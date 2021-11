Ατακάμα: Η έρημος με τα μυστικά της σωτηρίας του είδους

Getty Images via Getty Images

Getty Images via Getty Images Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές του κόσμου, εκατοντάδες λουλούδια της ερήμου φυτρώνουν στην έρημο Ατακάμα.

Από το διάστημα, η έρημος Ατακάμα της Νότιας Αμερικής φαίνεται σαν ένα κομμάτι ξεραμένης γης που εκτείνεται κοντά στο βόρειο άκρο της Χιλής. Αυτό το ξεραμένο και ανεμοδαρμένο τοπίο, όμως, που βράζει κάτω από τον ήλιο, αποτελεί την παλαιότερη και πιο ξηρή έρημο του κόσμου.

Η μέση βροχόπτωση είναι λίγο περισσότερο από 0,10μ. ετησίως, ωστόσο η ζωή που ανθίζει σε αυτήν την περιοχή είναι πλούσια. Μερικά από τα άνθη που βλασταίνουν στην περιορχή είναι τα Lupinus oreophilus, Azorella atacamensis και Solanum chilense.

Για 10 χρόνια, ο Ροντρίγκο Γκουτιρέζ έκανε καθημερινά ταξίδια 1.000 μίλια βόρεια από το εργαστήριό του στο Pontificia Universidad Católica de Chile στην πρωτεύουσα του Σαντιάγο σε 22 ξεχωριστές τοποθεσίες στην έρημο, όπου μετρούσε τη θερμοκρασία και το νερό και συνέλλεγε δείγματα φυτών, χώμα εδάφους και μικρόβια που υπάρχουν και στα δύο. Στη συνέχεια, ο μοριακός βιολόγος συνεργάστηκε με επιστήμονες από όλο το κόσμο καθώς και βοτανολόγους, μικροβιολόγους και οικολόγους για να αποκωδικοποιήσει τα γονίδια των φυτών και να μάθει πώς προσαρμόστηκαν για να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον αρκετά ακραίο για να προκαλέσει τη δική του φυσική αντοχή.

Τη Δευτέρα, ο Γκουτιρέζ και 26 από τους συναδέλφους του δημοσίευσαν σχεδόν 300 γενετικές ανακαλύψεις σε μια δημοσίευση στο διάσημο Proceedings of the National Academy of Sciences. Όσα ανακάλυψαν θα μπορούσαν να περιέχουν τα μυστικά για την αποφυγή ελλείψεων τροφίμων σε έναν όλο και πιο ζεστό, επιρρεπή στην ξηρασία κόσμο, παρέχοντας στους επιστήμονες τα γενετικά εργαλεία για την εκτροφή ανθεκτικών νέων καλλιεργειών.

«Με τον πληθυσμό που έχουμε, πρέπει να παράγουμε τρόφιμα και καλλιέργειες παρά την αυξανόμενη ερημοποίηση», λέει ο Γκουτιρέζ. «Ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό είναι εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιο είδος αντοχής στην ξηρασία στις καλλιέργειες».

Αλλά τα ευρήματα αποτελούν επίσης μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να χαθεί καθώς η παγκόσμια οικονομία περιορίζει την ζήτησή της για ορυκτά καύσιμα και στρέφεται στους ηλιακούς συλλέκτες και τις μπαταρίες από λίθιο και χαλκό, τεράστιες ποσότητες των οποίων εξορύσσονται στην, πλούσια σε ορυκτά, έρημο Ατακάμα.