Από το Έβερεστ μέχρι το Τσέρνομπιλ: Έξι αποκαλυπτικά, βραβευμένα ντοκιμαντέρ

Ένα εργώδες πειραματικό ντοκιμαντέρ που διεγείρει τις αισθήσεις μας, καταγράφοντας την υλικότητα των κινήσεων των εργατών, είτε αυτοί δουλεύουν ατομικά είτε ως σύνολο. Μια επιτελεστική τελετουργία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Η ταινία απέσπασε βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Εθνικό Διαγωνιστικό τμήμα του Beldocs, το 2019.

Όλα δεν θα πάνε καλά / Everything Will Not Be Fine