BAFTA: «Τζόκερ», «Ο Ιρλανδός» και «Κάποτε στο...Χόλιγουντ» σαρώνουν στις υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

1917 - Σαμ Μέντες

Ο Ιρλανδός - Μάρτιν Σκορσέζε

Τζόκερ - Τοντ Φίλιπς

Κάποτε στο...Χόλιγουντ - Κουέντιν Ταραντίνο

Παράσιτα - Μπονγκ Τζουν-χο

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

1917 - Σαμ Μέντες

Bait - Μαρκ Τζενκιν

For Sama - Γουάαντ Αλ-Κατεάμπ, Εντουαρτ Βατς

Rocketman - Ντέξτερ Φλέτσερ

Sorry We Missed You - Κεν Λόους

Οι Δυο Πάπες - Φερνάντο Μεϊρέλες

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

For Sama (Σκηνοθεσία: Γουάαντ Αλ-Κατεάμπ, Εντουαρτ Βατς. Σκηνοθεσία/Παραγωγή: Γουάαντ Αλ-Κατεάμπ)

Bait (Σκηνοθεσία: Μαρκ Τζενκιν, Παραγωγή: Λιν Γουέιτ, Κέιτ Μπάιερς)

Maiden (Σκηνοθεσία: Αλεξ Χολμς)

Only You (Σκηνοθεσία, Σενάριο: Χάρι Γούτλιφ)

Retablo (Σκηνοθεσία/Σενάριο: Αλβάρο Ντελγκάδο)

Ξενόγλωσση Ταινία

For Sama - Γουάαντ Αλ-Κατεάμπ, Εντουαρτ Βατς

Πόνος και Δόξα - Πέδρο Αλμοδόβαρ

Παράσιτα - Μπονγκ Τζουν-χο

The Farewell - Λούλου Γουάνγκ

Πορτρέτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται - Σελίν Σιαμά

Σκηνοθεσία

Μάρτιν Σκορσέζε - Ο Ιρλανδός

Σαμ Μέντες - 1917

Τοντ Φίλιπς - Τζόκερ

Κουέντιν Ταραντίνο - Κάποτε στο... Χόλιγουντ

Μπονγκ Τζουν-χο - Παράσιτα

Κινούμενα Σχέδια

Ψυχρά κι Ανάποδα 2

Klaus

Toy Story 4

Σον, το πρόβατο- ταινία: Φαρμαγεδών

Ντοκιμαντέρ

Apollo 11

Μαραντόνα

For Sama

The Great Hak

American Factory

Πρωτότυπο Σενάριο

Booksmart - Σουζάνα Φόγκελ, Εμιλι Χάλπερν, Σάρα Χάσκινς, Κέιτι Σίλμπερμαν

Ιστορία Γάμου - Νόα Μπόμπακ

Κάποτε...στο Χόλιγουντ - Κουέντιν Ταραντίνο

Παράσιτα - Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο

Στα Μαχαίρια - Ράιαν Τζόνσον

Διασκευασμένο Σενάριο

Τζόκερ - Τοντ Φίλιπς

Ο Ιρλανδός - Στίβεν Ζέιλιαν

Τζότζο Ράμπιτ - Τάικα Γουατίτι

Μικρές Κυρίες - Γκρέτα Γκέργουικ

Οι Δυο Πάπες - Αντονι Μακκάρτεν

Α′ Ανδρικός

Χοακίν Φίνιξ - Τζόκερ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο - Κάποτε στο... Χόλιγουντ

Ανταμ Ντράιβερ - Ιστορία Γάμου

Τάρον Εγκερτον - Rocketman

Τζόναθαν Πράις - Οι Δύο Πάπες