Από τα αμφιθέατρα ξεκινάει το «brain drain» και…το μαύρο μας το χάλι

Στην απάντηση με οδήγησαν οι συζητήσεις που είχα με φοιτητές και αποφοίτους διαφόρων Ελληνικών ΑΕΙ σχετικά με τα πρόσφατα σκάνδαλα αντιγραφών. Τα γεγονότα έχουν ως εξής: πέρσι, το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμώρησε 106 φοιτητές που παρέδωσαν την ίδια εργασία [3]. Πρόσφατα, ο Υπουργός Παιδείας παρενέβη καίρια και σθεναρά στο ΟΠΑ μετά από επίσημες καταγγελίες για παραβίαση του αδιάβλητου μίας εξέτασης[ 4]. Ενώ τα αρμόδια όργανα δήλωναν «σε επαφή με τη νομική υπηρεσία» [5] και «η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης» αναμενόταν να «ολοκληρωθεί μετά τη διενέργεια των επικείμενων φοιτητικών εκλογών» [6] που τελικά δεν έγιναν [7], είδαν το σκληρό φως της δημοσιότητας κι άλλες μαζικές αντιγραφές [8].

Οι στάσεις των νέων απέναντι στα σκάνδαλα αποτελούν όχι μόνο επαρκές κριτήριο για την κατάταξη των νέων πτυχιούχων σε μια ξεκάθαρη τυπολογία με άξονα τη σχέση τους με το «κόλπο» και ικανοποιητική εξήγηση για τα χάλια μας αλλά και μπούσουλα για τη σωτηρία μας .

Κάποιοι θεωρούν την απάτη «μαγκιά» και τσαντίζονται μ’ αυτούς που «πάνε και τ’ ανακατώνουν], «τα καρφιά». Είναι αυτοί που διάνθιζαν την απάτη τους, με ανατριχιαστικού κυνισμού και αισχρού λεξιλογίου σχόλια. Σ’ αυτούς, τους (ο)λίγους, το σύστημα όχι μόνο δίνει πτυχία αλλά τους τακτοποιεί και σε μια δουλειά ή, αν είναι καλά χωμένοι στο ευρύτερο «κόλπο», τους αναθέτει μια παχυλά αμειβόμενη αργομισθία. Αυτοί διαιωνίζουν το τοξικό σύστημα [2].

Οι μέσα στο «κόλπο» συχνά πετάγονται έξω για να ψωνίσουν ένα βαρύγδουπο ακαδημαϊκό τίτλο, αλλά, δυστυχώς, γρήγορα επιστρέφουν. Για να ανελιχθούν συμμετέχουν ενεργά στην ηθική παρενόχληση [9] όσων με τα προσόντα ή την ακεραιότητά τους διαταράσσουν το σύστημα. Όταν βρεθούν στην πολυπόθητη ‘καρέκλα’ γίνονται οι καταστροφικοί ηγέτες [10] με τη μεγάλη «κουτάλα». Όσο τους επιτρέπουμε να δρουν ως συμμορίες, καμιά Ευρώπη και καμιά «ανάπτυξη» δε θα σώσει τούτο τον έρμο τόπο.

Οι πολλοί, που δεν έχουν ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση της απάτης αλλά τσιμπολογάνε τ’ αποφάγια, χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες.

Οι ωχαδερφιστές

Λένε «σιγά μωρέ, και τι έγινε;», «σάμπως δεν τα ξέραμε;» «παντού συμβαίνουν αυτά!» και εφαρμόζουν στρατηγικές ηθικής ουδετεροποίησης (moralneutralization) [11] για να αιτιολογήσουν τη συγκαταβατική τους σιωπή (acquiescentsilence) [12].

Οι εθελοτυφλούντες

Επιλέγουν συνειδητά την αδρανή σιωπή (quiescentsilence) [12], κάνουν σα να μην τρέχει τίποτα και, όταν τα σκάνδαλα κρέμονται στα μανταλάκια, λένε «εγώ τι θα μπορούσα να κάνω;», «είναι ισχυρά τα κυκλώματα, δεν παλεύονται!».

Όλοι αυτοί είναι μεν πτυχιούχοι, αλλά παραμένουν άτροποι κι απαίδευτοι. Βλέπουν τον κόσμο σαν μια γαβάθα σούπα με πολλά κουτάλια γύρω [13] και σπρώχνονται για ν’ αρπάξουν ότι μπορέσουν. Μένουν εδώ και κλαίνε τη μοίρα τους. Τρώνε τη σύνταξη της γιαγιάς, χαρτζιλικώνονται από τα «μαύρα» της μαμάς, και μπαινοβγαίνουν σε εξαρτησιογόνα συστήματα (stage, ΕΣΠΑ κ.λπ.) ή αδιέξοδες, κακοπληρωμένες δουλειές. Τους διακατέχει ο φόβος - το φρικτό αποκύημα της άγνοιας, της πενίας, και της αδικίας – οπότε λένε «ναι σε όλα» ελπίζοντας στο βόλεμα, la sistemazione [13].

Όσο επιτρέπουμε την «ιδιωτικοποίηση» των θεσμών που καταπολεμούν την άγνοια, την πενία και την αδικία (παιδεία, πρόνοια, και δικαιοσύνη), τόσο οι γύρω απ’ το «κόλπο’»θα υποτάσσονται στη βία των μέσα στο «κόλπο», θα περιθωριοποιούν τους άριστους, και με τη σιωπή τους θα επιταχύνουν την εξαθλίωσή μας.

Οι έξω από το «κόλπο»

Υπάρχουν όμως και παιδιά που αγανακτούν και ντρέπονται που κάθισαν στα έδρανα δίπλα στους απατεώνες. Λένε «τι χάλια είναι αυτά!», φωνάζουν «δεν πάει άλλο» και συγκρούονται με το σύστημα για να περιφρουρήσουν την αξιοπρέπεια τους και να περισώσουν ότι έχει απομείνει από την αξιοπιστία των πανεπιστημίων.

Είχα την τιμή να καμαρώσω μέσα στα αμφιθέατρα αυτά τα παιδιά, παιδιά με ευπρέπειά, καλλιέργεια και δίψα για γνώση. Κανένα τους δεν καταγράφηκε στο 45% των ανέργων [1], ούτε «τρούπωσε» ελέω «μπάρμπα». Κάποια έγιναν ανάρπαστα από τους λίγους υγιείς οργανισμούς που πασχίζουν να βρουν άξιους και ακέραιους εργαζόμενους. Κάποια βρέθηκαν στο βούρκο της σιωπηλής μάζας, πολέμησαν το ‘κόλπο’, και εισέπραξαν διώξεις. Αυτά είναι που πήραν τον ομματιών τους.

Τα παιδιά που είναι έξω από το «κόλπο» η Ελληνική κοινωνία τα έχει ανάγκη. Όχι γιατί κόστισε πολύ η εκπαίδευσή τους. Τόσα έχουμε δώσει στους «δανειστές», τα 15,3 δις που κόστισαν [14] «τα παιδιά του braindrain» [15] θα τσιγκουνευτούμε; Ούτε γιατί οι απόδημοι λείπουν στους δικούς τους. Τόσα συνηθίσαμε, δε θα (ξανα)μάθουμε να περιμένουμε τη Θεία απ’ το Σικάγο να μας βρει πλούσιο γαμπρό;

Για τη χειμαζόμενη οικονομία μας, οι γνώσεις και η δημιουργικότητα των παιδιών που παραμένουν έξω από το ‘κόλπο’ είναι πολύτιμες. Για την αποχαυνωμένη κοινωνία μας, η ακεραιότητά και η πυγμή τους είναι ανεκτίμητες. Μια Ελλάδα χτισμένη πάνω στην αριστεία και το ήθος τους θα είναι όχι μόνο παράγοντας έλξης των αποδήμων και των υγιών επενδύσεων, αλλά, κυρίως, βιώσιμη.

Ο καθένας μας χωριστά και όλοι μαζί – γονείς, δάσκαλοι, δικαστές, πολίτες - φέρουμε ακεραία την ευθύνη

(α) να διεκδικήσουμε δυναμικά την εξυγίανση και ενίσχυση των θεσμών,

(β) να αγωνιστούμε ενάντια στο ‘κόλπο’, ανεξαρτήτως κόστους,

(γ) να παιδεύσουμε και να ενισχύσουμε τους γύρω απ’ το ‘κόλπο’, και

(δ) να προστατέψουμε το σημαντικότερο προσόν των έξω από το ‘κόλπο’: την αρετή τους.

