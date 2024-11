Birmingham Six: Η μεγαλύτερη ανεξιχνίαστη μαζική δολοφονία της Βρετανίας επανεξετάζεται 50 χρόνια μετά

via Associated Press

Μια νύχτα πριν από 50 χρόνια, στις 21 Νοεμβρίου 1974, πέντε άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο από τον σταθμό New Street of Birmingham που κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Lancashire του Heysham για να πάρουν ένα φέρι για το Belfast. Θα πήγαιναν στην κηδεία ενός βομβιστή του IRA που είχε ανατιναχθεί στο Coventry την προηγούμενη εβδομάδα.

Το τρένο έφυγε λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, μια βόμβα εξερράγη σε μια παμπ στο κέντρο της πόλης του Birmingham που ονομάζεται The Mulberry Bush. Ακολούθησε μια δεύτερη έκρηξη στο The Tavern in the Town, μια άλλη παμπ εκεί κοντά. Είκοσι ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν και 220 τραυματίστηκαν.