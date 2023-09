Athens Flying Week: Μέσα στο κόκπιτ του F-35 με πιλότο την Επισμηναγό Wolfe (βίντεο)

Η Επισμηναγός Kristin “BEO” Wolfe φορτώνει με G το F-35 ξεσηκώνοντας χιλιάδες θεατές της Athens Flying Week!!!



Major Kristin “BEO” Wolfe is pulling Gs with the F-35 above thousands of excited AFW fans!!! #athensflyingweek #afw23 #airshow #f35 #avgeek @F35demoteam pic.twitter.com/I9BKvq99Zk