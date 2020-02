Ο Γιάνης Βαρουφάκης θέλει να γίνει Τζούλιαν Ασάνζ(;)

ALBERTO PIZZOLI via Getty Images Ο Γιάνης Βαρουφάκης στο Φεστιβάλ Βενετίας για την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας «Ενήλικες στο Δωμάτιο». (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)