Χριστουγεννιάτικες διακοπές εκατομμυρίων δολαρίων για την Μαράια Κάρεϊ

Denise Truscello via Getty Images Η Μαράια Κάρεϊ και τα δίδυμα παιδιά της παραλαμβάνουν ένα από τα βραβεία Γκίνες που κατέκτησε το περίφημο τραγούδι «All I want for Christmas is you».

Μπορεί να μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια στο Λονγκ ΄Αιλαντ και να εξοστρακίστηκε από την οικογένειά της διότι παντρεύτηκε έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα, σήμερα, όμως, η Μαράια Κάρεϊ μπορεί να καμαρώνει ότι προσφέρει στα παιδιά της μια απολύτως διαφορετική χριστουγεννιάτικη πραγματικότητα. Για την ακρίβεια, στην εντελώς αντίπερα όχθη...

Όταν η τραγουδίστρια του «All I want for Christmas is you» - που, σημειωτέον, έκανε τρία ρεκόρ Γκίνες- ήταν τριών ετών, οι γονείς της χώρισαν κι εκείνη με τον αδερφό της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους (μια πρώην τραγουδίστρια όπερας), ενώ η αδερφή της ζούσε με τον πατέρα τους.

«Η μητέρα μου δεν είχε πολλά χρήματα», λέει. «Προσπαθούσε να δώσει στις ημέρες αυτές γιορτινό πνεύμα, ακόμα κι αν τύλιγε φρούτα με ασημόχαρτο...»

Κάπως έτσι η Μαράια έδωσε έναν όρκο στον εαυτό της «στη ζωή μου να κάνω κάθε Χριστούγεννα καταπληκτικά. Θα ήθελα να τα κάνω μαγικά για τα παιδιά μου...», λέει.

Φέτος, λοιπόν, η Μαράια Κάρεϊ θα κάνει Χριστούγεννα στο ΄Ασπεν του Κολοράντο. Θα τη συνοδεύσει ο πρώην συζυγός της, ηθοποιός και ράπερ, Νικ Κάνον, τα 8 ετών δίδυμα παιδιά τους Μορόκαν και Μονρό, συγγενείς και φίλοι. Θα μείνει σε μια έπαυλη με 5 υπνοδωμάτια την οποία συνήθως ενοικιάζει και θα πετάξει εκεί με το ιδιωτικό της τζετ στις 23 Δεκεμβρίου. Κι ως συνήθως, θα κάνει την είσοδό της με μεγαλοπρέπεια.

Κατά την περίοδο των εορτών, θα ξοδέψει 22 εκατομμύρια δολάρια, ενώ θα διαθέσει χιλιάδες δολάρια για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της έπαυλης. Εκτός από τα υπόλοιπα δέντρα που θα στολιστούν στην έπαυλη, το κύριο δέντρο θα διακοσμηθεί από επαγγελματίες με έμφαση στο χρυσό. Και για να πάρει κανείς μια ιδέα, πέρυσι 20.000 λαμπιόνια φώτισαν τη συγκεκριμένη έπαυλη.

ΠΗΓΗ: Daily Mail