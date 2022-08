Bloomberg: Οι καλύτερες και χειρότερες αεροπορικές εταιρείες του καλοκαιριού

Michaela Rehle via Reuters

Michaela Rehle via Reuters

Η Air New Zealand Ltd., η Qantas με έδρα το Σύδνεϋ και η Deutsche Lufthansa AG, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, ολοκληρώνουν την πεντάδα των χειρότερων αεροπορικών εταιρειών με τη Singapore Airlines Ltd. να ανακηρύσσεται ως η καλύτερη εταιρεία καθώς ακύρωσε μόλις το 0,1% των προγραμματισμένων της πτήσεων.