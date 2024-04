BBC: Πάνω από 50.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες του πολέμου στην Ουκρανία

via Associated Press

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις φαίνονται να υπέστησαν μια απότομη αύξηση απωλειών τον Ιανουάριο του 2023, καθώς άρχιζαν μια μεγάλη επίθεση στο Ντονέτσκ. Καθώς πολεμούσαν για το Βουλεντάρ, χρησιμοποιούσαν «αναποτελεσματικές μετωπικές επιθέσεις ανθρώπινων κυμάτων», σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Άλλη μια έξαρση σημειώθηκε την άνοιξη του 2023, κατά τη μάχη για το Μπαχμούτ, όταν η μισθοφορική Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν συνέβαλε στην κατάληψη της πόλης. Ο Πριγκόζιν υπολόγιζε της απώλειες της Wagner στις 22.000. Μεγάλη αύξηση επίσης σημειώθηκε και κατά την κατάληψη της Αβντίβκα το περασμένο φθινόπωρο.