«Béeso Dah Yiníłjaa’»: Θρυλικό γουέστερν με τον Κλιντ Ιστγουντ προβάλλεται στη γλώσσα Νάβαχο

Silver Screen Collection via Getty Images

Για κάποιο δύσκολο να αποσαφηνιστεί λόγο, οι μεγαλύτεροι εν ζωή Νάβαχο λατρεύουν τα έργα γουέστερν.

Ισως επειδή πολλοί από αυτούς είχαν δει τις ταινίες σε καταυλισμούς πριν από δεκαετίες. ‘Η γιατί μαζευόνταν γύρω από μια τηλεόραση για να παρακολουθήσουν πιστολάδες να μονομαχούν σε τοπία οικεία σ’ αυτούς.

Οπως και να χει, οι πρεσβύτεροι των Νάβαχο ζητούν από το 2013 από τον Μανουελίτο ”Μάνι” Γουίλερ να μεταγλωττίσει ένα γουέστερν στη γλώσσα Νάβαχο, όταν και «O Πόλεμος των Αστρων - Επεισόδιο IV: Μια νέα ελπίδα» μεταφράστηκε στα Νάβαχο και προβλήθηκε.

Και κάπως έτσι προέκυψε το “Béeso Dah Yiníłjaa” γνωστό και ως ”Για μια χούφτα δολάρια” (“A Fistful of Dollars”), το εμβληματικό γουέστερν με πρωταγωνιστή τον Κλιντ Ιστγουντ που υποδύεται έναν Αγνωστο Πιστολά (“The Man With No Name”) - που φτάνει σε ένα μεξικανικό χωριό και μπλέκει σε μια διαμάχη εξουσίας μεταξύ τοπικών οικογενειών. Το σπαγκέτι γουέστερν του 1964 αποτελεί την πρώτη ταινία της τριλογίας του Σέρτζιο Λεόνε γνωστής και ως η «Τριλογία του Δολαρίου», με τη δεύτερη να είναι η Μονομαχία στο Ελ Πάσο (1965) και τρίτη να είναι Ο Καλός, Ο Κακός και ο Άσχημος (1966).

″Συνήθως στα γουέστερν, υπάρχουν ανακριβείς, αν όχι προσβλητικές απεικονίσεις των ιθαγενών της Αμερικής, οπότε αυτή η ταινία που δεν έχει ιθαγενείς είναι τελεία”, είπε ο Γουίλερ. ”Δεν έχω να ανησυχώ για κάτι.”

Η πρεμιέρα θα γίνει στις στις 16 Νοεμβρίου σε κινηματογραφική αίθουσα στην πόλη Window Rock της Αριζόνα. Ολο το καστ των ηθοποιών που ”δανείζουν” τις φωνές τους είναι Νάβαχο. Μάλιστα θα είναι η πρώτη προβολή ταινίας από τότε που ο χώρος έκλεισε τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Περιορισμένες θέσεις είναι διαθέσιμες σε μέλη του κοινού που έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 και συναινούν σε rapid test επί τόπου.

Θα προβληθεί ξανά δωρεάν αργότερα αυτόν τον μήνα σε άλλα μέρη του Έθνους Ναβάχο, το οποίο επεκτείνεται στην Αριζόνα, το Νέο Μεξικό και τη Γιούτα. Η Νάβαχο μιλιέται πρωτίστως στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στον πολιτικό τομέα του Έθνους Ναβάχο. Είναι μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες γλώσσες των ιθαγενών Αμερικάνων και είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη βόρεια των συνόρων του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σχεδόν 170.000 Αμερικανούς να τη μιλάνε.