Αριστεία από Έλληνες διαπρεπείς του εξωτερικού

Δύο Έλληνες επιστήμονες, ο καθηγητής Ενδοκρινολογίας Κωνσταντίνος Στρατάκης, Διεθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδικής Υγείας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης των ΗΠΑ και ο βιολόγος Κωνσταντίνος Δροσάτος, αναπλ. διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογίας Μεταβολισμού, στην Ιατρική Σχολή “Lewis Katz” του πανεπιστημίου Temple, πρωτοστατούν στην δημιουργία του Οργανισμού ARISTEIA-Institute for the Advancement of Recearch & Education in Arts, Sciences and Technology.

Το Ινστιτούτο Προώθησης της Έρευνας και της Εκπαίδευσης στις Τέχνες,τις Επιστήμες και την Τεχνολογία, ως συνισταμένη μιας συλλογικής δυναμικής Ελλήνων Επιστημόνων στο εξωτερικό, επιβεβαιώνει ακόμη το γεγονός ,ότι, η κρισιμότητα της εποχής μας έφερε στο προσκήνιο την τάξη των επιφανών επιστημόνων, γεγονός που συνεπάγεται την αναγνώριση τους, την συσπείρωση, καθώς και την έκφραση αξίων τους.

Με σκοπό την προβολή της έρευνας το Ινστιτούτο ARISTEiA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Virginia των ΗΠΑ,που στοχεύει στην εκπόνηση μελετών και τον σχεδιασμό δράσεων που αφορούν στην Εκπαίδευση και την Έρευνα. Απώτερος στόχος:

Η μελέτη συστημάτων έρευνας και παιδείας για τη διαμόρφωση προτάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους. Αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον καθώς οι βασικές επιστήμες καλούνται να δώσουν άμεσες απαντήσεις σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στη συνέχιση της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους.

Oι ανθρωπιστικές επιστήμες χρειάζεται να βοηθήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο για να τοποθετήσει τον εαυτό του, σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο κοινωνικό περίγυρο.

Πρίν από λίγους μήνες το ARISTEIA κοινοποίησε στην Ελλάδα την πρόταση, για ένα Εθνικό Δίκτυο Αριστείας. Ιδέα που είναι το απαύγασμα συζητήσεων που για χρόνια προκύπτουν ανάμεσα σε Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και αξιόλογους επιστήμονες της χώρας μας, οι οποίοι παράγουν έργο υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, της ανταλλαγής απόψεων συν-διαμορφώθηκε ένα κείμενο, μια πρακτική πρόταση που υπογράφουν 50 κορυφαίοι Έλληνες Επιστήμονες και περιγράφουν τα συγκεκριμένα βήματα για να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης των επιστημόνων στην Ελλάδα, με μόνο κριτήριο την εγκυρότητα του επιστημονικού έργου τους και την αξιοποίηση ταλαντούχων νέων επιστημόνων και φοιτητών εντός Ελλάδας.

«Τα 50 εκατομμύρια ευρώ (0.03% του ΑΕΠ της χώρας) που προτείνουμε σαν χρηματοδότηση, λέει ο Κ.Δροσάτος, μπορεί να ακούγεται μεγάλο αλλά είναι το ετήσιο ποσό που είχε διαθέσει το ελληνικό Δημόσιο εντός της κρίσης για την προώθηση της αριστείας στην έρευνα.

Παραμένει άγνωστο γιατί αυτό το ποσό σταμάτησε να διατίθεται ενώ είχε εξασφαλιστεί εντός της οικονομικής κρίσης της χώρας. Προτείνουμε λοιπόν να διατεθεί παράλληλα με τα υπόλοιπα χρήματα που η χώρα διαθέτει για να αφαιρεθεί απο αυτά, καθώς η παιδεία, και η έρευνα, στην Ελλάδα έχουν ανάγκη υποστήριξης”»

Σε εξέλιξη ένα άλλο σχέδιο του Ινστιτούτου ARISTEIA είναι η μελέτη σε συνεργασία ήδη, με το Deree American College of Greece για την ανάδειξη του ρόλου που είχαν οι Έλληνες γιατροί και βιοεπιστήμονες στην πρόοδο της κλινικής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας τα τελευταία 200 χρόνια.

«Ενώ μελέτες που σχεδιάζουμε να τρέξουμε στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον, συνεχίζει ο Κ. Δροσάτος, είναι να χαρτογραφήσουμε τη δυναμική του επιστημονικού κι εκπαιδευτικού ρόλου της Ελλάδας με δομές που μπορεί να αναπτυχθούν και να είναι βιώσιμες στο σύγχρονο περιβάλλον των γεωπολιτικών κι επιστημονικών ανακατατάξεων- αλλάγές συνόρων και ανάδειξη νέων ηγέτιδων δυνάμεων στο χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης».

Οι δύο Έλληνες διακεκριμένοι επιστήμονες απάντησαν σε κοινές ερωτήσειςγια το κίνητρο του να υπάρχουν στο εξωτερικό, πώς ανταποκρίνται στις απιτήσεις και πως διαχειρίζονται οι ίδιοι τα δεδομένα της εποχής σε μια καθημερινότητα με διεθνές περίβλημα.





