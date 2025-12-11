Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την εκλογή του Βρυξέλλες - Πηγή European Council

Ανταπόκριση Βρυξέλλες

«Πριν από δέκα χρόνια, η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες ήταν αν η Ελλάδα θα έφευγε από την Ευρωζώνη. Κι όμως η Ελλάδα άντεξε», δήλωσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την εκλογή του επισημαίνοντας ότι αυτό δεν ήταν εθνική επιτυχία αλλά συλλογική ευρωπαϊκή.

Περιέγραψε την αντοχή αυτή ως αποτέλεσμα της δύναμης και της επιμονής των πολιτών, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης «στις πιο δύσκολες ώρες», της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των τελευταίων ετών «ένα τεκμήριο», όπως είπε, «της μεταρρυθμιστικής διάθεσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις» αλλά και μιας νέας γενιάς που «μετουσίωσε το μάθημα του κινδύνου και της ευκαιρίας».

Advertisement

Advertisement

Τόνισε δε ότι το μάθημα αυτό «δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό», υπογραμμίζοντας πως η εμπειρία της Ελλάδας αποτελεί πλέον μέρος του συλλογικού αφηγήματος της Ένωσης.

Από αυτό το σημείο ο Πιερρακάκης πέρασε στη διατύπωση των δύο «μαθημάτων» που, όπως ανέφερε, έγιναν ιδιαίτερα καθαρά για τον ίδιο κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μέσα από την έως τώρα συμμετοχή του στην Ευρωομάδα.

Μάθημα πρώτο

Το πρώτο αφορά τη σταδιακή υποχώρηση των διαχωρισμών που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι διακρίσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, Ανατολή και Δύση, οι ταμπέλες των “φειδωλών’’ και των “σπάταλων’’, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη–μέλη είναι κοινές: η ανάγκη για ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η τεχνολογική αναβάθμιση και ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και τα μακροοικονομικά ανισοζύγια που αφορούν ολόκληρη την Ευρωζώνη.

«Αφού τα προβλήματα είναι κοινά, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι κοινές επίσης», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας και συλλογικής δράσης.

Μάθημα Δεύτερο

Το δεύτερο «μάθημα» που ανέδειξε ο Πιερρακάκης αφορά την απόσταση που συχνά χωρίζει την πολιτική σύλληψη από την πρακτική υλοποίηση.

Advertisement

«Οι πολιτικές είναι εκεί ξέρουμε τι πρέπει να γίνει», είπε, κάνοντας αναφορά στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αυτό που χρειάζεται είναι η στρατηγική μας να γίνει συνώνυμο της υλοποίησης.» Στο πνεύμα αυτό, έθεσε ως προτεραιότητα μια νέα ευρωπαϊκή κουλτούρα συνεργασίας, συντονισμού και ταχύτητας, με έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τον ψηφιακό ευρώ και την ενδυνάμωση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης με τρόπο που να προάγει παράλληλα την ανάπτυξη.

Ο κ. Πιερρακάκης ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας ότι θα υπηρετήσει τον θεσμό «με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα», δεσμευόμενος να εργαστεί για χειροπιαστά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θα καταστήσουν την Ευρώπη «ισχυρή, σίγουρη για τον εαυτό της και έτοιμη για το μέλλον».

Στο τέλος της ομιλίας του, ευχαρίστησε τους ομολόγους του «για την εμπιστοσύνη και το πνεύμα συνεργασίας» που επέδειξαν κατά τη διαδικασία, αποτίοντας φόρο τιμής τόσο στον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό συντονιστή της ομάδας», όσο και στον Βέλγο ομόλογό του και πολιτικό του «αντίπαλο» Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ για τη «συλλογική και εποικοδομητική στάση» του.

Advertisement

Υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να διατηρήσει την Ευρωομάδα ως όργανο ενότητας και κοινού σκοπού, με επίκεντρο το κοινό νόμισμα, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

Advertisement