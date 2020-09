«Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία»: Λίγο πριν το sold out η παράσταση της Κατερίνας Βρανά στον Κήπο του Μεγάρου

Το 2020 η Κατερίνα Βρανά κλείνει δέκα χρόνια στην κωμωδία. Το 2009 ξεκίνησε, όμως έχασε έναν χρόνο -το 2017- που ήταν σε κώμα, λίγο ανάπηρη και σχεδόν πέθανε. Οπότε, τώρα που έχει κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο, αυτόν του #sobrave, το πιο αστείο κορίτσι του πλανήτη το γιορτάζει με μια μεγάλη αναδρομή.

Με τις χρυσές επιτυχίες της, τα μεγάλα της σουξέ, τα best of από τις τρεις παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», «About Sex» και «Staying Alive-Σχεδόν πέθανα», η Κατερίνα Βρανά εμφανίζεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στον Κήπο του Μεγάρου (η παράσταση είναι σχεδόν sold out).

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει…

… Τις εμπειρίες επιβίωσης μιας Ελληνίδας που έχει ζήσει στην Αγγλία σχεδόν δύο δεκαετίες.

… Μια καινούρια ματιά στο σεξ και στην παραπλανητική χρήση του ιντερνετικού πορνό ως του απόλυτου εκπαιδευτικού εργαλείου. Γιατί, καλή η γνώση, αλλά τίποτα δεν είναι σαν την πρακτική.

… Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what.

Οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση των θεατών

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους χώρους των εκδηλώσεων. Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση 1 ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η προσέλευση, παραμονή και η αποχώρηση από τον χώρο των εκδηλώσεων γίνεται με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Για τους όρους αγοράς και χρήσης εισιτηρίων, πληροφορίες στο παρακάτω link:

http://www.megaron.gr/default.asp?pid=454&la=1

Κατερίνα Βρανά

Κήπος Μεγάρου Μουσικής

Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30

Τιμή εισιτηρίου

12 ευρώ (γενική είσοδος)

Eισιτήρια

210 72 82 333

megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα Public.