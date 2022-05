ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αργυρό βραβείο για τις ταινίες προβολής ΕΟΤ και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με τα Silver Award διακρίθηκαν οι ταινίες «Greece Does Have a Winter» και «Peloponnese. Greece beyond the obvious», στο International Tourism Film Festival Africa.