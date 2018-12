British Fashion Awards: Πράντα, Γουέστγουντ και εμφανίσεις στο «κόκκινο χαλί»

Τα British Fashion Awards, από τα μεγαλύτερα event της βιομηχανίας της μόδας, απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και κατά παράδοση, συζητήθηκαν ποκιλοτρόπως, κυρίως όσον αφορά τις εμφανίσεις στο «κόκκινο χαλί».

Από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της βραδιάς ήταν το βραβείο Outstanding Achievement που απονεμήθηκε στη βασίλισσα του στυλ Μιούτσια Πράντα και το βραβείο Swarovski Award for Positive Change στην «αιρετική» Βίβιεν Γουέστγουντ.

Ωστόσο τα φλας άστραψαν βεβαίως, για την εγκυμονούσα Μέγκαν Μαρκλ, η οποία ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα της σχεδιάστριας Clare Waight Keller του οίκου Givenchy -που απέσπασε το βραβείο σχεδιαστή της χρονιάς- όπως επίσης και για το ζεύγος Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία (τουλάχιστον από τα βρετανικά ταμπλόιντ) επαινέθηκε για τις στιλιστικές της επιλογές.

Το βραβείο Model of The Year έλαβε η 17χρονη Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ (αφήνοντας «πίσω» την Μπέλα Χαντίντ), ενώ το βραβείο Brand of The Year κέρδισε ο οίκος Gucci.