναν χώρο για τους επισκέπτες όπου μπορούν να βιώσουν τη δουλειά του Xenakis με έναν τρόπο που δίνει πρόσβαση στην πολυδιάστατη προσωπικότητά του.

FREUD ORIENTAL, by STONES & WALLS - CATEGORY Εστιατόριο

Στην καρδιά της Κηφισιάς, το Freud Oriental αποτελεί πρότυπο διακριτικής πολυτέλειας και γαστρονομικής υπεροχής. Η σκοτεινή και μινιμαλιστική ατμόσφαιρα του σχεδιασμού των STONES & WALLS μεταφέρει τους επισκέπτες από τη στιγμή που περνούν τις πόρτες του σε ένα κόσμο ιαπωνικής αισθητικής. Η παλέτα των χρωμάτων είναι μια συμφωνία της γήινης μονοχρωμίας, που συμπληρώνεται από την απτική αίσθηση των πέτρινων τοίχων καθώς και των χειροποιήτων τσιμεντένιων λίθων στα δάπεδα. Κάθε επίσκεψη είναι μια υπενθύμιση ότι ο γαστρονομικός κόσμος, όπως και η αρχιτεκτονική, μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα και να φέρει κοντά μακρινούς πολιτισμούς.

Kaizen Campus, by Urban Soul Project - CATEGORY Γραφείο 100 τμ και πάνω

Το Kaizen Campus των Urban Soul Project είναι ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών. Οι κύριες λειτουργίες του περιλαμβάνουν 3 τύπους κλειστών γραφείων, openspace, meeting rooms, και χώρο υποδοχής. Συμπληρωματικά στεγάζονται χώροι εκτόνωσης όπως είναι το quiet room, το playroom, το εστιατόριο, το αμφιθέατρο, το cinema room, και το training room. Κύριοι σχεδιαστικοί άξονες ήταν η χρήση φυσικών υλικών, οι καμπύλες χειρονομίες στην διαμερισμάτωση των χώρων που έχουν ως αναφορά τη χάραξη του ελλειψοειδούς σχήματος του κτιρίου, και η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος που να ενσωματώνει την ταυτότητα της Kaizen Gaming. Όλοι οι χώροι του campus προσαρμόζονται σχεδιαστικά στις απαιτήσεις του εκάστοτε τμήματος της εταιρίας.

I1-45, by Atelier ÁME - CATEGORY Εσωτερικός χώρος (Μικρή κλίμακα)

Το γραφείο Atelier ÁME ανακαινίζει ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου με βάση τις επιταγές της φιλοσοφίας του Tanizaki, η τέχνη και η αρχιτεκτονική μπορούν να κάνουν ακόμη και έναν μικρό υποφωτισμένο χώρο μοναδικό και ότι οι σκιές και οι εναλλαγές του φωτός μπορούν να κάνουν έναν χώρο να φαίνεται δελεαστικός στην μαγεία της στιγμής. Πρωταρχικό μέλημα κατά την διαδικασία σχεδιασμού και επίβλεψης της κατασκευής της, αποτέλεσε η επιθυμία να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν περισσότερο φυσικό φως να εισχωρήσει στην κατοικία, την εξασφάλιση συνθηκών ποιοτικής και άνετης διαβίωσης, καθώς και των χαρακτηριστικών και των παροχών εκείνων που καθιστούν ευχάριστη, ποιοτική, εργονομική και βιώσιμη την κατοίκηση σε έναν μικρό χώρο, παρακάμπτοντας την συνθήκη που τον καθιστά, υπόγειο σε μεγάλο βαθμό, στο πρόσωπο του κτιρίου με προσανατολισμό τον Βορρά.

Ekies All Senses Resort, by agarch+ architects - CATEGORY Δωμάτια

Η Herbs Suite βρίσκεται στο περιβάλλον του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Ekies All Senses Resort στη Χαλκιδική και αποτελεί ένα ξεχωριστό χώρο κατοίκησης μέσα σε έναν ιδιωτικό κήπο με βότανα και μεγάλες αυλές. Η συνολική φιλοσοφία των agarch+ architects βασίζεται στην επαφή του χρήστη με τη φύση και στην ενσωμάτωση των υπαίθριων χώρων στην καθημερινότητά του. Ο όγκος του κτιρίου είναι μονολιθικός με μεγάλα ανοίγματα στο ισόγειο και μικρά διάσπαρτα παράθυρα στη νότια και ανατολική πλευρά. Το ισόγειο ενοποιείται με τον εξωτερικό χώρο καθώς το καθιστικό με το διώροφο ύψος επεκτείνεται στη σκιασμένη αυλή και στην υπαίθρια τραπεζαρία, ενώ η σοφίτα αξιοποιείται ως χώρος ύπνου.

PHARMACY 2030, by Δήμητρα Καδά, Ασημίνα Ιωάννα Σαμπάνη, Χρήστος Μπάκνης - CATEGORY Φοιτητική εργασία σχεδιασμού εσωτερικού χώρου

Η πρόταση σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου χώρου για το νέο φαρμακείο του 2030 βασίστηκε στην έκθεση στόχων της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP), όπου περιγράφεται μια “προσωπο-κεντρική προσέγγιση των αναγκών του επισκέπτη και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι το κυριότερο ζητούμενο”. Οι στόχοι της FIP για το φαρμακείο κοινότητας του 2030 προδιαγράφουν υπηρεσίες, (όπως για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των νόσων), που απαιτούν πολύ διαφορετικές χωρικές ερμηνείες από τις επικρατούσες στην ελληνική (και όχι μόνο) πραγματικότητα. Ο φαρμακοποιός έχει το ρόλο του θεραπευτή και του συμβούλου υγείας. Αυτή η αλλαγή γίνεται πλέον εμφανή στον χώρο του φαρμακείου τοποθετώντας χρήσεις που αφορούν την θεραπεία και την έρευνα, χωρίς να αποκλείουν την υφιστάμενη χρήση του φαρμακείου για αγορά προϊόντων. Έτσι, η έννοια της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης έρχεται σε πρώτο επίπεδο.

Ekies All Senses Resort, by agarch+ architects - CATEGORY Χώρος αναψυχής

Το έργο των agarch+ architects αφορά στην πλήρη αναδιαμόρφωση των ημιυπαίθριων και εσωτερικών χώρων αναψυχής καθώς και στον ανασχεδιασμό των υπαίθριων χώρων της πισίνας του Ekies All Senses Resort. Βασικό ζήτημα της μελέτης είναι η αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της πισίνας με την προσθήκη παιδικής πισίνας, υπαίθριου bar και shop, ο χώρος του μπαρ δίπλα στη θάλασσα και το νέο σπα του ξενοδοχείου. Ο σχεδιασμός στηρίζεται στην ολιστική αρχιτεκτονική φιλοσοφία του ξενοδοχείου αναδεικνύοντας το φυσικό περιβάλλον, διασπώντας τα όρια του μέσα με το έξω, δημιουργώντας χώρους και διαδρομές που προκύπτουν από τα ίδια τα στοιχεία του τόπου. Στοιχεία του παρακείμενου δάσους και της μεσογειακής βλάστησης ενσωματώνονται στο σχεδιασμό, ενώ χειροποίητα μωσαiκά δάπεδο με βότσαλα της περιοχής συνδυάζονται με παραδοσιακά ξύλινα έπιπλα από αρχοντικά και αντικείμενα σύγχρονου σχεδιασμού.

LA BERGERIE, by Mykonos Architects - CATEGORY Μονοκατοικία

Εμπνεόμενοι από τη βαθιά εκτίμηση του πελάτη για την κυκλαδίτικη αισθητική, οι Mykonos Architects οραματίστηκαν τον μετασχηματισμό της ιδιοκτησίας σε έναν εξελιγμένο παράδεισο, προσαρτίζοντας στην υπάρχουσα θερινή κατοικία «χειμερινούς χώρους διημέρευσης» με αφιερωμένο χώρο γιόγκα, καθώς και την ένταξη μιας φάρμας και ενός περιβολιού. Το έργο στοχεύει να αναβιώσει το χαμένο πνεύμα της Μυκόνου, αποτελώντας μια σημαντική πρόκληση για το γραφείο. Η μελέτη στοχεύει στη διατήρηση της μυκονιάτικης αρχιτεκτονικής, δημιουργώντας μια αφήγηση με αυθεντική αισθητηριακή εμπειρία.

GREEN BLOCK OF FLATS, by ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS - CATEGORY Μη υλοποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη

Η πρόταση από το γραφείο του ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS αφορά σε μια “πράσινη” πολυκατοικία στην περιοχή του Γκαζιού, στην Αθήνα, με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. H σύνθεση απαρτίζεται πρωτίστως από τον βασικό κορμό του κτιρίου που περιλαμβάνει τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών και συμπληρώνεται από ένα διάτρητο κέλυφος επαναχρησιμοποιημένης ξυλείας που περιλαμβάνει και ανοιχτούς υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους, εξυπηρετώντας στην βιοκλιματική συμπεριφορά του κτιρίου. Σε αυτόν «αγκυρώνονται» οι όγκοι που στρέφονται προς την Ακρόπολη και εξυπηρετούν την υπαίθρια εκτόνωση των κατοικιών. Φυτεμένα δώματα, πράσινα στέγαστρα, εξώστες και κάθετη φύτευση κάνουν εμφανή τη παρουσία τους μέσα και έξω από το κτίριο, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον για τους ενοίκους αλλά και το μικροκλίμα της περιοχής, συμβάλλοντας στην απομείωση του φαινομένου της “θερμικής αστικής νησίδας” στο κέντρο της Αθήνας.

VILLA V, by ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS - CATEGORY Μη υλοποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη

Η πρόταση από το γραφείο του ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS αφορά εξοχική κατοικία σε μια απότομη βραχώδη πλαγιά της βορειοδυτικής Κέρκυρας. Η σύνθεση ενσωματώνει δύο αντίρροπες τάσεις. Αναπτύσσεται παράλληλα στην υψομετρία και αγκυρώνεται ήπια στο ανάγλυφο με πέτρινους αναλημματικούς τοίχους. Προβάλλει δε από αυτό με τοπικές εξάρσεις, σαν συγκλίνουσες τεκτονικές πλάκες που αποκαλύφθηκαν και ανοίγεται προς την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες, παρακολουθώντας την κλίση του εδάφους, με τη μεσαία να φιλοξενεί τους κοινόχρηστους χώρους. Ενσωματώνεται στο τοπίο όσο και αντιτίθεται προς αυτό σε μια ευαίσθητη ισορροπία.

THE CLIFFHANGER, by ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS - CATEGORY Μη υλοποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη

Η πρόταση των ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS αφορά εξοχική κατοικία σε απότομη νοτιοανατολική πλαγιά με πυκνή χαμηλή βλάστηση, πάνω από όρμο, στα νότια του νησιού. Το κτίριο αναπτύσσεται γραμμικά, παράλληλα προς την υψομετρία και αγκυρώνεται στο έδαφος με διαμήκεις αναλημματικούς τοίχους, καθώς και με μια μεγάλη φυτεμένη πλάκα οροφής που βγαίνει από το έδαφος. Ένας υπαίθριος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σύνθεσης και οδηγεί στους επιμέρους χώρους εκατέρωθεν, καταλήγοντας στο καθιστικό. Κατά μήκος της σύνθεσης, επιμέρους πρισματικοί όγκοι, που αποτελούν τα υπνοδωμάτια, εδράζονται στις πέτρες και προβάλλουν, εγκάρσια προς αυτές, πάνω από τον γκρεμό και το εσωτερικό του όρμου, χωρίς να ακουμπούν στο έδαφος, ούτε στην πλάκα της οροφής. Το κτίριο, αποτελεί έναν γραμμικό εξώστη που κρέμεται στην πλαγιά. Στέκει ψηλά, ενσωματώνεται στο τοπίο και εξέχει από αυτό διακριτικά, επιτρέποντας την βέλτιστη εκμετάλλευση της θέας και του προσανατολισμού.

Pelosof, by Post Spectacular Office - CATEGORY Μπαρ/καφέ

Το Pelosof των Post Spectacular Office βρίσκεται σε μια εμπορική στοά του 1924 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ζητούμενο ήταν να στεγάσει ένα κλασικό bar / café στο αίθριο του ισογείου και ένα εστιατόριο στο υπόγειο. Ο σχεδιασμός δομήθηκε γύρω από την ιδέα να δημιουργηθεί σε αυτό το εκλεκτικιστικό κέλυφος, ένας χώρος συγκέντρωσης που θα θυμίζει ιστορικό συμπόσιο σε μια ιδιωτική αυλή. Το κέλυφος λειτουργεί σαν περίβλημα ενός ιδιότυπου υπερμεγέθους cabinet de curiosités όπου τα ετερόκλητα αντικείμενα και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου συνδέονται μεταξύ τους σε μια ενιαία οπτική γλώσσα, αυτή των γήινων υλικοτήτων και των neon techno αναλαμπών. Ο χώρος δομείται από αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά αλληλοεπικαλυπτόμενα στρώματα της πόλης και του κτιρίου, δημιουργώντας πολλαπλές αφηγηματικές συνδέσεις. Μια σύνθεση αντικειμένων που υπογραμμίζουν τη συνέργεια του δομημένου αρχιτεκτονικού design με ένα αυθόρμητο και ελεύθερο σύστημα χειροποίητης δημιουργίας και τέχνης.

The life of glass, by Post Spectacular Office - CATEGORY Κατάστημα ένδυσης/υπόδησης

Γυάλινες αλχημείες από τους Post Spectacular Office: Όλα τα γυαλιά έχουν μια ανοιχτή πράσινη απόχρωση, που προκαλείται από το σίδερο που περιέχει το υλικό. Το οξείδιο του σιδήρου προέρχεται από την άμμο ή τα δοχεία μέσα στα οποία γίνεται η επεξεργασία του γυαλιού. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα σιδήρου, τόσο πιο πράσινη είναι η τελική απόχρωση του υλικού. Δύο πανομοιότυπες ιδιοκτησίες ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα κατάστημα οπτικών στα προάστια της Θεσσαλονίκης. Η συμμετρία του κτίσματος διατηρήθηκε και αναδείχθηκε, μέσω της έμφασης σε δομικά στοιχεία όπως οι δύο βιτρίνες «μάτια» της όψης, τα κεντρικά δοκάρια σε σχήμα σταυρού και το κυρίαρχο υποστύλωμα στη μέση του χώρου. Η κάτοψη οργανώθηκε γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο που αποτελεί τον βασικό πόλο όλου του καταστήματος, σαν ένα τεράστιο μπλοκ στοιβαγμένων επιφανειών γυαλιού που προσγειώθηκαν στην μέση του χώρου, όπου εκεί αποθηκεύονται και παρουσιάζονται τα προϊόντα. Αυτό το κεντρικό στοιχείο αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» γύρω από το οποίο εκτυλίσσονται οι βασικές δραστηριότητες του καταστήματος (αποθήκευση, επίδειξη, δοκιμή οπτικών, ταμείο) και ορίζει την κυκλική τροχιά κίνησης γύρω από αυτό. Οι σχέσεις των πραγμάτων, η γεωμετρία των όγκων, η κίνηση γύρω από αυτούς στοχεύουν σε μια χωρική απλότητα και μια ανάγνωση του χώρου που στρέφει την ματιά στην υλικότητα και στο βίωμα της περιήγησης στον χώρο. Η κύρια ιδέα ήταν ο «συσχετισμός της διπλής υπόστασης», η σύνδεση αντιθετικών χωρικών εννοιών και ετερόκλητων στοιχείων και υλικοτήτων: το φυσικό και το τεχνητό, το επιστημονικά μεθοδολογικό και το ανθρώπινα απρόσεχτο, το εύθραυστο και το άκαμπτο, το συμπαγές και το κατακερματισμένο, το αποσπασματικό και το ολόκληρο, το ανολοκλήρωτο και το οριστικό, η επανάληψη και η μοναδικότητα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, by ATHENS CREATIVE - CATEGORY Αστικός Σχεδιασμός

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το 2017 αποφάσισε τον επανασχεδιασμό της κεντρικής πλατείας της Βουλιαγμένης, γνωστή ως πλατεία Νυμφών. Με μέριμνα του Δημάρχου Κου Γ. Κωνσταντέλλου και μετά από πολλαπλές δημόσιες διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία, αφομοιώθηκαν οι παρατηρήσεις της, καθορίστηκε ο στόχος της παρέμβασης και οργανώθηκε η διεκπεραίωση των διαδικασιών ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Η πλατεία Νυμφών, με πάνω από 4 δεκαετίες ζωής, δε λειτουργούσε πλέον ως ζωτικός χώρος στάσης και εκτόνωσης, παραμένοντας απλώς ένα πέρασμα των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Η βασική πρόκληση για τους ATHENS CREATIVE σχεδιάζοντας την πλατεία Νυμφών ήταν να δημιουργηθεί μια εκσυγχρονισμένη ελκυστική πλατεία με απολύτως ενδυναμωμένο το δημόσιο, τον ‘πράσινο’ και τον κοινωνικό χαρακτήρα της, με επίκεντρο τον άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας και κινητικής δυνατότητας.

K22, by Post Spectacular Office - CATEGORY Περιοδική έκθεση

H έκθεση από τους Post Spectacular Office παρουσιάζει τα αποτελέσματα του τριετούς πρότυπου μοντέλου έρευνας και σχεδιασμού που αναπτύχθηκε ως συνεργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος Projective Cities της Αρχιτεκτονικής Σχολής Architectural Association του Λονδίνου, με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος της έρευνας ήταν η ανάπτυξη νέων τυπολογιών κατοίκησης, μοντέλων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού ιστού και των τυπικών μονάδων της προσφυγικής προνοιακής στέγασης, καθώς και προτάσεις νέων συλλογικών υποδομών για το σύνολο της γειτονιάς. Η Καισαριανή είναι ένα πολυεπίπεδο αστικό σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά με άλλες γειτονιές της πόλης, αλλά και ιδιαίτερες ιστορίες εγγεγραμμένες στους τοίχους των κτιρίων της. Οι ιστορίες της Καισαριανής, οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν εκεί, οι άνθρωποι που την έχτισαν και την είδαν να γκρεμίζεται, οι άνθρωποι που πήραν αποφάσεις για το σημερινό της χωρικό βίωμα, γίνονται οι βασικοί χαρακτήρες της έκθεσης στο Φουαγιέ του Δημαρχείου της. Ο σχεδιασμός της έκθεσης παρουσιάζει ένα περιβάλλον που αντλεί έμπνευση από την προετοιμασία πριν από μια μεγάλη δράση, χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο που αντανακλά τον παλμό των γεγονότων. Οι σημαίες, τα πλακάτ, τα οικοδομικά υλικά των κατασκευών, τα καδρόνια και τα τσέρκια δημιουργούν μια παρασκηνιακή ματιά λίγο πριν τη στιγμή της δράσης. Πάνω σε αυτό το εφήμερο αρχιτεκτονικό υπόβαθρο αναπτύσσεται το πολυσύνθετο περιεχόμενο της έκθεσης αποκαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής.

FF Pavilion SKG, by Post Spectacular Office - CATEGORY Περίπτερο εμπορικής έκθεσης

FF Pavilion ATH, by Post Spectacular Office - CATEGORY Περίπτερο εμπορικής έκθεσης

Οι Post Spectacular Office κλήθηκαν να σχεδιάσουν το εκθεσιακό περίπτερο για το τυπογραφείο Future Format στα πλαίσια της Graphica Expo 2023. To τυπογραφείο Future Format αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα των εκδόσεων. H αισθητικής της τεχνολογίας και της αρτιότητας, βασικά χαρακτηριστικά της εργασιακής πρακτικής των FF, αποτέλεσαν τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύχθηκε η κεντρική ιδέα δημιουργώντας έναν χώρο που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας. Οι νοηματικές και χωρικές επιρροές από τον μουσειακό κόσμο του “white cube”, αναδεικνύουν τις εκθετικές πτυχές του περιπτέρου με στόχο οι εκδόσεις να αντιμετωπιστούν σαν artefacts και οι επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την παράδοση της τυπογραφικής τέχνης. Το λευκό χρώμα επίσης είναι δηλωτικό των λεπτών καθαρών χειρισμών που είναι απαραίτητες στην τυπογραφική διαδικασία αλλά και βασική υπόμνηση του ατύπωτου χαρτιού. Το εκθεσιακό περίπτερο της FF αποτελεί ένα εφήμερο χωρικό συμβάν που αφηγείται την δημιουργικότητα της εταιρείας, την τεχνολογική και αισθητική επιμονή της και την άρρητη σχέση της με την πρόοδο και το συνεχές βλέμμα στο μέλλον μέσα από τα παραπάνω σχεδιαστικά εργαλεία.

The Storyteller Boutique Hotel, by Babatchas - CATEGORY Χώρος υποδοχής

Πρόσφατα σχεδιασμένο από την ομάδα των Babatchas Design Studio, το The Storyteller Boutique Hotel στα Μετέωρα συνδυάζει την πνευματικότητα της μοναστηριακής ζωής με τη λαϊκή αρχοντιά του τόπου. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το The Storyteller Boutique Hotel συναντάται δίπλα στο δημαρχείο και τη δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης. Πέντε διαφορετικά δωμάτια, όλα σε γήινους τόνους, διαμορφώθηκαν πρόσφατα με βασική έμπνευση το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο των Μετεώρων. Η ζεστή, σπιτική αίσθηση του ξενοδοχείου ολοκληρώνεται μέσω της διαμόρφωσης ενός ενιαίου κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος θυμίζει σαλόνι κατοικίας που φιλοξενεί στιγμές χαλάρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην οικεία, οικογενειακή ατμόσφαιρα συντελεί η ανοικτή κουζίνα όπου ετοιμάζεται καθημερινά και μπροστά στα μάτια των επισκεπτών πλούσιο πρωϊνό. Στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, η ομάδα των Babatchas Design Studio δανείστηκε στοιχεία από τη μοναστηριακή καθημερινότητα, όπως τα υλικά και οι χρωματικοί τόνοι που κυριαρχούν στις μονές των Μετεώρων.

ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠ. ΒΟΛΟΣ, by Ομάδα Μελέτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - CATEGORY Χώρος Εκπαίδευσης

Νέο εκπαιδευτικό κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο κάμπους της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πεδίον Άρεως του Δήμου Βόλου, επιφάνειας δόμησης 4.800τμ

A Jonathan Leaman Kitchen: Apartment renovation in Patras, by Μυρτώ Κιούρτη - CATEGORY Κατοικία 100 τμ και πάνω

Στο έργο αυτό της Μυρτώς Κιούρτη δεν υπάρχει συμβατικό καθιστικό αλλά μια πολύ μεγάλη κουζίνα με ένα τραπέζι το οποίο δεσπόζει στο χώρο. Ο τίτλος του έργου «Α Jonathan Leaman Kitchen» αναφέρεται στο ζωγραφικό έργο του Jonathan Leaman με τίτλο «A Jan Steen Kitchen». Με την σειρά του το έργο του Leaman αναφέρεται σε ένα παλιότερο έργο του Jan Steen, που απεικονίζει το εσωτερικό ενός Ολλανδικού σπιτιού. Ο Leaman με το έργο του αποτίνει φόρο τιμής στους Ολλανδούς ζωγράφους, από τους πρώτους στην Ευρώπη που απέδωσαν ως τέχνη την καθημερινή ζωή μέσα στο σπίτι. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Gerrit Rietveld συνεχίζοντας την Ολλανδική παράδοση προτείνει την αρχιτεκτονική ως τρισδιάστατη ζωγραφική η οποία δεν αναπαριστά την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά αντιθέτως την κατασκευάζει ποιητικά. Μέσα από την κατεύθυνση που ονομάζει Συγκινησιακό Λειτουργισμό συνεχίζει την παράδοση του Rietveld ενσωματώνοντας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά και ψυχαναλυτικά εργαλεία. Η κατοικία σαν σκηνή θεάτρου όπου οι άνθρωποι καλούνται να παίξουν τον εαυτό τους σε ρόλο πρωταγωνιστή.

MOLDEE, by Taka & Partners - CATEGORY Εστιατόριο

Ανατομία ενός πιάτου. Moldee gives shape to high gastronomy. Το Moldee από τους Taka & Partners αποτελεί ένα υβριδικό σενάριο εστίασης, όπου η υψηλή γαστρονομία συνδυάζεται με τo fine drinking. Ο χώρος αποτελείται από δυο ενότητες που συστεγάζονται, με τα όριά τους να είναι μην είναι και τόσο διακριτά, μπαίνοντας η μια μέσα στην άλλη. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και στεγάζεται στο ισόγειο μιας διατηρητέας πολυκατοικίας του 1973. Το ζητούμενο από τους chef ήταν η παροχή ενός χώρου όπου θα αναπτύξουν το όραμά τους, να προσφέρουν δηλαδή στο κοινό μια νέα κατεύθυνση στην διατροφή. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες του χώρου μετατρέπονται σε “moldees”, εκπαιδεύονται δηλαδή από τους chef προκειμένου να γνωρίσουν την ποιοτική διατροφή και να τρέφονται με ποιοτικά υλικά και καθαρές γεύσεις στην καθημερινότητα τους.

SAPFOUS CO-LIVING MICRO-APARTMENTS BUILDING, by Barespace - CATEGORY Προσθήκη / Επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο

H μετατροπή μίας σειράς από πολύ διαφορετικά κτίρια σε μικρο-κατοικίες από τους Barespace, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν συνθήκες διαβίωσης σταθερά υψηλών προδιαγραφών σε μικρά διαμερίσματα σε διαφορετικά υπάρχοντα κελύφη. Αντλώντας έμπνευση από καμπίνες τρένων και θαλαμηγών, αναπτύσσονται τρεις «μονάδες διαβίωσης» -μία ύπνου, μία φαγητού και μία υγιεινής. Οι μονάδες αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους, προσαρμοζόμενες σε διαφορετικής γεωμετρίας διαμερίσματα των διαφορετικών υφιστάμενων κτιρίων. Είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν συνθήκες άνεσης, λειτουργικότητας, υγιεινής και ζεστασιάς. Οι επιφάνειες τους είναι απλές και λείες, χωρίς προεξοχές, για εύκολο καθάρισμα και χωρίς τριβές κίνηση γύρω τους. Οι τρεις μονάδες αποτελούν το Essential Living Unit (ELU), ένα σύστημα τυποποίησης μικρο-κατοικιών. Στόχος είναι, με βάση τα σχόλια των χρηστών και σχεδιαστική έρευνα, το ELU να βελτιώνεται σε κάθε εκδοχή του, δημιουργώντας μια συνεχώς αυξανόμενη ποιότητα διαβίωσης για τους εκάστοτε ενοίκους. Το πρώτο πιλοτικό κτίριο όπου εφαρμόστηκε το σύστημα τυποποίησης μικρο-κατοικιών ELU βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής.

Esperia Hotel, by Tsolakis Architects - CATEGORY Μεγάλη μονάδα (100+ κλίνες)

Το ξενοδοχείο «Εσπέρια» από τους Tsolakis Architects αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά κτίρια του κέντρου της Αθήνας. Η διακοπή της λειτουργίας του από το 2010, επέφερε μια παύση στη συνοχή και ζωντάνια της πόλης, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Σταδίου, ενός από τους σημαντικότερους άξονες του ιστορικού κέντρου με κτίρια ιδιαίτερου κάλλους και αρχιτεκτονικής. Η αποκατάσταση του κτιρίου και η δημιουργία της νέας όψης με γνώμονα την αρμονική ένταξη του στον πολεοδομικό ιστό κρίνεται απαραίτητη, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του.

REVELATION AND HIGHLIGHTING OF THESSALONIKI’S MONUMENTAL AXIS, by MAKRIDIS ASSOCIATES - CATEGORY Αστικός Σχεδιασμός

