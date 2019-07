Αποστολάκης: Αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις με στρατηγική ψυχραιμία, μα αυτό δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως αδυναμία

«Είμαστε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και της διευθέτησης των όποιων διαφορών μεταξύ τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου και, ταυτόχρονα, αταλάντευτα προσηλωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας θέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, κατά τη ομιλία του με θέμα την «Άμυνα της Ελλάδας και την Πολιτική Ασφαλείας σε μία ταραχώδη περιοχή» («Greece’s Defence and Security Policy in a Turbulent Region»), στο πλαίσιο του Β′ κύκλου εργασιών του Διεθνούς Θερινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 2019 «New State of Affairs in the Western Balkans and the Eastern Mediterranean».