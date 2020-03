Άγιος Πατρίκιος. Ο άγιος των Ιρλανδών που τον γιορτάζουν όλοι

ASSOCIATED PRESS

Aν και εθνική γιορτή των Ιρλανδών, η πρώτη παρέλαση για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου δεν έγινε στην Ιρλανδία, αλλά στις ΗΠΑ, το 1762, από Ιρλανδούς στρατιώτες που υπηρετούσαν στον αγγλικό στρατό, οι οποίοι διέσχισαν τη πόλη της Νέας Υόρκης. Τα επόμενα 35 χρόνια, ο πατριωτισμός μεταξύ των Ιρλανδών μεταναστών στις ΗΠΑ εντάθηκε με αφορμή τη συγκεκριμένη γιορτή. Την ένταση αυτή, η οποία επικρατούσε ανάμεσα στους Ιρλανδούς (καθολικούς στο θρήσκευμα) και στους ντόπιους (γεννημένοι στην Αμερική απόγονοι Άγγλων προτεσταντών μεταναστών) παρουσιάζει με ρεαλιστικό τρόπο η ταινία του 2002 σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης» ( Gangs of New York).

Ο άγιος Πατρίκιος ήταν ένας Κέλτης Βρετανός και χριστιανός ιεραπόστολος, ο οποίος θεωρείται στις ημέρες μας ως ο προστάτης άγιος της Ιρλανδίας (παρ’όλο που η Αγία Μπρίγκιτ του Κίλνταρε και ο Άγιος Κολούμπα είναι επισήμως, επίσης, προστάτες άγιοι της χώρας).

Η καταγωγή του ήταν ρωμαιοβρετανική. Πιθανόν, γεννήθηκε το 390 στη σημερινή βορειοδυτική ακτή της Βρετανίας, σε ένα άγνωστο μέρος ονόματι Bannavem Taburniae. Ήταν γιος ενός δημοτικού συμβούλου και ο παππούς του ήταν ιερέας. To πραγματικό του όνομα ήταν Maewyn Succat. Αργότερα, όμως, πήρε το ρωμαϊκό όνομα Patricius, που σημαίνει ευγενής. Μεγάλωσε μιλώντας λατινικά και δεν έδινε καμία σημασία στις αρχές του χριστιανισμού.

Όταν ήταν περίπου 15 χρονών, απήχθη από Ιρλανδούς πειρατές. Όντας σκλαβωμένος εργάστηκε ως βοσκός για έξι χρόνια. Σαν βοσκός προσευχόταν συχνά και έτσι γνώρισε το Θεό. Λέγεται ότι είδε ένα όνειρο που τον πληροφορούσε πως θα γυρνούσε στη πατρίδα του. Πιο συγκεκριμένα, στο όνειρο του είδε κάποιον να τον πλησιάζει και να του δίνει ένα γράμμα που είχε τίτλο «Η φωνή των Ιρλανδών» (The Voice of the Irish). Μάλιστα καθώς προσπάθησε να το διαβάσει, άκουγε τις φωνές των Ιρλανδών να τον καλούν κοντά τους για να τους σώσει και να τους διδάξει το χριστιανισμό.

Είναι άγνωστο εάν δραπέτευσε ή τον ελευθέρωσαν, πάντως, τελικά, κατάφερε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Εκεί εκπαιδεύτηκε για να γίνει ιερέας και ταξίδεψε σε μοναστήρια στη Γαλατία, όπου έμεινε για κάποιο διάστημα. Ίσως σ’ αυτά τα μοναστήρια συγκαταλέγεται και αυτό του Λερίν στα νότια της Γαλλίας, ένα φημισμένο μοναστήρι που ιδρύθηκε επηρεασμένο από τους μεγάλους Αιγύπτιους μοναχούς, όπως ο άγιος Αντώνιος ο Μέγας.

Περίπου το 435, ο Πατρίκιος επέστρεψε στην Ιρλανδία από την Γαλατία ως επίσκοπος πλέον. Η ιρλανδική παράδοση αναφέρει πως ο λαός τον δέχτηκε ως σωτήρα που ήρθε για να τους λυτρώσει από τον Παγανισμό. Όμως οι Δρυίδες, ιερατική τάξη των Κελτών, ήταν εναντίον του καθώς δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον ερχομό του.