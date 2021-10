Foreign Policy: Η επιθετικότητα του Ερντογάν κάνει ΗΠΑ και Ελλάδα να επεκτείνουν δεσμούς

H συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι μια συμφωνία «με έναν σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, που προσπαθεί να ενισχύσει τη στρατιωτική αποτροπή της απέναντι σε έναν άλλο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ: Την Τουρκία» υπογραμμίζεται σε άρθρο που δημοσιεύεται στο Foreign Policy με τίτλο «Η επιθετικότητα του Ερντογάν κάνει τις ΗΠΑ και την Ελλάδα να επεκτείνουν τους δεσμούς τους».

Στο άρθρο, το οποίο υπογράφουν ο Μπράντλεϊ Μπόουμαν, senior director του Center on Military and Political Power στο Foundation for Defense of Democracies και ο Αϊκάν Ερντεμίρ, senior director του προγράμματος Τουρκίας στο ίδιο ίδρυμα και πρώην βουλευτής στο τουρκικό κοινοβούλιο με το αντιπολιτευόμενο CHP, αναφέρεται πως, με αυτόν τον τρόπο, οι ΗΠΑ δημιουργούν ένα «ανάχωμα» απέναντι στη Ρωσία και την Τουρκία.

Όπως υπογραμμίζεται, για τις ΗΠΑ η συμφωνία επεκτείνει την πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων στις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις, τη στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν επιδιώκει να χρησιμοποιεί την Άγκυρα για να προκαλεί αναταραχή εντός του ΝΑΤΟ. «Οι Έλληνες, από πλευράς τους, ελπίζουν πως η στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ θα βοηθήσει στην αποτροπή απέναντι στην Τουρκία» συμπληρώνεται σχετικά.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, η αμυντική συμφωνία, σε πλαίσιο αντίστοιχο αυτής με την Γαλλία, ενισχύει τη θέση της Αθήνας απέναντι στη αυξανόμενη «διπλωματία των κανονιοφόρων» της κυβέρνησης Ερντογάν και την αναθεωρητική ρητορική. «Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν έχει ως κίνητρο ένα τοξικό μείγμα ισλαμιστικών, υπερεθνικιστικών και αντιδυτικών ιδεολογιών. Ο εναγκαλισμός από τον Ερντογάν υπερεθνικιστικών και φιλορωσικών παρατάξεων στο εσωτερικό για πολιτική επιβίωση στον απόηχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 2016, όπως σημειώνεται, έθεσε την Αθήνα και την Άγκυρα σε τροχιά σύγκρουσης. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, ο Ερντογάν εγκατέλειψε τις «συμβατικές» θέσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής χάριν επεκτατικών τάσεων στο Αιγαίο και αλλού που «αναπτύχθηκαν από έναν αριθμό φιλορώσων αξιωματικών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις», με αποτέλεσμα κυρώσεις από την ΕΕ το 2019 και απειλές περαιτέρω κυρώσεων πέρυσι.