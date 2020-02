Brit Awards: Οι νικητές και οι εκπλήξεις - Από την Μπίλι Άιλις στον Ροντ Στιούαρτ

Τα Brit Awards απονεμήθηκαν στην O2 Arena του Λονδίνου την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Λιούις Καπάλντι, ο οποίος απέσπασε δύο βραβεία, εκ τον οποίων το ένα το Brit Καλύτερου Nέου Καλλιτέχνη.

Ο Καπάλντι μαζί με τον ράπερ Dave, είχαν από τέσσερις υποψηφιότητες.

Και μπορεί o Dave να κέρδισε μόνο ένα, αλλά τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς, το οποίο και μοιράστηκε με τους Psychodrama.

Όσο για τα υπόλοιπα βραβεία αυτά πήγαν στην Μπίλι Άιλις - Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνις και στην Mabel - Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνις. Ήταν και οι μοναδικές γυναίκες που κέρδισαν βραβεία.

Τα υπόλοιπα βραβεία έχουν ως εξής:

Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης

Stormzy

Καλύτερο Συγκρότημα

Foals

Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφισμένο από την Ακαδημία)

Λιούις Καπάλντι – «Someone You Loved»

Διεθνής Άντρας Καλλιτέχνης

Tyler, the Creator

Ανερχόμενο Αστέρι

Celeste

Αυτή ήταν η 40ή επέτειος των Brit Awards και όπως ήταν φυσικό υπήρξαν ιδιαίτερα λαμπερές παρουσίες στην σκηνή. Άλλωστε αποτελεί διαχρονικά ιδιαίτερη τιμή για ένα καλλιτέχνη να είναι προσκεκλημένος στα Βρετανικά βραβεία μουσικής, που είναι τα αντίστοιχα των Grammy.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που τραγούδησαν ήταν οι Μπίλι Αϊλις, Dave, Madel, Lizzo και ο αειθαλής σταρ της βρετανικής μουσικής σκηνής, Ροντ Στιούαρτ.

Η βραδιά με μια γρήγορη ματιά

- Ροντ Στιούαρντ - I Don’t Wanna Talk About It / Stay With Me

Έκλεισε την βραδιά τραγουδώντας μαζί με τους Faces και αποθεώθηκε από το κοινό.