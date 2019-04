Αντώνης Ρέλλας: Χρειάζεται ολομέτωπη επίθεση στο status quo

Στον αντίποδα του ατομικού μοντέλου για την αναπηρία, οι ανάπηροι ακτιβιστές αντέταξαν το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία. Το σημείο εκκίνησης για το κοινωνικό μοντέλο ήταν η δημοσίευση του μανιφέστου «Θεμελιώδεις αρχές της αναπηρίας» από την Union of the Physically Impaired Against Segregation-U.P.I.A.S. (Ένωση Αναπήρων κατά του Ρατσισμού) το 1976. Στο μανιφέστο δηλωνόταν: «Κατά την άποψή μας, είναι η κοινωνία που καθιστά ανάπηρους τους ανθρώπους με σωματικές βλάβες. Η αναπηρία επιβάλλεται επιπρόσθετα από τις βλάβες μας με τρόπο τέτοιο που απομονωνόμαστε χωρίς λόγο και αποκλειόμαστε από την πλήρη συμμετοχή μας στην κοινωνία». Αυτό έφερε τεράστια ανατροπή στην κατανόηση της αναπηρίας.

Εγώ ως ανάπηρος αναγνωρίζω τον εαυτό μου μόνο μέσα από το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία. Όλες μου οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες με την ιδιότητα του ακτιβιστή και ενεργού πολίτη, εκκινούν και διαπνέονται από αυτήν τη φιλοσοφία, που οδηγεί σε εντελώς διαφορετικές πρακτικές από αυτές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.

Θέλω να μιλήσουμε για την ακτιβιστική σου δράση. Καταρχάς πώς προέκυψε, πότε ξεκίνησε;

Τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας μου ασχολήθηκα με την αποκατάσταση και κυρίαρχο ζήτημα ήταν η διαχείριση της οδύνης. Η σπουδή της αναπηρίας και η απόκτηση γνώσης για αυτή, καθόρισε τη μετέπειτα δράση μου. Η μετακίνηση από την ατομική διάσταση αντίληψης της βλάβης σε ένα πλαίσιο που ξεπερνά τα ζητήματα της προσωπικής εμπειρίας και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ανθρώπων με βλάβες σε κοινή διεκδίκηση για δικαιοσύνη σε όλες και όλους. Αυτή η απελευθερωτική στιγμή της ζωής μου ήταν η αιτία για αδιάκοπη ακτιβιστική δράση με στόχο την αλλαγή αποφάσεων, νομοθετημάτων, μέτρων και τακτικών που εμποδίζουν και απαγορεύουν την αξιοπρεπή ζωή των αναπήρων.