BAFTA: «Τσέρνομπιλ» και «The Crown» οι σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες για την βρετανική τηλεόραση και την τέχνη (Craft Awards), σήμερα, Πέμπτη. Η τελετή θα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2020, όμως αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η μίνι σειρά σε παραγωγή των δικτύων Sky και HBO «Τσέρνομπιλ» κέρδισε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων - 14 στο σύνολο. Ο Τζάρεντ Χάρις είναι υποψήφιος στην κατηγορία Α Ανδρικό και ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ στην κατηγορία Β Ανδρικό.

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix «Το Στέμμα» (“The Crown”) έρχεται δεύτερη σε υποψηφιότητες - επτά στο σύνολο. Η σειρά είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερο Δράμα, ενώ οι Τζος Ο’Κόνορ και η Ελενα Μπόναμ Κάρτερ είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Β Ανδρικό και Β Γυναικείο, αντίστοιχα.

Οι σειρές «Fleabag» και «Girl/Haji» έχουν από έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Παρουσιαστής της τελετής απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου (τα τηλεοπτικά βραβεία) και στις 17 Ιουλίου (τα καλλιτεχνικά βραβεία - Craft Awards), θα είναι ο κωμικός/ηθοποιός Ρίτσαρντ Αγιάντ. Οι δυο διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κλειστά στούντιο και οι νικητές θα βγάλουν ευχαριστήρια ομιλία, διαδικτυακά.

Καλύτερη Κωμική Εκπομπή

The Graham Norton Show

The Last Leg

The Ranganation

Taskmaster

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Crown

The End of The F***ng World

Gentleman Jack

Girl/Haji

Καλύτερος Παρουσιαστής

Φράνκι Μπόιλ

Γκράχαμ Νόρτον

Λι Μακ

Μο Γκίλιγκαν

Καλύτερη Εκπομπή (Ταλέντου)

The Greatest Dancer

The Rap Game UK

Strictly Come Dancing

The Voice UK

Α Γυναικείο σε Κωμική Σειρά

Γκμπεμισόλα Ικουμελο - Famalan

Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ - Fleabag

Σάρα Κένταλ - Frayed

Σίαν Κλίφορντ - Fleabag

Α Ανδρικό σε Δραματική Σειρά

Γκουζ Καν - Man Like Mobeen

Τζέιμι Δημητρίου - Stath Lets Flats

Νκούτι Γκάτγουα - Sex Education

Γιούσεφ Κερκούρ - Home

Καλύτερη Διεθνής Σειρά

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us

Α Ανδρικό σε Δραματική Σειρά

Κάλουμ Τέρνερ - The Capture

Τζάρεντ Χάρις - Τσέρνομπιλ

Στίβεν Γκράχαμ - The Virtues

Τακεχίρο Χίρα - Girl/Haji

Β Ανδρικό σε Δραματική Σειρά

Ελεν Μπεχαν - The Virtues Warp Films

Ελενα Μπόναμ Κάρτερ - The Crown

Τζάσμιν Τζομπσον - Top Boy

Ναόμι Ακι - The End of the F**ng World

Α Γυναικείο σε Δραματική Σειρά

Γκλέντα Τζάκσον - Elizabeth is Missing

Τζόντι Κόμερ - Killing Eve

Σαμάνθα Μόρτον - I Am Kirsty

Σουράν Τζόουνς - Gentleman Jack

Μίνι Σειρά

A Confession

Τσέρνομπιλ

The Victim

The Virtues

Πηγή: Variety