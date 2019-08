AnimaGreen: Δέκα ταινίες μικρού μήκους με θέμα το περιβάλλον στην ειδική ενότητα του Animasyros12

Συγκεκριμένα το ειδικό αφιέρωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Panique à bord (2017, Βέλγιο, 8’13”) – Σκηνοθεσία από 19 μαθητές

Τα ζώα ενός ειρηνικού νησιού αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα: ένα τάνκερ έχει τσακιστεί σε έναν ύφαλο και το πετρέλαιο χύνεται στην θάλασσα…

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

2. The last book from earth (2018, Ισπανία, 2’) – Σκηνοθεσία Marina Soteras & Pau Torrano

Αν μπαίναμε στη θέση ενός αστροναύτη που βρίσκει το τελευταίο βιβλίο της Γης, τι θα μας έλεγε;

3. Mechanical liquid (2018, Βενεζουέλα, 3’) – Σκηνοθεσία Andry Torres

Το έτος είναι το 2070. Ο Ντον Χιούμαν δίνει την περιουσία του για κάτι ακόμη πιο πολύτιμο. Μετά από μια μεγάλη σειρά δοκιμασιών επιτέλους θα αποκτήσει αυτό που ήλπιζε, αλλά λόγω κάποιου άλλου, η διαδικασία θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή.

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

4. Blue tomorrow (2017, Τουρκία, 14’53”) – Σκηνοθεσία Numan Ayaz

Ένας άντρας μένει μόνος του σε ένα νησί. Αφότου γίνεται μάρτυρας μιας επικείμενης καταστροφής, και ο ωκεανός αρχίζει να φουσκώνει, πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

5. The beebox (2018, Βέλγιο, 2’13’’) – Σκηνοθεσία Cable Hardin

Μια ιστορία για την γεωργία και η ανάγκη να αλλάξει, μέσα από τα μάτια μιας μέλισσας και της κυψέλης της. Εμπνευσμένο από την έρευνα που έγινε στην φάρμα Blue Dasher στις ΗΠΑ.

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

6. The Man is Big (2016, Γερμανία, 9’30”) – Σκηνοθεσία Anna Bergmann

Ένας άντρας ψάχνει για το όνειρό του, το οποίο φυλάσσεται από μια φάλαινα. Αλλά πως γίνεται να ψάξει σε έναν ωκεανό που έχει μετατραπεί σε έρημο;

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

7. End of public road (2018, Σουηδία, 3’) – Σκηνοθεσία Fredrik Andersson

Αυτό το δάσος δεν θα ανεχτεί άλλο τα αμάξια και τις αηδιαστικές τους βρωμιές. Θα τους αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο.

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

8. No Snow for Christmas (2017, ΗΠΑ, 2’46”) – Σκηνοθεσία Bill Plympton

Ελάφια φοράνε γυαλιά ηλίου και υπάρχουν κάκτοι αντί για χιονάνθρωποι. Πως θα είναι τα Χριστούγεννα στο μέλλον;

Πρώτη Προβολή στην Ελλάδα

9. Strange Cargo (2017, Γαλλία, 6’) – Σκηνοθεσία Auguste Denis / Emmanuelle Duplan / Valentin Machu / Mélanie Riesen

Κάθε μέρα ο Ned ζει, εργάζεται, τρώει και κοιμάται στο φορτηγό πλοίο του. Μια μέρα θα ξεμείνει από φαγητό και για να μην πεινάσει θα πρέπει να ξεφύγει από την ρουτίνα του.

10. A strange trial (2018, Ελβετία, 9’58”) – Σκηνοθεσία Marcel Barelli

Ο αφηγητής αυτής της ταινίας μας εξηγεί το πρόβλημά του με το κυνήγι και γιατί του είναι δύσκολο να υπερασπιστεί τα πιστεύω του σε μια οικογένεια κυνηγών.