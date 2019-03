«Blank Out»: Μία 3-D όπερα στο Μέγαρο Μουσικής

Η παράσταση αποτελεί παραγγελία και συμπαραγωγή της Εθνικής Όπερας της Ολλανδίας, του Φεστιβάλ της Λουκέρνης και του Θεάτρου της Όπερας της Ρώμης.

Ο περιζήτητος Ολλανδός

Περιζήτητος συνθέτης, κινηματογραφιστής και θεατρικός σκηνοθέτης, ο φαν ντερ Άα έχει τιμηθεί με τα βραβεία Johannes Vermeer (2015) και Grawemeyer (2013). Τα ευφάνταστα μουσικοθεατρικά του έργα Sunken Garden (2011-12), The Book of Disquiet (2008), After Life (2005/06) και One (2002) έχουν ενθουσιάσει διεθνώς κοινό και κριτικούς. Βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι ότι τα σκηνικά, τα κινηματογραφικά και τα μουσικά στοιχεία συνυφαίνονται και διαστρωματώνονται σε διαφανή επίπεδα δημιουργώντας έργα που παραπέμπουν εν μέρει σε ντοκιμαντέρ και εν μέρει σε φιλοσοφικό δοκίμιο.

Ο Μισέλ φαν ντερ Άα έχει συνθέσει επίσης τον διαδραστικό ψηφιακό κύκλο τραγουδιών The Book of Sand που κυκλοφόρησε ως ιστοσελίδα και εφαρμογή για Smartphone (2015), ενώ η αγγλική εκδοχή του μουσικοθεατρικού έργου του The Book of Disquiet έχει ανέβει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει παρουσιαστεί από τη London Sinfonietta στη Βρετανία.

Έχει γράψει επίσης κοντσέρτα και μουσική δωματίου για μικρό σύνολο, σολίστ και soundtrack. Συνεργάστηκε με την Sol Gabetta στο cross-media κοντσέρτο για τσέλο Up-close (2010), ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρότζεκτ που παρουσιάστηκε σε Βερολίνο, Λονδίνο, Βρυξέλλες και Αμβούργο αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Έχει στενούς δεσμούς με το Φεστιβάλ της Ολλανδίας και με τη Βασιλική Ορχήστρα Κονσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ. Η μακροπρόθεσμη συνεργασία του ως House Composer με το διάσημο σύνολο οδήγησε στη δημιουργία νέων σημαντικών έργων που παρουσιάστηκαν από την Ορχήστρα σε πρώτη εκτέλεση.

Eίναι τακτικός προσκεκλημένος φημισμένων φεστιβάλ και συμφωνικών κέντρων (Μπάρμπικαν, Όπερα της Λυόν, Φεστιβάλ του Βερολίνου, Μπιενάλε της Βενετίας κ.ά.), ενώ συνθέσεις του έχουν ερμηνεύσει σύνολα διεθνούς κύρους (ASKO|Σαίνμπεργκ, Μπαρόκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ, Συμφωνική της Μελβούρνης, Ensemble Modern, Ορχήστρα Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, Φιλαρμόνια κ.ά.).

To 2010 ίδρυσε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία multimedia (Disquiet Media) για την προώθηση της δουλειάς του. To 2017 ήταν συνθέτης (Composer-in-residence) στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης, όπου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελβετία τα έργα του The Book of Disquiet, Up-close, Hysterisis και Blank Out.

Blank Out

Συνολική διάρκεια: 70 λεπτά περίπου (χωρίς διάλειμμα)

Παγκόσμια πρεμιέρα: 20 Μαρτίου 2016, Opera Forward Festival της Εθνικής Όπερας της Ολλανδίας

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-σύλληψη | Michel van der Aa

Δραματουργία | Sophie Motley

Φωτισμοί | Floriaan Ganzevoort

Υπεύθυνος παραγωγής | Frank van der Weij

Σύμβουλος κινησιολογίας | Thom Stuart

Διευθυντής φωτογραφίας | Joost Rietdijk

Παραγωγοί ταινίας | Melvin Kant, William Griffioen

Διανομή

Γυναίκα | Katherine Manley (επί σκηνής)

Άνδρας | Roderick Williams (στην ταινία)

Nederlands Kamerkoor (στην ταινία)

Klaas Stok | μουσική διεύθυνση

Τιμές εισιτηρίων

8 ευρώ (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 11 ευρώ, 17 ευρώ, 24 ευρώ, 29 ευρώ, 34 ευρώ, 40 ευρώ (Διακεκριμένη Ζώνη).

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public.