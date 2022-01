«And Just Like That» κόπηκαν οι σκηνές του Κρις Νοθ από το φινάλε

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι σκηνές του ηθοποιού Κρις Νοθ κόπηκαν από το φινάλε του «And Just Like That...», σίκουελ του «Sex and the City» στο HBO Max, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

Ο Mr. Big, ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Νοθ, πέθανε στην πρεμιέρα του reboot από καρδιακή προσβολή. Οι σεναριογράφοι είχαν ετοιμάσει για τον σύζυγο της Κάρι Μπράντσο - Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μια cameo εμφάνιση στο φινάλε, αλλά η σκηνή αφαιρέθηκε, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Όπως μεταδίδει το Variety, ο Νοθ θα εμφανιζόταν σε μία σεκάνς φαντασίας, την ώρα που η Κάρι σκορπίζει τις στάχτες του (το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν θα προβληθεί στις 3 Φεβρουαρίου).

Τον περασμένο μήνα δύο γυναίκες κατηγόρησαν τον 67χρονο ηθοποιό για βιασμό, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που κατά μαρτυρία τους συνέβησαν το 2004 και το 2015. Ακολούθησε μία τρίτη γυναίκα η οποία ισχυρίστηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά το 2010 και μια τέταρτη η οποία περιέγραψε άλλο περιστατικό που συνέβη το 2002.

Ο Κρις Νοθ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Μετά τις καταγγελίες απολύθηκε από την αστυνομική σειρά του CBS «The Equalizer», το πρακτορείο A3 Artists που τον εκπροσωπεί δήλωσε ότι λήγει τη συνεργασία μαζί του και η εταιρεία Peloton απέσυρε αμέσως τη διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστούσεως Mr. Big.

Οι πρώην συμπρωταγωνίστριες του Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις εξέδωσαν κοινή ανακοίνωσηστην οποία δήλωσαν ότι λυπούνται βαθιά και ότι στηρίζουν τις γυναίκες που μίλησαν.