«Beautiful Boy»: Ο Timothee Chalamet «παλεύει» με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, στο πρώτο trailer της ταινίας

Ο Timothee Chalamet επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμη μια ερμηνεία που-όπως φαίνεται-θα απασχολήσει πολύ την Ακαδημία κινηματογράφου.

Το πρώτο trailer του οικογενειακού δράματος «Beautiful Boy», με πρωταγωνιστές τους Steve Carell και Chalamet, κυκλοφόρησε και υπόσχεται συγκινητικές στιγμές στις αίθουσες.

Το στούντιο της Amazon κυκλοφόρησε το πρώτο ολιγόλεπτο κλιπ που δείχνει τον Chalamet στο ρόλο του Nic Sheff, ενός νεαρού άνδρα που «παλεύει» με τον εθισμό του στα ναρκωτικά και τον Carell ως τον πατέρα του, David Sheff.

«Νομίζεις ότι τα έχεις όλα υπό έλεγχο», ακούγεται να λέει ο Carell στον Chalamet. «Δεν είσαι αυτός Nic, δεν είσαι εσύ αυτός».

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Felix Van Groeningen, ενώ για τη δημιουργία του σεναρίου, συνεργάστηκε με τον Luke Davies. Η εταιρεία παραγωγής είναι η Plan B του Brad Pitt.

Το καστ συμπληρώνουν οι Amy Ryan και Maura Tierney. Το σενάριο είναι βασισμένο στα μυθιστορήματα του David Sheff, «Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction» καθώς και του Nic Sheff, «Tweak: Growing Up on Methamphetamines» που περιγράφει την τοξικομανία του ίδιου του συγγραφέα και τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά του.

Η Amazon προγραμματίζει την πρεμιέρα της ταινίας τον Οκτώβριο. Ο Chalamet ήταν υποψήφιος για Όσκαρ φέτος στην κατηγορία Α′ ανδρικού για το ρόλο του Elio στην ταινία «Call Me by Your Name», ενώ ο Carell τρια χρόνια πριν για την ερμηνεία του στην ταινία, «Foxcatcher».