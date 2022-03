«And Just Like That»: Πράσινο φως από το HBO Max για δεύτερη σεζόν

Το HBO Max ανακοίνωσε ότι ανανεώνει για δεύτερη σεζόν τη spinoff σειρά του « Sex and the City » «And Just Like That…»

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δημιουργός της Μάικλ Πάτρικ Κινγκ «Είμαι ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος που θα αφηγηθώ περισσότερες ιστορίες για αυτούς τους γεμάτους ζωντάνια, τολμηρούς χαρακτήρες – που ενσαρκώνονται από αυτούς τους δυνατούς, καταπληκτικούς ηθοποιούς. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Και κάπως έτσι… το σύμπαν του Sex and the City επιστρέφει».

Η επιστροφή της σειράς σίκουελ του «Sex and the City» δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Τον περασμένο μήνα, ο Κινγκ άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξη του στο The Hollywood Reporter ότι το «And Just Like That ...» μπορεί να επιστρέψει.