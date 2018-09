Animasyros 11: Πλούσιο πρόγραμμα με ταινίες από όλο τον κόσμο, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις

Πρεμιέρα

Μια εντυπωσιακή παραγωγή όπου η όπερα «συνομιλεί» με το animation.

Η αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει με το μουσικό παραμύθι της κορυφαίας Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι του αυτοκράτορα», σε animation της Ειρήνης Βιανέλλη,εγκαινιάζοντας την πέμπτη συνεχή χρονιά συνεργασίας του Animasyros με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το κοινό θα έχει την μοναδική ευκαιρία να έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με τον μαγευτικό κόσμο της εν λόγω όπερας σε ένα special preview της παραγωγής αποκλειστικά στο Φεστιβάλ, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του στην ΕΛΣ (Οκτώβριος 2018).

Οι ταινίες

Περισσότερες από 200 ταινίες από 30 χώρες για όλα τα γούστα

Πέρα από τις παιδικές ταινίες το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, περιέχει μερικές από τις καλύτερες ταινίες animation της χρονιάς, σε πρώτη προβολή. Η αρχή γίνεται με το πολυαναμενόμενο, υποψήφιο για Όσκαρ, “The Breadwinner” της Nora Twomey, σε παραγωγή της Angelina Jolie, το οποίο και επιλέχθηκε ως ταινία έναρξης του Animasyros 11 powered by Onassis Culture, στις 27.09 στο Παλλάς.

Διαγωνιστικό Τμήμα Μεγάλου Μήκους

Άλλες πολύ ενδιαφέρουσες μεγάλου μήκους επιλογές που διεκδικούν το Βραβείο Κοινού, αποτελούν ταινίες όπως το “Seder-Masochism” της Nina Paley, ένα εικονοκλαστικό animated musical, θεμελιωμένο στην εικονογραφία των λαών της Μέσης Ανατολής, το “Gatta Cenerentola”, των I. Cappiello, D. Sansone, M. Guarnieri, A. Rak, μια εναλλακτική εξιστόρηση της Σταχτοπούτας σε sci-fi ναπολιτάνικο στυλ (πρεμιέρα στην 74η Biennale), τo “Saving Sally” του Avid Liongoren, ένα υβριδικό animation που συνδυάζει pop γραφιστικό στυλ στα backgrounds με ζωντανή δράση και ηθοποιούς καθώς και τo “Ce magnifique gâteau!” των Mark & Emma (Emma De Swaef, Marc James Roels) που συνεχίζουν το θρίαμβο του “Oh Willy...” με ένα παρόμοιας αισθητικής σπονδυλωτό παραμύθι που μέσα από πέντε αιθέριες stop motion βινιέτες, φτιάχνει μια εκκεντρική κωμωδία καταστάσεων (πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών, στις Φετινές Κάννες).

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το THEOX του Γιώργου Νικόπουλου, μια ταινία που ξεκίνησε από την Αγορά του Animasyros και μετά την πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του ΦΚΘ, έχει διαγράψει σημαντική πορεία με βραβεύσεις σε διεθνή φεστιβάλ, επιστρέφει στην Ερμούπολη συστήνοντας έναν από τους ραγδαία ανερχόμενους δημιουργούς του πειραματικού κινηματογράφου, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Η ναυαρχίδα του φετινού προγράμματος, όπως και σε κάθε έκδοση του Animasyros, είναι το διαγωνιστικό του τμήμα, πολύτιμος καθρέπτης για την παγκόσμια animation σκηνή. Έχοντας λάβει 2.547 συμμετοχές – αριθμός ρεκόρ! - επιλέχθηκαν 26 ταινίες κάθε μία ένα ξεχωριστό διαμάντι, που συνθέτει την καλύτερη Animasyros έκδοση που έγινε ποτέ.

Ξεχωρίζουν η φετινή έκπληξη του Annecy, το “Bloeistraat 11” της Nienke Deutz από το Βέλγιο, το “Egg” της Martina Scarpelli, ένα συγκλονιστικό ασπρόμαυρο ντοκιμαντέρ, στο οποίο η σκηνοθέτις αναφέρεται στην προσωπική της εμπειρία με τη νευρική ανορεξία, τα “(Fool Time) Job” και “Raymonde ou l’évasion verticale”, αμφότερα παραγωγές του Papy3D, ενός κορυφαίου γαλλικού στούντιο που συνεχίζει να τροφοδοτεί με υψηλής ποιότητας δουλειές, το υποψήφιο για Όσκαρ, “Negative Space” των Max Porter των Ru Kuwahata, το μάκαβρια κωμικό “La Mort, père & fils” των Winshluss & Denis Walgenwitz και το “Compartments” των Daniella Koffler και Uli Seis που πέρυσι παρουσιάστηκε από την ίδια τη δημιουργό στο πλαίσιο των Ταινιών υπό ανάπτυξη (Worksinprogress) της Αγοράς.

Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Το μέλλον του animation είναι στα καλύτερα χέρια, όπως αποδεικνύεται από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Animasyros 11. Στις 25 ταινίες που επιλέχθηκαν, αξίζει να αναφερθεί το “Icebergs” της Ειρήνης Βιαννέλη, μια κωμικοτραγωδία με φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους περιστατικά, που ακροβατούν μεταξύ του οικείου και του απολύτως αφηρημένου. Το σενάριο έχει βασιστεί σε βιβλίο του Ευθύμη Φιλίππου, ενώ η πρόσφατη βράβευσή της στο Σεράγιεβο (Βραβείο επιτροπής) είναι μια από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που γνώρισε τελευταία το εγχώριο σινεμά και το ελληνικό animation στην ιστορία του.

Υπάρχουν ακόμη συμμετοχές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σχολές animation, όπως το “Enough” της Anna Mantazris, το “Sweet Sweat” της Jung Hyun Kim, ένα animation με κιμωλίες που κάνει εδώ τη διεθνή πρεμιέρα του και το “Star Soup” των Daniela Peralta & Taiki Kawano από την Costa Rica, που ανοίγει την όρεξη με ένα εντυπωσιακό τεχνικά, pop & surreal διαμαντάκι.

Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες

Η κατηγορία αυτή,πέρα από το από το άνοιγμα σε ένα πιο εμπλουτισμένο παιδικό πρόγραμμα του, ολοκληρώνεται και με μουσικά βίντεο καθώς και commissioned films για ενηλίκους. Αξίζει να αναφερθούν οι δύο ελληνικές συμμετοχές με το πιο πρόσφατο επεισόδιο του Save the Planet (Episode “GMO”) του Τάσου Κότσιρα και το video-clip ″Over the Rainbow″, το animation του οποίου επιμελήθηκε η Κλεοπάτρα Κοραή.

Ελληνικό Πανόραμα

Το ελληνικό τμήμα φέτος δείχνει μια σκηνή σε διαρκή άνοδο και πλήρως εναρμονισμένη στα διεθνή στάνταρ. Το πρόγραμμα του περιέχει ταινίες με σημαντικές διακρίσεις όπως την σπουδαστική “From the Same Thread” σε συνεπιμέλεια των Antonia Piña, Lorène Friesenbichler, Rucha Dhayarkar και Φαίδρα Δεριζιώτη που πρόσφατα συμμετείχε σε ένα από τα πιο σημαντικά animation events, το Φεστιβάλ της Χιροσίμα, και το “How Are You Today?” της ομογενούς Sophie Markatatos. Και οι δύο αυτές ταινίες διακρίθηκαν στη φετινή απονομή των ετήσιων βραβείων ”Στράτος Στασινός” της ASIFA HELLAS. Οι ταινίες αυτές μαζί με όλα τις υπόλοιπες ελληνόφωνες ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ θα διαγωνιστούν για το χρηματικό Βραβείο της Καλύτερης Ελληνόφωνης ταινίας που αθλοθετεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τρίτη συνεχόμενη έκδοση του Φεστιβάλ.