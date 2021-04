Ανέκδοτες επιστολές της Κάλλας «μιλούν» για τις σχέσεις με την μητέρα της και τον Ωνάση

Hulton Deutsch via Getty Images

Hulton Deutsch via Getty Images

Η μητέρα της την εκβίαζε, ο σύζυγός της Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι την έκλεβε και ο κροίσος Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν βίαιος και την εγκατέλειψε για την Τζάκι Κένεντι.

Στη νέα βιογραφία με τίτλο «Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas» (εκδόσεις The History Press), που κυκλοφορεί την 1η Ιουνίου, η συγγραφέας Λίντσι Σπενς αποκαλύπτει μέσα από άγνωστες επιστολές της Μαρίας Κάλλας, στοιχεία για τον γάμο της, την κακοποίηση που υπέστη από τον Αριστοτέλη Ωνάση και τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από τον διευθυντή μίας από τις πιο φημισμένες μουσικές σχολές του κόσμου.

«Μου δόθηκε πρόσβαση σε τρεις τεράστιες συλλογές που κληροδοτήθηκαν σε διάφορα αρχεία το 2019 και, μέχρι τώρα, δεν έχουν δημοσιευτεί. Ανάμεσα σε άλλα έγγραφα, ήταν τα γράμματα της Κάλλας που αποκαλύπτουν τις βαθύτερες σκέψεις της», λέει η Λίντσι Σπενς αναφερόμενη στις πηγές της.

Η Σπενς φωτίζει τη ζωή της ως μία αυτοδημιούργητη γυναίκα που πολέμησε τον σεξισμό για να ανέβει στην κορυφή κατορθώνοντας να κάνει μία διεθνή καριέρα, όμως υπήρχε κάτι που δεν μπόρεσε να αποκτήσει: μία ευτυχισμένη προσωπική ζωή. Έζησε τις τελευταίες μέρες της απομονωμένη στο διαμέρισμα της στο Παρίσι, ακούγοντας παλιές ηχογραφήσεις της και εθισμένη στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.