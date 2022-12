Archisearch Portfolio Reviews: Όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε

archisearch

Tο Archisearch & η Design Ambassador διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά τα Αrchisearch Portfolio Reviews, στα πλαίσια της ευρύτερης δράσης των Archisearch Career Days.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη των νέων αρχιτεκτόνων στο ξεκίνημά τους, αλλά και η γνωριμία και η επαφή μεταξύ αρχιτεκτόνων διαφορετικών γενναιών και βελινεκούς.

Το Portfolio είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της αίτησης ενός αρχιτέκτονα | σχεδιαστή σε μεταπτυχιακές σπουδές ή σε αναζήτηση εργασίας και αποτελεί την “ταυτότητα” του υποψηφίου.

Τα Portfolio Reviews προσφέρουν την ευκαιρία σε φοιτητές και αρχιτέκτονες | σχεδιαστές εσωτερικών χώρων | designers να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες από τη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα, να λάβουν εξατομικευμένες συμβουλές για τη δουλειά τους και να αναζητήσουν το δρόμο προς μεταπτυχιακές | διδακτορικές σπουδές ή επαγγελματική αποκατάσταση.

Τα portfolio reviews, μπορούν να βοηθήσουν τους νέους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές να αναπτύξουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους, ενώ συμβάλλουν στη δικτύωσή τους με άλλα μέλη της κοινότητας του σχεδιασμού και αποτελούν ένα πολύτιμο feedback.

Τα Archisearch Portfolio Reviews, θα πραγματοποιηθούν και τη φετινή χρονιά οnline με τηλεδιάσκεψη μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το ZOOM και το SKYPE τα οποία θα πρέπει να έχουν ήδη εγκατασταθεί από τους reviewers και τους ενδιαφερομένους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες πλατφόρμες όπως Whatsapp κατόπιν συνεννόησης με τους Reviewers.

Στη φετινή, τρίτη, διοργάνωση έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι επαγγελματίες αρχιτέκτονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, designers, επιμελητές εκθέσεων και καθηγητές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η δράση αυτή αναπτύσσεται μέσα από μία σειρά ατομικών συναντήσεων και παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία προσωπικών και επαγγελματικών επαφών.

Στη φετινή δράση Reviewers θα είναι οι:

Αδαμαντίδης Ερμής, αρχιτέκτονας, ιδρυτής του γραφείου Not A Number Architects.

Ο Ερμής Αδαμαντίδης έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ, στο RWTH του Aachen, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό από την Bartlett του Λονδίνου. Προτού ξεκινήσει το δικό του γραφείο, συνεργάστηκε με τους Foster and Partners, ενώ το γραφείο, Not A Number Architects, του οποίου είναι συνιδρυτής, έχει συνεργαστεί με τα γραφεία των Zaha Hadid και Norman Foster.

Αθανασιάδου Αγγελική & Βασιλάκου Κατερίνα, αρχιτεκτόνισσες, συνιδρύτριες του γραφείου AVW Architecture.

Η Αγγελική Αθανασιάδου είναι απόφοιτη της αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές “Master of Arts in Scenography” στο Central Saint Martin’s College of Art and Design. Η Κατερίνα Βασιλάκου είναι επίσης απόφοιτη της αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ, όπου πραγματοποίησε και μεταπτυχιακές σπουδές.

Ανυφαντής Σωτήρης & Ζιώγα Σοφία, αρχιτέκτονες, συνιδρυτές του γραφείου A2 Architects.

Τόσο ο Σωτήρης Ανυφαντής όσο και η Σοφία Ζιώγα είναι απόφοιτοι της αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ, ενώ έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή Bartlett του UCL, στο Λονδίνο. Από το 2008 έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό portfolio έργων από ανακαινίσεις και εμπορικούς χώρους μέχρι ιδιωτικές κατοικίες, πάντα με γνώμονα μία αρχιτεκτονική που αφορά την ιδιαιτερότητα κάθε έργου και χρήστη.

Αυδή Αγγελική & Μήτση Ελίνα, αρχιτεκτόνισσες, συνιδρύτριες του γραφείου Amalgama Architects.

Βασική συνθήκη που διέπει τον σχεδιασμό του γραφείου, αποτελεί η έμφαση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών του εκάστοτε χώρου. Η Αγγενική Αυδή είναι απόφοιτη του τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών του ΔΠΘ, καθώς και του τμήματος Καλών Τεχνών και επιστημών της τέχνης. Η Ελίνα Μήτση ειναι επίσης απόφοιτη της αρχιτεκτονικής σχολής του ΔΠΘ, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί το διδακτορικό της στο ΕΜΠ.

Βασιλείου Άννα, αρχιτέκτονας και μέλος του γραφείου Touloukian Touloukian Inc.

Η Άννα Βασιλείου σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ, ενώ το 2018 ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΜΙΤ ως υπότροφος, ενώ εργάστηκε ως teaching assistant σε σχεδιαστικά εργαστήρια, καθώς και ως research assistant, συμμετείχε σε reviews μεταπτυχιακών φοιτητών. Το 2019 συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα εργασίας του Hashim Sarkis, στα πλαίσια της 17ης Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

archisearch

Βασιλείου Λαέρτης, αρχιτέκτονας, ιδρυτής του γραφείου LAAV Architects.

Ο Λαέρτης Βασιλείου, είναι απόφοιτος του ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 2008 έχοντας ήδη δύο κτισμένα έργα στη Ρόδο. Το 2010 ξεκίνησε δεύτερο μεταπτυχιακό στο Πολυτεχνείο του Delft με υποτροφία του ΙΚΥ. Έπειτα εργάστηκε στους Mecanoo και στο UNStudio.

Βογιατζή Ρία, αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος του γραφείου Elastic Architects.

Η Ρία Βογιατζή, µόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως πολιτικός µηχανικός, σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Το 2003 μαζί με τον Αλέξανδρο Ξένο ίδρυσαν τους Elastic. Με μια γλυπτική ματιά αποσύνθεσης και ανασυγκρότησης, οι Elastic πειραματίζονται με τα όρια, εμπνέονται από την μορφολογία, και πιστεύουν στην ευελιξία της κατασκευαστικής πρωτοπορίας.

Βυζοβίτη Σοφία, αρχιτέκτων και καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Σοφία Βυζοβίτη σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό στο Berlage Institute ως υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι διδάκτωρ της αρχιτεκτονικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft, όπου συνεργάστηκε με το εργαστήριο θεωρίας και μεθοδολογίας του σχεδιασμού Design Knowledge Systems. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων εργαλείων αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, τις αναπαραστάσεις χωρικής διάδρασης, τις μορφογενετικές διαδικασίες με αναλογικά και ψηφιακά μέσα.

Γαλίκας Στέργιος, ιδρυτής του γραφείου Post Spectacular office.

Ο Στέργιος Γαλίκας σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ και συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μουσειολογία και την Πολιτιστική Διοίκηση του ΑΠΘ. Εξερευνά σε διδακτορικό επίπεδο τον ρόλο του νοήματος και της αφήγησης ως εργαλεία στο σχεδιασμό μουσείων και εκθέσεων. Από το 2012 συμμετέχει ως Βοηθός Καθηγητής στο Αρχιτεκτονική Σχολή Α.Π.Θ και στο ΜΠΠ Μουσειολογίας Α.Π.Θ.

Γεωργαλά Έστα & Μαυρολέων Mαρίκα, μέλη του γραφείου A&M Architects.

H Mαρίκα Μαυρολέων, μετά τις σπουδές της στις ΗΠΑ, απέκτησε επαγγελματική εμπειρία δουλεύοντας στην HDR, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο, με πάνω από 10.000 εργαζόμενους που ανήκει στο τοπ 5 των 100 καλύτερων και πιο κερδοφόρων Global Design Firms. Η απόφαση της να συνεχίσει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBArch (Business Design Management) της Ισπανίας, την προετοίμασε για θέσεις Business + Design στο Design Industry. Η Έστα Γεωργαλα, σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ, και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University College του Λονδίνου, αποκτώντας MSc in Construction Economics and Management.

Γεωργαντζής Tάσος & Τσαυτάρη Mαρία, Urban Soul Project.

O Tάσος Γεωργαντζής έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, ενώ είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, από το City University και από τη Σχολή Bartlett του UCL (University College of London) αντίστοιχα. Είναι ιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου Urban Soul Project το οποίο έχει διακριθεί με σημαντικά βραβεία. Η Μαρία Τσαυτάρη σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ, καθώς και στο πανεπιστήμιο της Villette στο Παρίσι για ένα χρόνο. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Νέα Υόρκη, στο Pratt Institute, όπου παρέμεινε και δούλεψε σε αρχιτεκτονικά γραφεία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στην ομάδα της Urban Soul Project, το 2012, όπου από το 2014 είναι partner και design Director της ομάδας.

Γιόκαρη Λυδία, αρχιτέκτονας, project leader at Mecanoo Architecten & creative director Naive architectural Narration (NaN).

Η Λυδία Γιόκαρη είναι αρχιτέκτονας που ζει και εργάζεται στην Ολλανδία, είναι απόφοιτη του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στον Αστικό Σχεδιασμό και τις Οικοδομικές Επιστήμες στο TU Delft της Ολλανδίας. Τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχε ανεξάρτητα σε αρκετούς διαγωνισμούς με σημαντικές διακρίσεις, εκθέσεις, και παρουσιάσεις συνεδρίων.

Γουρδούκης Δημήτρης, αρχιτέκτονας, συνιδρυτής των Object-e, Καθηγητής ΑΠΘ.

Ο Δημήτρης Γουρδούκης είναι απόφοιρος της αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ, έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Washington University in St Louis, ενώ είναι και κατόχος διδακτορικού επό το τμήμα αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Έχει διδάξει παλαιότερα στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Washington University. Είναι μέρος της διδακτικής ομάδας και βασικός συντελεστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό” από την αρχή της ίδρυσής του το 2015. Το ακαδημαϊκό του έργο έχει διακριθεί κατ’ επανάληψη με βραβεία και υποτροφίες. Είναι δημιουργός του αρχιτεκτονικού γραφείου ‘object-e architecture’ με το οποίο έχει διακριθεί επανειλημμένως με 21 βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και εθνικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχει διακριθεί με το βραβείο καλύτερης μελέτης στα Ελληνικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής του 2020.

Δαούτη Στέλλα & Ραυτόπουλος Μιχάλης, συνιδρυτές των ΑREA Architecture Reasearch Athens.

Η Στέλλα Δαούτη σπούδασε αρχιτεκτονική στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Παρισιού Belleville, και εργάστηκε για πολλές εταιρείες στο Παρίσι προτού λάβει το MsAAD της στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Στη Νέα Υόρκη εργάστηκε στο γραφείο του Gordon Kipping, G-Tects LLC. Το 2004 τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. Έχει επίσης διδάξει σε στούντιο σχεδιασμού στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Μιχάλης Ραυτόπουλος απέκτησε Bachelor of Arts in the History of Art από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στοUniversity of California του Berkeley, όπου συνεργάστηκε με τον Greig Crysler σε ερευνητικά και εκδοτικά έργα. Στη Νέα Υόρκη εργάστηκε για την Jaklitsch Gardner Architects. Από το 2013 διδάσκει αρχιτεκτονικό σχέδιο στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δουρίδας Γιάννης & Μάρκος, partners του γραφείου R|C|TECH.

Ο Γιάννης Δουρίδας έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική στο London Metropolitan University, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Architectural Association του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας για την Kohn Pedersen Fox στο Λονδίνο. Ο Γιάννης συνδιευθύνει την ομάδα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της R.C.TECH. Το αρχιτεκτονικό του έργο περιλαμβάνει έργα κατοικιών, εμπορικούς χώρους και κτίρια γραφείων. Ο Μάρκος Δουρίδας είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of California του Berkeley, υπότροφος του ιδρύματος Fulbright. Ξεκίνησε την καριέρα του ως δομικός μηχανικός στο γραφείο του Guy Nordenson στη Νέα Υόρκη. Aσχολείται με τη διαδικασία κατασκευής κτιριακών έργων, αλλά συμμετέχει και σε άλλες πτυχές της πρακτικής της R.C.TECH.

Δραγώνας Πάνος, αρχιτέκτονας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ιδρυτής του γραφείου Dragonas Αrchitecture Studio.

Ο Πάνος Δραγώνας είναι αρχιτέκτων, επιμελητής εκθέσεων και εκδόσεων, και καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης (Master of Science in Advanced Architectural Design) ως υπότροφος Fulbright.

Ζακόπουλος Θάνος, ιδρυτής του γραφείου CTRLZAK.

Ο Θάνος Ζακόπουλος καλλιτέχνης, σχεδιαστής και φωτογράφος, μεταξύ άλλων, του αρέσει να συγκεντρώνει διαφορετικούς κλάδους και καταστάσεις δημιουργώντας έργα που ισορροπούν μεταξύ της σύγχρονης τέχνης και του design. Έχει παρουσιάσει και συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορες περιστάσεις στην Ευρώπη και την Κίνα.

Ζώμας Αλέξανδρος & Παπαβασιλείου Μάρα, συνιδρυτές του γραφείου ΜΙCROMEGA.

O Αλέξανδρος Zώμας σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ, στην Ecole de la Villette στο Παρίσι και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής από το 2014. Η Μάρα Παπαβασιλείου σπούδασε στο ΕΜΠ, στη σχολή της Belleville στο Παρίσι, και ασχολήθηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο με θέματα αστικών και χωροτακτικών στρατηγικών στο Παρίσι. Το 2016 κέρδισαν το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό για την Ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας, σε συνεργασία με τη Γεωργία Μπουντουράκη, έργο το οποίο συνεχίζουν σε συνεργασία με τη BETAPLAN. Το 2017 κέρδισαν το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό για τα νέα γραφεία της ΔΕΗ στο συγκρότημα του πρώην Ατμοηλεκτρικού Σταθμού στο Φάληρο. Το 2019 κέρδισαν, σε συνεργασία με το Γραφείο Τομπάζη, το 1ο Βραβείο για το νέο Σχολείο Pinewood, του Anatolia, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο του γραφείου έχει εκτεθεί, δημοσιευτεί και βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θεοδωρίδης Ανδρέας, ιδρυτής του Unaspheres.

Ο Ανδρέας Θεοδωρίδης είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, απόφοιτος του ΑΠΘ και τεχνολόγος περιβάλλοντος, κάτοχος μεταπτυχιακού στα Αειφόρα Περιβαλλοντικά Συστήματα από το Pratt Institute. Έχει πραγματoποιήσει διδακτορικό στο Centre for Architecture Science and Ecology -ερευνητικό κέντρο του Rensselaer Polytechnic Institute με έδρα τη Νέα Υόρκη-. Είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Centre for Architecture Ecosystems στο Πανεπιστήμιο του Yale. Είναι ο ιδρυτής της UNited Atmospheres, ενός πειραματικού design studio που εδρεύει μεταξύ Νέας Υόρκης και Αθήνας. Ο Θεοδωρίδης έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών και τα Παγκόσμια Προγράμματα Δικτύωσης του Πανεπιστημίου Columbia στην Ελλάδα. Η δουλειά του έχει εκτεθεί ευρέως σε πολλές αρχιτεκτονικές εκθέσεις και φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και της Εβδομάδας Σχεδίου NYCx.

Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, συνιδρυτής των HIBOUX.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και συνέχισε εκεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός”. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα στην σχολή Sociologie Urbaine του πανεπιστημίου Nanterre, Paris X. Συμμετείχε στην ομάδα Νικίου 22 στα project “out of Athens” και “λατομήματα” και σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ, για το «οικολογικό και τεχνολογικό κέντρο στο Ζηνί, Κως», υπό τον καθ. Σταύρο Σταυρίδη και για την «Καταγραφική διάσωση των χωρικών τεκμηρίων κατοίκισης των Ρωμιών στην Πόλη: Πολεοδομική – Αρχιτεκτονική και Φωτογραφική Αποτύπωση». Τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-17 και 2018-19 διδάσκει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα το 2017-18 διδάσκει αρχιτεκτονικό σχέδιο στο ΠΕΣΚΤ Πύργου Τήνου.

archisearch

Καρακάση Αλεξία, director του αρχιτεκτονικού γραφείου doxiadis+.

Η Αλεξία Καρακάση είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτη του πανεπιστημίου του Greenwich και μέλος του RIBA UK.

Καραμπατάκης Κωνσταντίνος, συνιδρυτής του γραφείου K-Studio.

Ο Κωνσταντίνος Καραμπατάκης σπούδασε αρχιτεκτονική στη σχολή Bartlett του UCL και αργότερα εργάστηκε στο Λονδίνο. Το 2002 ίδρυσε με τον αδερφό του Δημήτρη, το αρχιτεκτονικό γραφείο Κ-Studio. Ένα γραφείο που έχει κτίσει ένα Portfolio με ποικιλία έργων, βασισμένο στην πίστη ότι ενθαρρύνοντας το δημιουργικό πειραματισμό και την ελεύθερη σκέψη οδηγούμαστε σε ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές εμπειρίες σε κάθε κλίμακα και άποψη της ζωής.

Kιούρτη Μυρτώ, ιδρύτρια του γραφείου Myrto Kiourti.

H Μυρτώ Κιούρτη έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Έκανε μεταπτυχιακό στον προωθημένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στο Columbia University της Νέας Υόρκης με υποτροφία Fulbright και έχει ένα διδακτορικό από την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, ως υπότροφος του Ωνασείου. Στο διδακτορικό της ανέπτυξε μια νέα μεθοδολογία σχεδιασμού της κατοικίας η οποία συνδέει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τον ψυχισμό του κατοίκου. Σήμερα κάνει Μετα-Διδακτορική έρευνα στο ΕΜΠ εξελίσσοντας αυτή τη μεθοδολογία. Διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Μεταπτυχιακό της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Διατηρεί δικό της γραφείο στην Αθήνα και στην Πάτρα. Παράλληλα με την κατασκευή γράφει και δημοσιεύει πρωτότυπη έρευνα για την αρχιτεκτονική σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως το Arquitectural Research Quarterly του Cambridge University Press.

Κιτρινιάρης Αλέξανδρος, ιδρυτής του γραφείου KAAF.

Ο Αλέξανδρος Κιτρινιάρης είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΕΜΠ τόσο σε προπτυχικό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι επισκέπτης καθηγητής, υποψήφιος διδάκτορας και η ερευνά τους επικεντρώνεται στο δεσμό ανάμεσα στην αρχιτεκτονική, την οικολογία και τον μαζικό σχεδιασμός ξυλείας μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων για τη διασφάλιση διαρκούς θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Κολώνης Δημήτρης & Κοτσιώνη Ζέττα, συνιδρυτές του γραφείου Degree Zero Architects.

Ο Δημήτρης Κολώνης αποφοίτησε από την αρχιτεκτονική σχολή του ΑΠΘ, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Pratt Institute στη Νέα Υόρκη. Το 2019 ολοκλήρωσε σπουδές MBA στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών από το University College of Estate Management στο Λονδίνο. Έχει δώσει διαλέξεις στην Αθήνα και τη Ρόδο και έχει εγγραφεί ως αρχιτέκτονας στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ζέττα Κολώνη είναι επίσης απόφοιτη της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχικές σπουδές στην Architectural Association του Λονδίνου. Το 2013 σπούδασε επίσης Fashion Pattern-making στο St Martins College του Λονδίνου. Και οι δύο ήταν εργαζόμενοι του γραφείου Zaha Hadid Architects ως associate architects από το 2012 έως το 2019. Ασχολήθηκαν με έργα και τυπολογίες ποικίλης κλίμακας, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία και αναπτύσσοντας τεχνογνωσία σε προηγμένες τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής.

Κοσμίδης Mηνάς, ιδρυτής του γραφείου Minas Kosmidis Architects.

Ο Μηνάς Κοσμίδης είναι απόφοιτος του τμήματος αρχιτεκτονικής, του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στον «βιομηχανικό σχεδιασμό» με υποτροφία του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. στην École d’ Architecture de Paris-Conflans, στο τμήμα Étude et Creation de Mobilier, στο Παρίσι. Με εργαλεία την αφαίρεση, την καθαρότητα των γραμμών, την σαφήνεια, την διαφάνεια, την συμμετρία, την ροή, την ισορροπία των όγκων, τα στοιχεία της φύσης, το φως, προσπαθεί να δημιουργήσει έργα μοναδικά, με στόχο μια πρόταση άρτια λειτουργικά και μοναδική αισθητικά.

Κούπα Τατιάνα, συνιδρύτρια του αρχιτεκτονικού γραφείου Delta Architects.

Η Τατιάνα Κούππα ειναι αρχιτέκτονας, απόφοιτη της αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ. Έχει εμπειρία σε πολλά έργα μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των έργων της είναι ένα Mall in Craiova-Roumania, Golden Hall στην Αθήνα, International Broadcast Center για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, Megaron Music Hall.

Kostis Sohoritis

Κούρκουλα Κατερίνα, συνιδρύτρια του γραφείου en route architecture.

Η Κατερίνα Κούρκουλα έχει εργαστεί σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Έχει διδάξει σε στούντιο σχεδιασμού στο Cooper Union, το Pratt και το ETH της Ζυρίχης. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Bartlett School of Architecture (U.C.L.) στο Λονδίνο και στο Cooper Union στη Νέα Υόρκη. Μετά την αποφοίτησή της από το The Cooper Union, της απονεμήθηκε το βραβείο The Irma Giustino Weiss, το Σχολικό Μετάλλιο AIA και το Πιστοποιητικό Αξίας για την αριστεία στη μελέτη της Αρχιτεκτονικής. Η Κατερίνα Κούρκουλα είναι συνεκδότρια της έκδοσης με τίτλο Reactivate Athens (Ruby Press, 2017).

Koυτσοβούλου Μυρτώ, μέλος του γραφείου Potiropoulos+Partners.

Η Μυρτώ Κουτσοβούλου σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνέχισε τις σπουδές της στο Edinburgh College of Art στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την αειφορία και τιμήθηκε με διάκριση. Τα τελικά σχεδιαστικά και ερευνητικά έργα της Μυρτώς έχουν εκτεθεί και δημοσιευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν βαθμολογηθεί ως άριστα.

Κριμίζη Σοφία & Κυριάκου Κυριάκος, ιδρυτές του γραφείου ksestudio.

Σπούδασαν στο ΕΜΠ, στην Ecole de la Villette και στο Columbia University. Έχουν εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία όπως, το Atelier Jean Nouvel, το SOA στο Παρίσι, Steven Holl Architects και ODA στην Νέα Υόρκη. Έχουν διδάξει στο Cornell University, το Cooper Union, το Pratt Institute, το UPenn, το University of Texas, την Bartlett και την Architectural Association στο Λονδίνο, όπου η Σοφία ολοκληρώνει το διδακτορικό της πάνω στην εξωσχολική αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Το ksestudio δραστηριοποιείται ερευνητικά με επίκεντρο ακραία φαινόμενα αστικής και περιαστικής ζωής στις μικρές πόλεις της αμερικανικής επαρχία.

Λαμπρινόπουλος Κωνσταντίνος, ιδρυτής του γραφείου KLab.

Ο Κωνσταντίνος είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ. Συνέχισε μεταπτυχιακά τις σπουδές του στις ΗΠΑ όπου απέκτησε Master στον προωθημένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό από το Southern California Institute of Architecture στο Los Angeles. Το 2006 ήταν ένας από τους ιδρυτές του κινήματος “Athens 9” που έληξε με ένα σημαντικό workshop στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Το 2007 πήρε μέρος κατόπιν προσκλήσεως στην 5η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Έχει δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα και του Βουκουρεστι στη Ρουμανία ενώ παράλληλα έχει κάνει παρουσιάσεις σε συνέδρια design στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Μαστρομηνάς Ηλίας & Συρράκου Κατερίνα, συνιδρυτές του γραφείου Mastrominas ARChitecture.

O Ηλίας Μαστρομηνάς είναι αρχιτέκτονας και ιδρυτής του γραφείου Mastrominas Architects. Μερικές από τις βραβεύσεις του είναι από τα German Design Awards, Iconic Awards, International Design Awards. Έχει βραβευτεί επίσης για τα ξενοδοχεία Casa Cook Kos και το Caravia Beach.

Μαυρολέων Αγγελική, μέλος του γραφείου Snohetta.

H Aγγελική Μαυρολέων σπούδασε αρχιτεκτονική στο Temple University, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Pennsylvania. Αυτή στη στιγμή εργάζεται ως architectural designer στο αρχιτεκτονικό γραφείο Snohetta στη Νέα Υόρκη.

archisearch

Μεσσίνας Ηλίας, ιδρυτής της Ecoweek.

Ο Ηλίας Μεσσίνας είναι αρχιτέκτονας και περιβαλλοντικός σύμβουλος, ανώτερος λέκτορας και κοινωνικός επιχειρηματίας, απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής του πανεπιστημίου του Yale, του τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Ακαδημίας Bezalel, και κάτοχος M.Sc. του προγράμματος Environment and Development. Έχει πραγματοποιήσει διδακτορικό στο ΕΜΠ και είναι ιδρυτής & συντονιστής των ECOAMA & ECOWEEK

Μουστρούφης Δημήτρης, ιδρυτής του γραφείου Μoustroufis architects.

Ο Δημήτρης Μουστρούφης είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του Pratt Institute School of Architecture της Νέας Υόρκης. Μετά τις σπουδές του, απέκτησε τις πρώτες του επαγγελματικές εμπειρίες δουλεύοντας για δύο αρχιτεκτονικά γραφεία στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης (Tecny Group και FZAD) με επίκεντρο το σχεδιασμό διαμερισμάτων και γραφείων αρχοντικών. Το 2015 επέστρεψε στην Αθήνα για να ενταχθεί στην ομάδα των MOUSTROUFIS ARCHITECTS. Ως αρχιτέκτονας έργων, ο Δημήτρης συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού στα έργα που εργάζεται, από την προμελέτη μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Μπουλάκη Μαργαρίτα, μέλος του γραφείου Squire and Partners.

H Mαργαρίτα Μπουλάκη είναι απόφοιτη του ΑΠΘ, με σπουδές Erasmus στις Βρυξέλλες. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις και την Διπλωματία, τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, καθώς και postgraduade studies αρχιτεκτονικής στην Bartlett του Λονδίνου. Το 2014 έφυγε για την Κοπεγχάγη όπου έζησε για ένα διάστημα, ενώ τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, ως project architect στο γραφείο Squire and Partners, μέλος του The Architecture Club. Οι Squire and Partners είναι ένα από τα κορυφαία γραφεία της Αγγλίας, με ιστορία 40 χρόνων και δεκάδες έργα σε όλο τον κόσμο.

Mπούρας Κωνσταντίνος, ιδρυτής του γραφείου Constantine Bouras Arch, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο Κωνσταντίνος Μπούρας είναι αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, απόφοιτος του ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού στον Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο του Harvard, όπου σπούδασε ως υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του ΕΜΠ, με θέμα τη μορφογένεση στον αστικό σχεδιασμό, ενώ διδάσκει συνθετικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη, σε έργα ποικίλης τυπολογίας και κλίμακας, καθώς και ως ερευνητικός συνεργάτης στην Αρχή Δημόσιου Χώρου του Mexico City. Έχει διδάξει αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό με τη Marion Weiss στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Pennsylvania και είναι επιμελητής του βιβλίου “Evolutionary Infrastructure” και συνεπιμελητής του βιβλίου “A Shelter for Architecture”. Είναι συνιδρυτής και συνδιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων στη Νέα Υόρκη [Greek Institute of Architects in New York – GIANY], όπου έχει επιμεληθεί αρχιτεκτονικά δρώμενα [εκθέσεις, εγκαταστάσεις, διαλέξεις]. Η δουλειά του έχει εκτεθεί στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, το Ταλίν, καθώς και στο Μουσείο του Toyo Ito στην Ιαπωνία.

Νικολοπούλου Ναταλία, μέλος του γραφείου STUDIO MODIJEFSKY.

Η Ναταλία Νικολοπούλου είναι αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων με 10ετή εργασιακή εμπειρία σε πολυάριθμα έργα εσωτερικού σχεδιασμού και γραφιστικής, ως ανεξάρτητη σχεδιάστρια και σε εταιρείες σχεδιασμού, στο Άμστερνταμ, τη Μαδρίτη και την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή έχει έδρα το Amsterdam όπου εργάζεται ως Senior Interior Architect & Project Manager at Studio Modijefsky.

Ντάλας Αριστείδης, ιδρυτής του γραφείου AD Architects.

Ο Αριστείδης Ντάλας είναι απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ, όπου εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκει στο μάθημα των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων. Tο 2014 μεταφέρει το γραφείο του στην Τήνο, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Τα έργα του έχουν δημοσιευθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και έχουν αποσπάσει διακρίσεις σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, όπως η Biennale Νέων Ελλήνων , τα Βραβεία ΔΟΜΕΣ, και τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2017. Το 2017 επιλέγεται μεταξύ των καλύτερων 40 αρχιτεκτόνων κάτω των 40 στην Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής, Τέχνης, Σχεδιασμού και Αστικών Σπουδών.

Ξυνογαλά Λυδία, ιδρύτρια του γραφείου ALOS.

H Λυδία Ξυνογαλά είναι αρχιτέκτονας που εργάζεται στη Ζυρίχη και τη Nέα Υόρκη. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής στο Cooper Union και στην Bartlett, UCL και μεταπτυχιακές σπουδές στο Princeton University και στο Cooper Union έλαβε τους επαίνους Thesis Prize, Humanities Prize και το βραβείο Leslie Design Award. Στο Princeton University έλαβε την υποτροφία Stanley J. Seeger Fellowship για αστική έρευνα στην Aθήνα. Αυτή την περίοδο είναι διδακτορική ερευνήτρια στο Institute for the History and Theory of Architecture (gta) στο ETH της Ζυρίχης. Η Ξυνογαλά βραβεύτηκε πρόσφατα από το New Yοrk Foundation for the Arts.

Παπαγεωργίου Ηλίας, συνιδρυτής του γραφείου PILA Studio.

Ο Ηλίας Παπαγεωργίου είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard με υποτροφία από το ίδρυμα Ωνάση. Αυτή τη στιγμή διδάσκει στο Columbia στη Νέα Υόρκη, ενώ είναι ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου Solid objectives: order, edge, aura, από τις εκδόσεις Lars Müller Publishers. Πριν την ιδρύση του γραφείου του ήταν στέλεχος των SO-IL στη Νέα Υόρκη για 11 χρόνια, σχεδιάζοντας έργα για εταιρείες όπως: MINI/BMW, Versace, Google, AirBnB, Frieze Art Fair, Manetti Shrem Museum at UC Davis, the Guggenheim Museum, and the New Museum in New York. Η δουλειά του έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το μουσείο Cooper Hewitt στη Νέα Υόρκη και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα.

Παπαφίγκου Μαρία, συνιδρύτρια των Ooak Architects, λέκτορας Αρχιτεκτονικής Σχολής Στοκχόλμης.

Η Μαρία Παπαφίγκου έχει σπουδάσει τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ελλάδα ενώ σήμερα είναι καθηγήτρια στο Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) και συνιδρύτρια του γραφείου Ooak Architects.

Παρθένιος Παναγιώτης, partner του γραφείου PARTHENIOS ARCHITECTS. O Πάναγιώτης Παρθένιος είναι απόφοιτος του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Project

Management στο Harvard Design School, και Doctor of Design στο Harvard Design School. Διδάσκει ως Αναπληρωτής Καθηγητής αρχιτεκτονική σύνθεση με ψηφιακές τεχνολογίες στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2009, ενώ ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού από το 2010 και το 2016 ανέλαβε την διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο οποίο διδάσκει σχεδιασμό Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό και Πολιτισμό.

Πασάς Χρήστος, director at Zaha Hadid Architects.

Ο Χρήστος Πασάς είναι απόφοιτος της Architectural Association του Λονδίνου, και εργάζεται ως Design Director στο γραφείο «Zaha Hadid Architects». Ως Design Director στην εταιρεία, είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αρκετών έργων με «επίκεντρο την έρευνα και τον πειραματισμό με νέες ή ιδιάζουσες μορφές αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού». Μετρά εκατοντάδες διάσημα αρχιτεκτονικά έργα στο βιογραφικό του, που κοσμούν διάφορα σημεία του πλανήτη. Η πορεία του, πέραν της αναγνωρισιμότητας και του κύρους αντικατοπτρίζεται και στις διακρίσεις με πρόσφατη στα The Brit award 2020, ως ο κορυφαίος αρχιτέκτονας της χρονιάς.

Πετράς Τσαμπίκος, ιδρυτής του γραφείου Petras Architecture.

O Τσαμπίκος Πετράς είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΕΜΠ, όπου πραγματοποίησε, με υποτροφία, και το μεταπτυχιακό του με θέμα «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός». Διερευνά σε διδακτορικό επίπεδο θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των αισθήσεων στην αντίληψη του χώρου. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε πληθώρα εκθέσεων διεθνώς. To 2011 απέσπασε την διάκριση Europe ’s Emerging Architect – 40under40 Award από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρχιτεκτονικής, και το 2018 το Διεθνές βραβείο Αρχιτεκτονικής από το The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Σήμερα, παράλληλα με το γραφείο του, διδάσκει στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 4» στο πανεπιστήμιο Πατρών.

Πιερή Στέλλα & Πιέρος, partners at Pieris Architects.

H Στέλλα Πιερή είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Sheffield και κάτοχος διδακτορικού από το ΕΜΠ, με ειδίκευση γύρω απο τον carbon-zero & energy-zero σχεδιασμό. Έχει διδάξει Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Κατασκευή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2009-2017) και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό στο πρόγραμμα Zero Spaces του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2017-2018). Ο Πιέρος Πιερής είναι απόφοιτος της σχολής Bartlett του UCL Παράλληλα με την αρχιτεκτονική πρακτική, έχει διατελέσει προσκεκλημένος λέκτορας και μέλος κριτικής επιτροπής σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρχιτεκτονικές επιτροπές. Από το 2017 είναι editor της «Greek Art Newspaper».

Πουλόπουλος Κώστας, ιδρυτής του γραφείου SquareOne architects.

Είναι αρχιτέκτονας, με σπουδές στην Αθήνα και την Ιαπωνία, όπου έζησε και δούλεψε στο γραφείο του Kengo Kuma. Αργότερα μετακόμισε στη Σκανδιναβία, όπου εργάστηκε για τους Henning Larsen και τους BIG. Μετέπειτα, ίδρυσε το γραφείο SquareOne με έδρα την Κοπεγχάγη, που αναπτύσσεται με έργα στην Ευρώπη (Δανία, Λιθουανία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο) και την Άπω ανατολή (Νότια Κορέα). Ταυτόχρονα, το γραφείο σκέφτεται και προτείνει τρόπους ζωής στις πόλεις του μέλλοντος.

Ρέντζου Μαριάννα, συνιδρύτρια του γραφείου Point Supreme.

Η Μαριάννα Ρέντζου είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτη του ΕΜΠ, της Bartlett School of Architecture στο Λονδίνο, αλλά και της Design Academy στο Eindhoven με τους Droog Designers. Έχει δουλέψει για τους MVRDV, Maxwan urbanists and architects και ΟΜΑ-Rem Koolhaas στο Ρόττερνταμ. Το 2007 ίδρυσε τους Point Supreme Αrchitects στο Ρόττερνταμ με τον Κωνσταντίνο Πανταζή, ενώ το 2008 το γραφείο μετακόμισε στην Αθήνα.

Σακκάς Πάνος, συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου The New Raw.

O Πάνος Σακκάς έιναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Delft της Ολλανδίας, στο τμήμα “Science in Building Technology”. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε καθηγητής σε πολλά εργαστήρια με θέμα το circural design στην Ολλανδία, την Ελλάδα και τη Σερβία. Το γραφείο The New Raw είναι ένα στούντιο έρευνας και σχεδιασμού με έδρα το Ρότερνταμ της Ολλανδίας που ιδρύθηκε το 2015. Οι New Raw έχουν αναπτύξει ένα αυξανόμενο σύνολο έργων που υποστηρίζει τη βιώσιμη χρήση του πλαστικού ώστε να έχει θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

archisearch

Σίνας Γιώργος, ιδρυτής του γραφείου Sinas Architects.

Ο Γιώργος Σίνας είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) της Αμερικής. Το 2002, μετά από εργασία σε γραφεία της Αμερικής ίδρυσε το γραφείο του, Sinas Architects και έκτοτε έχει αναλάβει πλήθος έργων με σημαντικές διακρίσεις, βραβεύσεις και δημοσιεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σοτοβίκης Διονύσης, ιδρυτής του γραφείου Workshop Dionisis Sotovikis.O Διονύσης Σοτοβίκης είναι αρχιτέκτονας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Architectural Association (AA) στο Λονδίνο με καθηγητές τους David Racz, David Turnbull and Kisa Kawakami. Ταυτόχρονα ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και την Ισλανδία, όπου και ολοκλήρωσε τη διπλωματική του εργασία , η οποία απέσπασε το 2ο Βραβείο του ΤΕΕ το 1997. Από το 1999 διατηρεί το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα.

Τάκα Ασπασία, ιδρύτρια του γραφείου Taka + Partners.

Η Ασπασία Τάκα είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτη του ΑΠΘ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ πάνω στις “Θεωρίες της Αρχιτεκτονικής”, συνεργαζόμενη παράλληλα σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους αρχιτέκτονες, ενώ το 2006 ίδρυσε το γραφείο TAKA+PARTNERS, ένα πολυβραβευμένο Architectural Design + Practice Studio, με επίκεντρο την ευημερία, τη βιωσιμότητα, τις υψηλές εμπειρίες και την ευτυχία.

Τζάκου Ανθή, μέλος της Dimand.

Η Ανθή Τζάκου είναι απόφοιτη της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βartlett School of Architecture του UCL στο Λονδίνο, ενώ είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing. Η δουλειά της έχει εκτεθεί στο ΕΜΣΤ, στη Biennale της Βενετίας, στο Royal Institute of British Architects, στο Museum of Contemporary Art στο Chicago, στο ΜοΜΑ και το Storefront of Art & Architecture στη Νέα Υόρκη. Διηύθυνε για περισσότερα από 5 χρόνια το τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του αρχιτεκτονικού γραφείου Bennetts Associates με έδρα το Λονδίνο. Σήμερα είναι marketing Director της εταιρείας Dimand.

Τραβασάρος Νικόλας, συνιδρυτής του γραφείου Divercity Architects.

Ο Νικόλας Τραβασάρος είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΕΜΠ, ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή Bartlett του πανεπιστημίου του UCL στο Λονδίνο. Έχει διδάξει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στην Bartlett School of Architecture, στο Univercity College London, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Είναι συνιδρυτής του γραφείου Divercity Architects με έδρα στην Αθήνα και το Λονδίνο και Head of Design του γραφείου του Λονδίνου.

Τσέργας Σωτήρης, συνιδρυτής του γραφείου Block 722 Architects+.

Ο Σωτήρης Τσέργας είναι αρχιτέκτονας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ. Είναι συνιδρυτής των Block722 Architects, με έδρα την Αθήνα και εξειδικεύεται στις κατοικίες, τα ξενοδοχεία. Έχει βραβευτεί στο Interior Design Best Year Awards στην Νέα Υόρκη, για το έργο τους Olea All Suite Hotel. H απλότητα, οι καθαρές γραμμές, τα υλικά υψηλής ποιότητας, η προσοχή στις λεπτομέρειες, η ομαδικότητα και η αγάπη για τη δουλειά, χαρακτηρίζουν το γραφείο. Το έργο του γραφείο έχει παρουσιαστεί τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή τύπο.

Τσιλιάκος Μάριος, μέλος των Foster and Partners.

O Μάριος Τσιλιάκος είναι αρχιτέκτονας, με ειδίκευση στο Computational Design. Είναι απόφοιτος της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Bartlett School of Architecture του Λονδίνου αποκτώντας MSc in Adaptive Architecture and Computation. Το ενδιαφέρον του εντοπίζεται στα αυτό-δημιουργούμενα συστήματα και στις μη-γραμμικές αλγοριθμικές διαδικασίες παραγωγής αρχιτεκτονικής, καθώς και στη συνεργασία της επιστήμης των καινοτόμων υλικών με τον ψηφιακό σχεδιασμό. Έργα του έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς και συνέδρια διεθνώς, όπως το Europrix Multimedia Festival. Εργάζεται ως αρχιτέκτονας, εξωτερικός σύμβουλος σε θέματα περίπλοκων γεωμετριών και ως εισηγητής αλγοριθμικού σχεδιασμού, διατηρώντας παράλληλα το προσωπικό του blog Digital [Sub]stance για ζητήματα που αφορούν το Computational Design. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners ως μέλος του R&D Group.

Τσολάκης Γιώργος, ιδρυτής του γραφείου Tsolakis Architects.

Ο Γιώργος Τσολάκης σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ, ενώ έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα “Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός” του Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος εργάστηκε ως Επικουρικός Βοηθός στον τομέα Αρχιτεκτονικής σύνθεσης του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο αρχιτεκτονικό γραφείο Άρσις του Κώστα Μωραΐτη και έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις διεθνώς. Το έργο του γραφείου του έχει δημοσιευτεί τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή τύπο.

Φωτάκης Αλέξανδρος: Alexandros Fotakis architect.

O Aλλεξανδρος Φωτάκης έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και στο Imperial College του Λονδίνου και αρχιτεκτονική στο ETSA Madrid και EPF Λωζάνης όπου αποφοίτησε από τον καθηγητή Gugger. Εργάστηκε στην Dreier Frenzel Architecture and Communication και από το 2017 είναι ανεξάρτητος αρχιτέκτονας. Διδάσκει στο Studio Gay Menzel στο EPF της Λωζάνης και ιστορία και θεωρία αρχιτεκτονικής στο HEPIA στη Γενεύη.

Χαδιώς Κωνσταντίνος, partner at Chadios Architects.

Ο Κωνσταντίνος Χαδιώς είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΕΜΠ. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο MIT, με εξειδίκευση στον αστικό σχεδιασμό. Στο MIT υπηρέτησε ως Teaching Assistant και ως Senior Editor για την έκδοση PinUp. Ως σχεδιαστής, έχει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα έργων και κλιμάκων. Είναι partner του γραφείου Chadios Architects και Διευθύνων Σύμβουλος της ENATI SA, της κατασκευαστικής εταιρείας που υλοποιεί τα έργα του γραφείου.

Χατζηαγγελίδης Παύλος, ιδρυτής του γραφείου 314 Architecture Studio.

Ο Παύλος Χατζηαγγελίδης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ και Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει επίσης αποκτήσει Master of Arts στο Design. To 2004 ίδρυσε το γραφείο 314 Architecture Studio με βασικό χαρακτηριστικό σχεδιασμού, εκτός από τις οικολογικές, κοινωνικές και προγραμματικές διαστάσεις του έργου, είναι η δημιουργία ενός κελύφους που παροτρύνει τον χρήστη να βιώσει μια αφαίρεση.

Χατζηπαρασκευάς Κυριάκος, μέλος του γραφείου Ηeatherwick studio.

Ο Κυριάκος Χατζηπαρασκευάς είναι απόφοιτος του ΑΠΘ και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα “Advanced Architectural Design” του Πανεπιστημίου Staedelschule στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Από το 2014 εργάζεται στους Heatherwick Studio. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική πρακτική έχει δώσει διαλέξεις και έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε διάφορα πανεπιστήμια, ιδρύματα και εκδηλώσεις.

Επιλογή Reviewers

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέξουν 10 αρχιτέκτονες, από τον κατάλογο των reviewers με σειρά προτίμησης (1-10). Το τελικό πρόγραμμα των συναντήσεων θα διαμορφωθεί βάσει της διαθεσιμότητας των reviewers και την προτίμηση των συμμετεχόντων.

Δήλωση Συμμετοχής

Kάθε ενδιαφερόμενος/-η καλείται να στείλει ένα email στη διεύθυνση archisearchreviews@gmail.com, με θέμα ARCHISEARCH PORTFOLIO REVIEWS, συνοδευόμενο από portfolio και CV και μία λίστα όπου θα δηλώνει τη σειρά προτίμησής του σε 10 reviewers από το συνολικό κατάλογο.

To Portfolio θα πρέπει να σταλεί σε ενεργό, δημόσιο google drive link, είτε issuu link, είτε dropbox link.

Δε θα γίνουν αποδεκτά αρχεία με ημερομηνία λήξης, τύπου WeTransfer.

Οδηγίες κοινοποίησης link

Μπορείτε να στείλετε έναν σύνδεσμο για το αρχείο σας σε άλλους χρήστες, ώστε οποιοσδήποτε στο διαδίκτυο διαθέτει τον σύνδεσμο να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Όταν μοιράζεστε έναν σύνδεσμο για το αρχείο, το όνομά σας θα είναι ορατό ως κάτοχος του αρχείου.

Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στη Λήψη συνδέσμου με δυνατότητα κοινής χρήσης.

Δίπλα στην επιλογή “Οποιοσδήποτε διαθέτει τον σύνδεσμο”, κάντε κλικ στο κάτω βέλος .

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προβολής, σχολιασμού ή επεξεργασίας αρχείων από άλλους χρήστες.

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον σύνδεσμο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε να το μοιραστείτε.

Αναλυτικές οδηγίες εδώ.

Κάθε portfolio θα πρέπει να είναι έως 30 σελίδες (1 σελίδα =1 spread, δε συμπεριλαμβάνεται στις σελίδες εξώφυλλο και περιεχόμενα) που παρουσιάζουν το σύνολο ή μέρος των έργων τους. Είναι προτιμότερο το CV να συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη σελίδα του portfolio, και είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι βασικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων -απαραίτητα είναι η διεύθυνση email, καθώς και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, μαζι με ενημέρωση για την ύπαρξη viber ή whatsapp, προκειμένου να μπορέσουμε να έρθουμε όσο το δυνατόν ευκολότερα σε επικοινωνία.

Επίσης συστήνεται και η αποστολή μίας παραγράφου μεχρι 80 λέξεις, όπου θα εκφράζονται κάποια θέλω, ανησυχίες, σκέψεις όσον αφορά τη συζήτηση με τον/την reviewer | mentor.

Επίσης όσοι και όσες το επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν έξτρα, εώς 5 ερωτήσεις γύρω από τα θέματα που τους απασχολούν για το portfolio και την καριέρα του ώστε τα 30 λεπτά ζωντανής συζήτησης που θα έχει με τον reviewer να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό.

Προθεσμία Δήλωσης συμμετοχής

Γίνονται δεκτές συμμετοχές και portfolios έως και τις 10/01/2023 στις 12.00 το βράδυ.

Κόστος Συμμετοχής

H υποβολή για συμμετοχή στα Portfolio Reviews είναι δωρεάν.

Απορίες

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση: archisearchreviews@gmail.com

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η αποστολή testimonial για τη δράση αλλά και feedback για τους/τις reviewers από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Οι προηγούμενες δράσεις των Archisearch Portfolio Reviews, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του Archisearch.gr και της Design Ambassador, το Archisearch Career Days, για την προβολή του κλάδου και της δυναμικής των νέων αρχιτεκτόνων. Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες τα δύο προηγούμενα χρόνια δέχθηκαν συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με το portfolios τους και την επαγγελματική τους πορεία από περισσότερους από συνολικά 80 έμπειρους αρχιτέκτονες και καθηγητές αρχιτεκτονικής.