Cinobo: Η νέα ελληνική πλατφόρμα που φέρνει το ανεξάρτητο σινεμά στην οθόνη μας

Μια περιήγηση στο Cinobo, μας φέρνει μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό θεματικών προτάσεων και σε αφιερώματα. Κάθε δυο εβδομάδες θα προστίθεται μια συλλογή και θα παραμένει στην πλατφόρμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι θεματικές συλλογές που υπάρχουν ήδη στο Cinobo είναι οι: « Αφιέρωμα στα 80s », « New Era » με ταινίες που έχουν θέμα τα νέα ξεκινήματα και τις δεύτερες ευκαιρίες, « Los Thrillers » με ισπανόφωνα θρίλερ, « The Artist » με ταινίες βασισμένες στις ζωές μεγάλων προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού και « Βραβεία ΙΡΙΣ Καλύτερης Ταινίας 2010-2019 », ένα αφιέρωμα για το οποίο η ομάδα του Cinobo συνεργάζεται με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Οι υπηρεσίες

To Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε υψηλή ανάλυση (high definition) και με 5.1 surround ήχο, για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ταινίες με ελληνικούς υπότιτλους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα από την ιστοσελίδα, καθώς και μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG). Με μία μηνιαία συνδρομή κόστους 7,99 ευρώ τον μήνα και δωρεάν δοκιμή 14 ημερών, οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες ταινίες, απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσουν και να συνεχίσουν τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (offline viewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.