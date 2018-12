Αριάνα Γκράντε: Ανέβασε το νέο της τραγούδι στο YouTube και έσπασε ρεκόρ

Το νέο single, που κυκλοφόρησε στις αρχές Νοεμβρίου, βρίσκεται στην κορυφή του αμερικανικού «Billboard Hot 100» επί τρεις εβδομάδες.

Πλέον, η Αριάνα Γκράντε γίνεται η πρώτη γυναίκα που φτάνει στο νούμερο 1 από το «Hello» της Αντέλ το 2015.

Οι φαν της Γκράντε ενθουσιάστηκαν τόσο με το νέο βίντεο κλιπ ώστε κατέρριψαν ακόμη ένα ρεκόρ στέλνοντας περισσότερα από 516.000 μηνύματα στο chat κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας. Έτσι κι αλλιώς, η Αριάνα Γκράντε είναι η «βασίλισσα» (και) του Spotify και μάλιστα, διεθνώς.

Το βίντεο κλιπ του «Thank u, next» είναι ένας φόρος τιμής στα 00′s και δανείζεται σκηνές από ταινίες όπως οι Mean Girls, Legally Blonde, Bring It on και 13 Going on 30, στις οποίες σκηνές βεβαίως πρωταγωνιστεί η Αριάνα Γκράντε.