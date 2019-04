Άγγελος ντυμένος στα λευκά η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ στο πάρτι που έγινε με αφορμή το γάμο της

View this post on Instagram

💥Bum Bum Bum💥 Xtourooooooooo @katherineschwarzenegger bridal shower party 🎉 👑💐⭐️ in hollywood with @prattprattpratt 💍💍 !! #hollywood #celebrity #bridalshower #weeding #katherineschwarzenegger #chrisspratt 👰🏻 @schwarzenegger 👈