Blockbuster το φετινό Φεστιβάλ Καννών: Θα είναι όλοι εκεί

Όπως και ο Μάρτιν Σκορσέζε με το «Killers of the Flower Moon» (εκτός Διαγωνιστικού) με τους Λεονάρντο ντι Κάπριο και Ρόμπερτ ντε Νίρο -το έπος του 200 εκατομμυρίων δολαρίων για το Apple TV+-, και ο Χάρισον Φορντ με το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (εκτός Διαγωνιστικού) του Τζέιμς Μάνγκολντ, στην τελευταία εμφάνιση του στον ρόλο του διασημότερου αρχαιολόγου στην ιστορία του σινεμά -οι Κάννες θα τιμήσουν τον «Indy» με αφιέρωμα στον αειθαλή πρωταγωνιστή.