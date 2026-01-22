Νεότερα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύουν την άποψη ότι η βιταμίνη D, γνωστή κυρίως για τη συμβολή της στην υγεία των οστών, μπορεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων που οδηγούν σε νοσηλεία.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο telegraph.co.uk, στη μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Σάρεϊ, Οξφόρδης και Ρέντινγκ ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 36.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαπίστωσαν ότι τα άτομα με σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D είχαν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες νοσηλείας.



Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν επίπεδα βιταμίνης D κάτω από 15 nmol/L στο αίμα παρουσίαζαν 33% μεγαλύτερο κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικής λοίμωξης, σε σύγκριση με άτομα που είχαν βέλτιστα επίπεδα άνω των 75 nmol/L.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι:

Επιπλέον, η ανάλυση ανέδειξε ότι για κάθε αύξηση της βιταμίνης D κατά 10 nmol/L, ο ρυθμός νοσηλειών λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού μειωνόταν περίπου κατά 4 %, κάτι που υποδηλώνει μια σταδιακή σχέση μεταξύ επιπέδων βιταμίνης D και σοβαρότητας λοιμώξεων.

Στις λοιμώξεις που καταγράφηκαν περιλαμβάνονταν γρίπη, πνευμονία και βρογχίτιδα, τόσο ιογενείς όσο και βακτηριακές. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης συσχετίσει την έλλειψη βιταμίνης D με βαριά νόσηση από Covid-19.

Γιατί η βιταμίνη D είναι τόσο σημαντική

Η βιταμίνη D είναι γνωστή για τον ρόλο της στη ρύθμιση του ασβεστίου και του φωσφόρου, συμβάλλοντας στην υγεία των οστών και των μυών. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι διαθέτει και αντιβακτηριακές και αντιϊκές ιδιότητες, οι οποίες ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η βιταμίνη D είναι το μοναδικό συμπλήρωμα που συνιστά το NHS για ολόκληρο τον πληθυσμό κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία – απαραίτητη για τη φυσική της σύνθεση είναι περιορισμένη.



Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης σε:

άτομα με περιορισμένη έκθεση στον ήλιο,

όσους δεν λαμβάνουν συμπλήρωμα,

και σε ορισμένες εθνοτικές ομάδες, που παρουσιάζουν συχνότερα ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η επίσημη σύσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η καθημερινή λήψη 10 μικρογραμμαρίων (μg) βιταμίνης D κατά τους μήνες με μειωμένη ηλιοφάνεια. Η βιταμίνη D βρίσκεται επίσης σε τρόφιμα όπως:

λιπαρά ψάρια,

κόκκινο κρέας,

κρόκος αυγού,

και εμπλουτισμένα δημητριακά.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Άμπι Μπουρνό από το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, τόνισε ότι η τακτική συμπληρωματική λήψη βιταμίνης D αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης της ανεπάρκειας και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων που οδηγούν σε νοσηλεία.

Συνολικά, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η βιταμίνη D αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης απέναντι στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων, είτε μέσω της διατροφής είτε μέσω συμπληρωμάτων, δεν συμβάλλει μόνο στην υγεία των οστών και των μυών, αλλά φαίνεται να ενισχύει και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Με πληροφορίες από American Journal of Clinical Nutrition, telegraph.co.uk, pubmed, nhs.uk,



