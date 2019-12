Το «All I Want For Christmas Is You» για πρώτη φορά στην κορυφή του Billboard

Amy Sussman via Getty Images

Εικοσιπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ κατέκτησε τη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για πρώτη φορά, λαμβάνοντας την πρώτη θέση στο αμερικανικό τσαρτ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει πλέον 19 τραγούδια που έχουν βρεθεί στην κορυφή, συμπεριλαμβανομένων των «Vision of Love», «Emotion» και «We Belong Together». Οι διακρίσεις την καθιστούν ως την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες Νο.1 επιτυχίες στην ιστορία των μουσικών κατατάξεων.

Η Κάρεϊ απέχει μόνο ακόμα μια επιτυχία για να ξεπεράσει τους Beatles, οι οποίοι κρατούν το παγκόσμιο ρεκόρ όλων των εποχών, έχοντας 20 τραγούδια στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. «Τα καταφέραμε», έγραψε η τραγουδίστρια τη Δευτέρα στο Τουίτερ, προσθέτοντας μια σειρά από emojis για τους ακόλουθούς της.