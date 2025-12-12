O Γιάνης Βαρουφάκης συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup με ανάρτησή του στο Χ.



Ωστόσο, ο γραμματέας του ΜέΡα25 και πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε μύδρους κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας με την οποία ο ίδιος είχε συγκρουστεί κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη:



«Συγχαρητήρια στον κ. Πιερρακάκη. Μετά τον Πορτογάλο Centeno & τον Ιρλανδό Donohoe, συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS. Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους».

Συγχαρητήρια στον κ. Πιερρακάκη. Μετά τον Πορτογάλο Centeno & τον Ιρλανδό Donohoe, συμπληρώνει την Τριάδα της Υποταγής των PIGS. Έτσι κάνουν οι αυτοκρατορίες: δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους. Ο δικός μας τίτλος τιμής είναι το μίσος τους. pic.twitter.com/Wh6ngXIHsi — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) December 12, 2025